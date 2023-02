Οι δημοφιλείς ταινίες του σινεμά έρχονται στο σπίτι σας, χωρίς επιπλέον χρέωση

Το Vodafone TV επεκτείνει τη συνεργασία του με τη Warner Bros και εντάσσει, χωρίς επιπλέον χρέωση κατ’ αποκλειστικότητα, στην ταινιοθήκη του μεγάλες επιτυχίες και blockbusters.

«The Batman», «Elvis», «The Matrix Resurrections», «Black Panther: Wakanda Forever», «Το Μενού» και πολλές ακόμα πρόσφατες δημοφιλείς κινηματογραφικές επιτυχίες μπορούν να απολαύσουν, χωρίς επιπλέον χρέωση, οι συνδρομητές του Vodafone TV. Το Vodafone TV, προχώρησε σε νέα, πολυετή συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ αποκλειστικότητα, ταινίες της Warner Bros σε πρώτη προβολή και μια επιλογή από μεγάλες επιτυχίες και blockbusters, καθώς και βραβευμένες σειρές, σόου και ντοκιμαντέρ από την HBO και τον κατάλογο ΗΒΟ ΜΑΧ. Κατά συνέπεια, ο κατάλογος του Vodafone TV εμπλουτίζεται με δημοφιλείς και κλασικές επιτυχίες της Warner Bros, όπως η τριλογία «The Lord of the Rings», οι συναρπαστικές περιπέτειες του Harry Potter αλλά και μεγάλες Οσκαρικές επιτυχίες, όπως τα «A Star Is Born», «Inception», «Mad Max: Fury Road» και «Fantastic Beasts and Where to Find Them».

To Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 35+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, DISNEY+, NICKELODEON κ.λπ., αποκλειστικές σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ από την ΗΒΟ και είναι η μοναδική υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης που ενσωματώνει το Disney+ στα πακέτα του.

Ταινίες στο τηλεκοντρόλ

Το Vodafone TV φέρνει το σινεμά σπίτι σου και παραμένει ο απόλυτος προορισμός ψυχαγωγίας αφού απολαμβάνεις και τις πιο πρόσφατες blockbuster πρεμιέρες της Warner Bros, αποκλειστικά χωρίς επιπλέον χρέωση, μαζί με όλο το περιεχόμενο από το Disney+ και την ΗΒΟ.

THE BATMAN

Η μεγάλη εισπρακτική επιτυχία των σχεδόν 800 εκατ. δολαρίων, με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πάνω από ένα χρόνο τώρα, ο Μπρους Γουέιν βυθίζεται στο σκοτάδι της Γκόθαμ ως ο Μπάτμαν (Ρόμπερτ Πάτινσον) που σπέρνει τον φόβο στις καρδιές των εγκληματιών. Με μόνους συμμάχους τον Άλφρεντ και τον Τζέιμς Γκόρντον, ο μοναχικός τιμωρός δίνει σάρκα και οστά στην εκδίκηση για χάρη των συμπολιτών του.

ELVIS

Η ταινία, που είναι υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, εξερευνά τη ζωή και τη μουσική του Έλβις Πρίσλεϊ (στον ρόλο ο Όστιν Μπάτλερ, υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου), μέσα από το πρίσμα της περίπλοκης σχέσης του με τον αινιγματικό μάνατζέρ του, συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ (Χανκς). Η ιστορία εμβαθύνει στην πολύπλοκη δυναμική μεταξύ του Πρίσλεϊ και του Πάρκερ, των οποίων η σχέση μετρά πάνω από 20 χρόνια, από την ανάδειξη του Πρίσλεϊ μέχρι την εκτίναξη της φήμης του, με φόντο το εξελισσόμενο πολιτιστικό τοπίο και την «απώλεια της αθωότητας» στην Αμερική. Στο επίκεντρο αυτής της διαδρομής βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς ανθρώπους στη ζωή του Έλβις, η Πρισίλα Πρίσλεϊ (Ολίβια ΝτεΤζόντζ). Διαθέσιμο από 20/03

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Με 850 εκατομμύρια σε παγκόσμιες εισπράξεις και 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ, το «Black Panther: Wakanda Forever» ήρθε για να μείνει.Mετά τον θάνατο του Βασιλιά T’Challa, η Βασίλισσα Ramonda, η Shuri, ο M’Baku, η Okoye και οι Dora Milaje, πολεμούν για να προστατεύσουν το έθνος τους από τις παγκόσμιες δυνάμεις, με έναν φαινομενικά παντοδύναμο καινούργιο εχθρό. Διαθέσιμο τώρα στο Disney+ και το Vodafone TV

Το Μενού

Ένα νεαρό ζευγάρι ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο νησί του Βορειοδυτικού Ειρηνικού για να δειπνήσει σε ένα πριβέ εστιατόριο, όπου ο μοναχικός, παγκοσμίως καταξιωμένος σεφ Julian Slowik έχει ετοιμάσει ένα πλουσιοπάροχο μενού γευσιγνωσίας για εκλεκτούς πελάτες. Ναι, είναι «Το Μενού» και οι Ρέιφ Φάινς, Άνια Τέιλορ Τζόνσον και Νίκολας Χουλτ συμμετέχουν στο πιο σαγηνευτικό θρίλερ της χρονιάς. Διαθέσιμο τώρα στο Disney+ και το Vodafone TV