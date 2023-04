«Κίτρινα γιλέκα» απειλούν το «Lost»

Τι συμβαίνει όταν μια πραγματική ιστορία επιβίωσης «παντρεύεται» με τα χαρακτηριστικά μιας από τις πλέον δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές της τελευταίας εικοσαετίας, με το ίδιο θέμα;

Πώς μπορεί ένα εφιαλτικό περιστατικό, όπως η συντριβή ενός αεροπλάνου το 1972 στις Ανδεις, να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη με στοιχεία μυθοπλασίας και μάλιστα να προσελκύσει ένα νεότερο κοινό;

Αντλώντας έμπνευση από τη φρικτή ιστορία που έγινε ταινία το 1993 με τίτλο «Οι επιζήσαντες», και σε συνδυασμό με την καθηλωτική ατμόσφαιρα της επικής σειράς «Lost» (2006-2010), το «Yellowjackets» είναι η νέα αμερικανική τηλεοπτική μανία, που ήρθε να παρουσιάσει με επιτυχία την ιστορία μελών μιας γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου από το Νιου Τζέρσεϊ που επέζησαν από την πτώση του αεροπλάνου τους στον απομακρυσμένο βορρά. Για να επιβιώσουν, μεταμορφώνονται σταδιακά σε αγρίμια.

Η σειρά του δικτύου Showtime (στην Ελλάδα προβάλλεται από την Cosmote TV) αποτελεί κάτι φρέσκο για τα δεδομένα της σύγχρονης τηλεόρασης και ήδη, μετά την πρώτη σεζόν, εξελίσσεται σε μαζικό φαινόμενο. Κέρδισε επτά υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρωταγωνιστριών Μέλανι Λίνσκι και Κριστίνα Ρίτσι, που υποδύονται τις ενήλικες Σόνα και Μίστι και αναγνωρίστηκαν στις κατηγορίες Α΄ γυναικείου και Β΄ γυναικείου ρόλου αντίστοιχα.

Η Σαμάνθα Χάνρατι (έφηβη Μίστι). Φωτ. Kailey Schwerman/SHOWTIME

Η προσθήκη της Ρίτσι ήταν ιδιαίτερα ταιριαστή, αφού, παρά το γεγονός ότι υποδύεται τη σημερινή Μίστι, ξεκίνησε την υποκριτική καριέρα της ως παιδί-θαύμα τη δεκαετία του 1990 και έγινε γνωστή μέσα από τους ρόλους της στις οικογενειακές ταινίες «Η οικογένεια Ανταμς» και «Casper». Η καριέρα της Λίνσκι ξεκίνησε επίσης την ίδια δεκαετία, όταν υποδύθηκε τη Χίλαρι στην καλτ κομεντί του 1999 «But I’m A Cheerleader».

Το σενάριο αντλεί έμπνευση από τη συντριβή αεροπλάνου στις Ανδεις το 1972, μόνο που εδώ οι επιζήσαντες δεν είναι μέλη ανδρικής ομάδας ράγκμπι, αλλά γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου.

Εκτός από τις Ρίτσι και Λίνσκι, το καστ εμπλουτίζουν οι Τζούλιετ Λιούις (ενήλικη Νατ), Τάουνι Σίπρες (ενήλικη Τέσα), Σόφι Νελίς, Σόφι Θάτσερ, Σαμάνθα Χάνρατι και Τζάσμιν Σαβόι Μπράουν (έφηβη Τέσα). Σε ρόλο-έκπληξη εμφανίζεται και ο Ελάιτζα Γουντ (Γουόλτερ).

Τα κομβικά γεγονότα της ιστορίας διαδραματίζονται το 1996, οπότε και κυριαρχούν μουσικές όπως το «Today» των The Smashing Pumpkins, το «This Is How We Do It» του Μοντέλ Τζόρνταν και το «Come Out And Play» των The Offspring.

Ενα από τα στοιχεία που κάνουν το «Yellowjackets» να ξεχωρίζει από το υπόλοιπο περιεχόμενο στα δίκτυα και στις πλατφόρμες streaming, είναι το γεγονός ότι η ιστορία δεν εντάσσεται σε ένα και μοναδικό είδος. Οι δημιουργοί Ασλι Λάιλ και Μπαρτ Νίκερσον τόλμησαν και πέτυχαν να αποδώσουν πειστικά τόσο τα στοιχεία του εφηβικού δράματος όσο και του τρόμου/θρίλερ παίζοντας πάνω στην εκπληκτική ομοιότητα μεταξύ των δύο ειδών και εξισορροπώντας τα σε μια ιστορία ενηλικίωσης. Ετσι, προσέφεραν μια στοχαστική απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται διαφορετικοί χαρακτήρες από ένα τέτοιο βίωμα.

Το «Yellowjackets», στο οποίο συμμετέχουν σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες, επέστρεψε τώρα για τη συνέχεια της ιστορίας που είναι πιο σκοτεινή και φρικιαστική. Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο με τα 10 πρώτα επεισόδια, η πλοκή πηγαίνει μπρος και πίσω παρακολουθώντας τις ηρωίδες και στο σήμερα. Σύντομα ανακαλύπτουμε ότι τα μυστικά του παρελθόντος, εξακολουθούν να τις κυνηγούν, με τα ψυχικά τους τραύματα να παραμένουν ανεξίτηλα.

Στη δεύτερη σεζόν υπάρχει μια νέα ιεραρχική οργάνωση των χαρακτήρων, με αιφνιδιαστικές προσθήκες στο καστ και πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας που πρέπει να διαλευκανθούν. Για παράδειγμα, τι απέγινε το μωρό της Σόνα, αν γνωρίζει ο Τζεφ το μυστικό του κανιβαλισμού και τι συμβαίνει με την αίρεση της σημερινής Λότι.

Η Αλέξα Μπαράχας (Μαρί). Φωτ. Kailey Schwerman/SHOWTIME

«Ο τρόμος μάς κάνει να νιώθουμε καλύτερα με τη ζωή μας»

Τι είναι όμως αυτό που κάνει το κοινό να αγκαλιάζει τέτοιου είδους σειρές, όπου συνυπάρχουν διαφορετικά είδη πλοκής; Μιλώντας σε διεθνή συνέντευξη Τύπου στην οποία συμμετείχε η «Κ», η Τζούλιετ Λιούις απαντά: «Νομίζω ότι είναι η μείξη των ειδών που τις κάνουν πραγματικά ξεχωριστές», ενώ η Τάουνι Σίπρες προσθέτει ότι «ο τρόμος είναι επίσης είδος φαντασίας και όταν ο κόσμος καταρρέει, όλοι χρειαζόμαστε λίγη φαντασία». Στην ίδια ερώτηση, η Σιμόν Κέσελ (Σάρλοτ/Λότι) συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα με τη ζωή μας».

Το «Yellowjackets» μας υπενθυμίζει εμφατικά ότι υπάρχει μια συναλλακτική φύση στη γυναικεία αλληλεγγύη, που έχει να κάνει περισσότερο με την επιβίωση παρά την υποστήριξη. «Πιστεύω ότι η σειρά είναι δημοφιλής γιατί μπορείς να ταυτιστείς με κάποιον σε ένα τόσο μεγάλο καστ. Υπάρχει κάτι για όλους. Είμαστε τόσο ευγνώμονες που μπορούμε να μεταφέρουμε αυτούς τους χαρακτήρες με πιστότητα και ειλικρίνεια στην οθόνη, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, ιδιαίτερα επειδή κάθε χαρακτήρας είναι τόσο πολύ διαφορετικός», ανέφερε η Κέσελ.

Η σειρά ολοκλήρωσε την πρώτη σεζόν έχοντας ήδη κατακτήσει τη δεύτερη θέση στη λίστα του δικτύου Showtime, με τα πιο δημοφιλή προγράμματα

στην ιστορία του.

Τι αρέσει περισσότερο στους συντελεστές όσον αφορά τον χαρακτήρα που υποδύονται στον δεύτερο κύκλο επεισοδίων; Στη Λιούις το ότι η Νάταλι «ψάχνει την αλήθεια της ή θέλει να βρει ένα μέλλον, ενώ στην πρώτη σεζόν προσπαθεί να βάλει τέλος στη ζωή της». Η Σίπρες λατρεύει την Τέσα για το «πόσο παραληρηματική είναι, που πιστεύει πως είναι μια γυναίκα με οικογένεια που νοιάζεται για όλα, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ εγωίστρια». Στην Κέσελ αρέσει το γεγονός ότι «μπόρεσα να δημιουργήσω τη Λότι και έπρεπε να κάνω στροφή 180 μοιρών για τη Λότι του 1990 και να την ξαναδημιουργήσω. Θυμάμαι ότι είχα τέσσερα-πέντε κοστούμια για να την αναπαραστήσω, γιατί μου αρέσει να βρίσκω τους χαρακτήρες μου μέσα από τα μαλλιά, το μακιγιάζ, τα κοστούμια και τη φωνή. Βρίσκω τη φωνή της στο τέλος. Οταν υποδύομαι τη Λότι, την αισθάνομαι. Αυτό ήταν ένα μεγάλο δώρο».

Η Λότι (Κόρτνεϊ Ιτον) είναι μία από τις αρχηγούς της ομάδας που επέζησε από την πτώση αεροπλάνου. Φωτ. Kailey Schwerman/SHOWTIME

Η επιτυχία

Σύμφωνα με το Showtime, η σειρά ολοκλήρωσε την πρώτη της σεζόν έχοντας ήδη κατακτήσει τη δεύτερη θέση στη λίστα του δικτύου με τα πιο δημοφιλή προγράμματα στην ιστορία του. H τηλεθέασή της τετραπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν των 10 επεισοδίων. Το αιματοβαμμένο δράμα συμπεριλήφθηκε σε σχεδόν 50 τηλεοπτικές λίστες με τα καλύτερα προγράμματα στο τέλος του έτους και κέρδισε τα βραβεία της Ενωσης Συγγραφέων της Αμερικής (WGA) ως η καλύτερη δραματική σειρά και η καλύτερη νέα σειρά.

Φαντάζονταν άραγε οι συντελεστές του «Yellowjackets» την τόσο μεγάλη επιτυχία και το φανατικό κοινό που απέκτησαν; «Οχι βέβαια. Πώς θα μπορούσα;» λέει η Σίπρες. «Υπάρχουν τόσο πολλές σειρές που κυκλοφορούν και τόσο πλούσιο περιεχόμενο για να δει ο θεατής. Νόμιζα ότι κάναμε μια καλή δουλειά και το διασκεδάζαμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο κόσμος σε αυτό. Η υποστήριξη των θαυμαστών της σειράς είναι εξωφρενική, σχεδόν άγρια…», με τη Λιούις να τονίζει πως «ο πήχυς είναι πολύ ψηλά».



H σειρά «Yellowjackets» προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 23.00 αποκλειστικά στην Cosmote TV (Cosmote Series HD). Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή.

