Τι βλέπουν οι Έλληνες σε Disney+ και Netflix;

Data Visualization: Παύλος Μεθόδιος

Ο τρόπος θέασης -και ίσως απόλαυσης- των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών άρχισε να αλλάζει για πάντα το 1999, όταν το Netflix ξεκίνησε τη λειτουργία της συνδρομητικής υπηρεσίας και η σταδιακή ανάπτυξή του, οδήγησε στην κυριαρχία του streaming.

Σήμερα, όλο και περισσότεροι προτιμούν την αδιάλειπτη παρακολούθηση (binge-watching) αγαπημένων προγραμμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες όπως το HBO Max, το Hulu, το Amazon Prime Video, το Disney+ κ.α. Η συνεχής τροφοδότηση της ταινιοθήκης κάθε πλατφόρμας σχεδόν εκμηδενίζει τις πιθανότητες να αγνοεί κανείς για πολύ τη μικρή οθόνη. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για σταθερούς συνδρομητές που περνούν ατελείωτες ώρες στις πλατφόρμες.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ιστοσελίδας δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες Video On Demand, Flixpatrol, οι εκτιμήσεις για το 2022 είναι οι εξής: το Netflix έχει περί τους 500.000, το Disney+ περίπου 100.000 και η Amazon Prime 75.000 συνδρομητές.

Όσον αφορά τις top 10 ταινίες και σειρές του τελευταίου μήνα στις πλατφόρμες ανά εβδομάδα στην Ελλάδα, διαμορφώνονται ως εξής:

Netflix, ταινίες

Την εβδομάδα από 5 έως 11 Δεκεμβρίου 2022, στην κορυφή της λίστας με τις ταινίες που παρακολούθησαν οι χρήστες πιο πολύ, βρέθηκε το νορβηγικό φιλμ φαντασίας, «Troll». Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ταινία «Scrooge: A Christmas Carol» και την τρίτη η «Lady Chatterley’s Lover». Ακολούθησαν οι ταινίες «Guillermo del Toro’s Pinocchio» (τέταρτη θέση), «My Name is Vendetta» (πέμπτη θέση), «God’s Crooked Lines» (έκτη θέση), «A Christmas Miracle for Daisy» (έβδομη θέση), «A Man of Action» (όγδοη θέση), «Justice League» (ένατη θέση) και τη δεκάδα συμπληρώνει η ταινία «The Boss Baby: Christmas Bonus».

Την επόμενη εβδομάδα, από 12 έως 18 Δεκεμβρίου 2022, υπήρξαν κάποιες σημαντικές αλλαγές στη λίστα των top 10 ταινιών. Πρώτο βρίσκεται το θρίλερ δράσης «Let Him Go». Το «Guillermo del Toro’s Pinocchio» έφτασε στη δεύτερη θέση και το «God’s Crooked Lines» στην τρίτη. Τη λίστα συμπληρώνουν τα: «I Believe in Santa» (τέταρτη θέση), «Scrooge: A Christmas Carol» (πέμπτη θέση), «Good Will Hunting» (έκτη θέση), «Troll» (έβδομη θέση), «Lady Chatterley’s Lover» (όγδοη θέση), «The Big 4» (ένατη θέση) και τέλος η ταινία «A Christmas Miracle» στη δέκατη θέση.

Από τις 19 Δεκεμβρίου και μέχρι τα Χριστούγεννα, στην πλατφόρμα προστέθηκαν νέες ταινίες όπως για παράδειγμα το «Glass Onion: A Knives Out Mystery», το οποίο αμέσως κατέκτησε την πρωτιά. Αμέσως μετά έρχεται το πρίκουελ «Knives Out». Στην τρίτη θέση, βλέπουμε το χριστουγεννιάτικο «Scrooge: A Christmas Carol» και στη συνέχεια τα: «Guillermo del Toro’s Pinocchio» (τέταρτη θέση), «The Big 4» (πέμπτη θέση), «The Volcano: Rescue from Whakaari» (έκτη θέση), «Let Him Go» (έβδομη θέση), «Girl» (όγδοη θέση), «Embattled» (ένατη θέση) και το animated «The Polar Express» στη δέκατη θέση.

Τα «Glass Onion: A Knives Out Mystery» και «Knives Out» παρέμειναν την επόμενη εβδομάδα μέχρι την 1η Ιανουαρίου στην πρώτη και δεύτερη θέση, αντίστοιχα. Η κωμωδία «The Witches» με τους Αν Χάθαγουεϊ, Οκτάβια Σπένσερ και Κρις Ροκ έλαβε την τρίτη θέση. Στην τέταρτη συναντούμε το «7 Women and a Murder», στην πέμπτη το «Scrooge: A Christmas Carol», στην έκτη το «Falling for Christmas», στην έβδομη το «Guillermo Del Toro’s Pinnocchio», στην όγδοη το «White Noise», στην ένατη το «A Quiet Place Part II» και τέλος το «The Christmas Chronicles: Part II».

Στιγμιότυπο από την ταινία «Glass Onion: A Knives Out Mystery»

Netflix, σειρές

Όσον αφορά τις σειρές, από τις 5 έως τις 11 Δεκεμβρίου την πρώτη θέση είχε το «Wednesday», του οποίου τα τέσσερα πρώτα επεισόδια σκηνοθέτησε ο Τιμ Μπάρτον, τη δεύτερη θέση η σειρά ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan» και την τρίτη η πρώτη σεζόν του sci-fi προγράμματος «1899». Η υπόλοιπη λίστα διαμορφώνεται ως εξής: «Firefly Lane: Season 2» (τέταρτη θέση), «I Hate Christmas: Season 2» (πέμπτη θέση), «The Crown: Season 5» (έκτη θέση), «Too Hot to Handle: Season 4» (έβδομη θέση), «Elite: Season 6» (όγδοη θέση), «Firefly Lane: Season 1» (ένατη θέση) και τέλος η μίνι σειρά «From Scratch» (δέκατη θέση).

Η πρώτη σεζόν του «Wednesday» συνέχισε να βρίσκεται στην πρώτη θέση και την εβδομάδα μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε ξανά το «Harry & Meghan» και στην τρίτη υπάρχει μια νέα σειρά, το «The Recruit». Στην τέταρτη βλέπουμε τον τέταρτο κύκλο επεισοδίων του «Too Hot to Handle», στην πέμπτη την πρώτη σεζόν του «1899». Ακολουθούν οι «Firefly Lane: Season 2» (έκτη θέση), η πρώτη σεζόν του «Sonic Prime» (έβδομη θέση), η δεύτερη σεζόν του «I Hate Christmas» (όγδοη θέση), η πέμπτη σεζόν του «The Crown» (ένατη σεζόν) και τέλος η έκτη σεζόν του «Friends» (δέκατη θέση).

Από τις 19 Δεκεμβρίου μέχρι την 1η Ιανουαρίου, την πρώτη θέση στην πλατφόρμα είχε η πρώτη σεζόν της ελληνικής σειράς «Maestro». Μέχρι την Πρωτοχρονιά, η τρίτη σεζόν του «Emily in Paris» ήταν στη δεύτερη θέση, στην τρίτη το «Wednesday», στην έκτη το «The Witcher» και στη δέκατη η πρώτη σεζόν του «1899». Μετά την Πρωτοχρονιά και μέχρι τις 8 Ιανουαρίου υπερίσχυσε η δεύτερη σεζόν του «Ginny & Georgia», το «Maestro» έπεσε στη δεύτερη θέση και το «Kaleidoscope» στην τρίτη. Το «Wednesday» είναι στην πέμπτη θέση.

Maestro, Φωτ. MEGA TV

Disney+, σειρές

Στην πλατφόρμα του Disney+, οι ταινίες που σημείωσαν άνοδο από τις 5 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου και βρέθηκαν ψηλά στην κατάταξη, ήταν οι: «Strange World», «Avatar» και το φιλμ κινουμένων σχεδίων «Encanto». Πιο χαμηλά στη λίστα μετά την Πρωτοχρονιά ήταν οι ταινίες «Home Alone 2: Lost in New York» και «Home Alone». Οι μικροί θεατές προτίμησαν στη διάρκεια των γιορτών τα «Frozen» και «Frozen II».

«The Rings of Power». Φωτ. Amazon Prime Video

Amazon Prime, ταινίες και σειρές

Τον τελευταίο μήνα, πολλοί επέλεξαν να παρακολουθήσουν ταινίες στην υπηρεσία Amazon Prime. Η τριλογία του Πίτερ Τζάκσον «The Lord of the Rings» ήταν ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού μέχρι τις 8 Ιανουαρίου. Ακολούθησε η τριλογία του «The Hobbit» στις θέσεις 4,5 και 6. Στις σειρές, κι ενώ την εβδομάδα των Χριστουγέννων το spinoff του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με τίτλο «The Lord of the Rings: The Rings of Power» είχε σημειώσει άνοδο, στη συνέχεια «εκθρονίστηκε» από το «Jack Ryan». Στην τρίτη θέση είναι το «Reacher», στην τέταρτη το «The Peripheral» και το -αγαπημένο σε πολλούς-«The Boys» στην έβδομη.