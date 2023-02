«Μεγάλες Προσδοκίες»: Πρώτα πλάνα από τη μίνι σειρά με πρωταγωνίστρια την Ολίβια Κόλμαν

Το πρώτο teaser τρέιλερ της πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής σειράς «Μεγάλες Προσδοκίες» («Great Expectations») σε δημιουργία Στίβεν Νάιτ («Peaky Blinders»), μόλις κυκλοφόρησε και από τα πρώτα κιόλας πλάνα, η παραγωγή μοιάζει εντυπωσιακή.

Το πρότζεκτ πρόκειται για τηλεοπτική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Καρόλου Ντίκενς από το 1861, σε παραγωγή των δικτύων FX και ΒΒC. Στο ολιγόλεπτο βίντεο παρακολουθούμε την – εμφανισιακά αγνώριστη – Ολίβια Κόλμαν στον ρόλο της Μις Χάβισαμ και τον Φιόν Γουάιτχεντ ως Πιπ μαζί με τον Τομ Σουίτ να υποδύεται τον Πιπ σε μικρή ηλικία.

Η Μις Χάβισαμ συναντά τον νεαρό Πιπ την ώρα που εκείνος φτάνει στην έπαυλή της για πρώτη φορά. «Τι πλάσμα ανακαλύψαμε», λέει εκείνη με αινιγματικό χαμόγελο.

Η ιστορία ενηλικίωσης ακολουθεί τον Πιπ, ένα ορφανό παιδί με όνειρα για μια καλύτερη τύχη ώσπου η μοίρα θα τον συστήσει στη μυστηριώδη και εκκεντρική Μις Χάβισαμ αλλά και την μικρή Εστέλα (Σαλόμ Μπρουν-Φράνκλιν), οι οποίες θα του συστήσουν έναν πιο σκοτεινό κόσμο. Κάτω από τις μεγάλες προσδοκίες που του δίνονται, ο Πιπ θα πρέπει να ανταπεξέλθει στο κόστος αυτού του νέου κόσμου και να προσπαθήσει να γίνει ο άνδρας που ονειρεύεται.

Great Expectations, a new limited series from FX in association with BBC, premieres March 26 only on @hulu. pic.twitter.com/Xo7jL367gQ

— FX Networks (@FXNetworks) February 7, 2023