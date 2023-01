Το «The Last of Us» είναι μια από τις καλύτερες σειρές που θα παρακολουθήσουμε το 2023

Στιγμιότυπο από τη σειρά «The Last of Us». Φωτ. Twitter/PushSquare/HBO

Μια μετα-αποκαλυπτική Αμερική, ένας θανατηφόρος ιός που έχει μετατρέψει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε κάποιου είδους ζόμπι και ένα περιπετειώδες ταξίδι για τη σωτηρία του κόσμου.

Αυτά είναι τα θέματα του «The Last of Us», της νέας σειράς του HBO που εκ πρώτης όψεως ίσως θυμίζει προγράμματα όπως τα «The Walking Dead» και «The Stand», αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, κυρίως όσον αφορά το σύμπαν όπου η ιστορία εκτυλίσσεται. Το πρώτο επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο προς θέαση.

Η ιστορία της σειράς είναι βασισμένη στο πρώτο μέρος του ομότιτλου βιντεοπαιχνιδιού που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 14 Ιουνίου 2013 για το PlayStation 3. Δημιουργοί του νέου τηλεοπτικού πρότζεκτ – που αποτελεί ακόμα ένα «διαμάντι» για το HBO – είναι οι Νιλ Ντράκμαν (εμπνευστής του video game) και Κρεγκ Μάζιν (σεναριογράφος της σειράς «Chernobyl»), δίδυμο ικανό για να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τους χαρακτήρες και τον κόσμο των video games, σωστά και προσεκτικά. Στη σειρά, αυτός ο κόσμος του παιχνιδιού επεκτείνεται και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία για τα οποία το πρότζεκτ ξεχωρίζει.

Το παιχνίδι «The Last of Us» γνώρισε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως και, σύμφωνα με τον ιστότοπο Gamerant, ψηφίστηκε ως «το καλύτερο παιχνίδι της δεκαετίας». Το δεύτερο μέρος με τίτλο «The Last of Us: Part II», στο οποίο πιθανόν να βασιστεί η επόμενη σεζόν, κυκλοφόρησε στις 19 Ιουνίου του 2020 για το PlayStation 4.

Απόλυτο χάος, αλλά και στιγμές ανθρωπιάς

Η ιστορία της σειράς έχει ως εξής: «Σε μια μεταποκαλυπτική Αμερική, όπου ένας θανατηφόρος ιός έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε ένα είδος ζόμπι, τους Clickers, ο Τζόελ που επέζησε από το ξέσπασμα του ιού αναλαμβάνει να μεταφέρει την Ελι, μια 14χρονη κοπέλα, η οποία αποτελεί και το κλειδί θεραπείας από τον ιό, έξω από μια ζώνη καραντίνας, στους Fireflies». Η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από εννέα επεισόδια, το καθένα διάρκειας μιας ώρας και 25 λεπτών. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε τον Πέδρο Πασκάλ (Τζόελ), Μπέλα Ράμσεϊ (Έλι), Γκάμπριελ Λούνα (Τόμι), Μερλ Ντάντριτζ (Μαρλίν), Άννα Τορβ (Τες), Νικ Όφερμαν (Μπιλ), Άσλεϊ Τζόνσον (Άννα) και Τρόι Μπέικερ (Τζέιμς).

Η σειρά ξεκινά με το υποθετικό σενάριο της εμφάνισης ενός παρασιτικού μύκητα, πριν μεταφερθεί στο 2003 όταν ο μύκητας έχει φτάσει σε σημείο να διαλύει πλέον την κοινωνία. Αυτό που έχει απομείνει από αυτή βρίσκεται στα χέρια ενός αυταρχικού στρατιωτικού καθεστώτος που πολεμά ομάδες ανταρτών, οι οποίοι είναι στην ουσία τρομοκράτες.

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατο δημοσίευμα του The Guardian, το «The Last of Us» είναι βίαιο και «σκοτεινό». Απεικονίζει έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν για να επιβιώσουν. Η ζωή τους είναι επικίνδυνη και γεμάτη δυσκολίες και αυτό δεν αφορά μόνο τον απειλητικό μύκητα. Ωστόσο, δεν είναι όλα «μαύρα», καθώς μέσα στο χάος, υπάρχουν στιγμές ανθρωπιάς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, το πρώτο επεισόδιο αποτελεί μια όμορφη διαδρομή σε έναν ευρύτερο κόσμο από αυτόν στην κονσόλα. Και όπως έχουν ήδη πει πολλοί κριτικοί τηλεόρασης, ίσως να είναι ένα από τα πιο προσεγμένα επεισόδια που θα παρακολουθήσουμε αυτή τη χρονιά στη μικρή οθόνη.

Με πληροφορίες από το The Guardian, το Gamerant