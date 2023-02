Πέθανε ο Ρίτσαρντ Μπέλζερ, ο ντετέκτιβ Τζον Μαντς στο «Law & Order: SVU»

Ο Ρίτσαρντ Μπέλζερ, stand – up κωμικός και ηθοποιός που έγινε γνωστός για τον ρόλο του ντετέκτιβ Τζον Μαντς στις σειρές «Homicide: Life of the Street» και «Law & Order: SVU», πέθανε την Κυριακή στη Γαλλία. Ήταν 78 ετών.

«Ο Τζον Μαντς του Ρίτσαρντ Μπέλζερ είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της τηλεόρασης», ανέφερε ο Ντικ Γουλφ, δημιουργός των «Law & Order» και «SVU» σε δήλωσή του στον ιστότοπο Variety. «Συνεργάστηκα για πρώτη φορά με τον Ρίτσαρντ στο επεισόδιο που συνδυάστηκαν οι ιστορίες των “Law & Order”/”Homicide” και αγάπησα τον χαρακτήρα τόσο πολύ, είπα στον Τομ (Φοντάνα) ότι επιθυμούσα να κάνω τον Μπέλζερ έναν από τους αυθεντικούς χαρακτήρες στο “SVU”. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Με το χιούμορ του, ο Ρίτσαρντ έδινε χαρά στις ζωές μας, ήταν ο τέλειος επαγγελματίας και θα μας λείψει πολύ».

Τα αμερικανικά δίκτυα NBC και Universal σημείωσαν σε ανακοίνωσή τους: «Οποιος είχε ποτέ τη χαρά να παρακολουθήσει τον Μπέλζερ να υποδύεται τον ντετέκτιβ Τζον Μαντς – είτε αυτό είναι στο “Homicide” ή στο “Law & Order: SVU” εδώ και παραπάνω από τέσσερις δεκαετίες, δεν θα ξεχάσει πόσο αφοσιωμένος ήταν στον αγαπημένο χαρακτήρα του κοινού (…) συλληπητήρια στους ανθρώπους του, είμαστε μαζί τους στον θρήνο αλλά τον θυμόμαστε πάντα».

Ο θάνατος του Μπέλζερ ανακοινώθηκε μέσα από ένα αφιέρωμα που έκανε ο ξάδερφός του και ηθοποιός Χένρι Γουίνκλερ.

Με πληροφορίες από το Variety