Πέθανε η Λίζα Λόρινγκ, η πρώτη Wednesday Addams

Στα τέλη του 2022 ο Τιμ Μπάρτον επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας αυτή τη φορά δέκτες με το «Wednesday», μια σειρά του Netflix για την την κόρη της γνωστής γκοθ οικογένειας Addams, τη Wednesday. Μάλιστα, ο «χορός της Wednesday» που βλέπουμε στη σειρά από την Τζένα Ορτέγκα που την υποδύεται, κατέλαβε στη συνέχεια το TikTok και έκανε μέχρι και τη Lady Gaga να το χορέψει.

Στον απόηχο αυτής της επιτυχίας, έγινε γνωστό πως η Λίζα Λόρινγκ, η πρώτη ηθοποιός που υποδύθηκε τη Wednesday στην τηλεοπτική σειρά «The Addams Family» πέθανε στα 64 της χρόνια, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Την είδηση επιβεβαίωσε η κόρη της ηθοποιού, Βανέσα Φούμπεργκ, ενώ η φίλη της και συγγραφέας Λόρι Γιάκομπσον έγραψε μεταξύ άλλων στα social media: «Έχει ενσωματωθεί στην ποπ κουλτούρα και τις καρδιές μας ως Wednesday Addams. Όμορφη, καλή, μια στοργική μητέρα, η κληρονομιά της Λίζα στον κόσμο της ψυχαγωγίας είναι τεράστια. Αλλά και η κληρονομιά για την οικογένεια και τους φίλους της -θα βρίσκεται πάντα στη μνήμη μας γεμάτη χιούμορ, τρυφερότητα και αγάπη».

Η Λίζα Λόρινγκ πέρα από τον ρόλο της Wednesday Addams που υποδύθηκε στη σειρά «The Addams Family» που έτρεξε για δύο σεζόν στην αμερικανική τηλεόραση, από το 1964 έως το 1966, εμφανίστηκε επίσης στα «The Phyllis Diller Show», «The Girl from U.N.C.L.E.», «Fantasy Island», «Barnaby Jones» και «As the World Turns», ενώ επέστρεψε ως Wednesday το 1977, στην τηλεταινία «Halloween with the New Addams Family».

Με πληροφορίες από το Deadline.