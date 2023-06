Τζένα Ορτέγκα για τη δεύτερη σεζόν του «Wednesday»: Λιγότερο ρομαντισμός, περισσότερος τρόμος

Μπορεί να κέρδισε τις εντυπώσεις ως έφηβη Γουένσντεϊ Ανταμς στη σειρά του Netflix «Wednesday», όμως για τη δεύτερη σεζόν η Τζένα Ορτέγκα θα αναλάβει κι άλλο ρόλο εκτός από τον πρωταγωνιστικό.

Στον δεύτερο κύκλο επεισοδίων, η 20χρονη ηθοποιός θα συμμετάσχει στη δημοφιλή σειρά ως παραγωγός και μάλιστα, κατά τη διάρκεια συζήτησής της με την Ελ Φάνινγκ για τη σειρά συνεντεύξεων του ιστότοπου Variety «Actors on Actors», η ίδια αποκάλυψε μερικές από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές της για τη συνέχεια της ιστορίας.

«Αποφασίσαμε ότι επιθυμούμε να αφοσιωθούμε λίγο περισσότερο στο στοιχείο του τρόμου που έχει η σειρά. Αποκλείουμε κάθε ερωτικό ενδιαφέρον για την Γουένσντεϊ, το οποίο είναι πραγματικά σπουδαίο», είπε η Ορτέγκα αναφερόμενη στην πλοκή της πρώτης σεζόν όπου η ηρωίδα βρέθηκε σε ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στους Τάιλερ και Ξαβιέ.

Παρόλο που η ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο της παραγωγού για πρώτη φορά, η ίδια λέει ότι αυτό το βήμα αποτέλεσε μια «φυσική εξέλιξη».

«Ηδη έχουμε πολλές ιδέες κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να εμπλέκεται όσο πιο πολύ μπορεί. Θέλω να γνωρίζω τι συμβαίνει. Με έναν χαρακτήρα σαν την Γουένσντεϊ η οποία είναι τόσο αγαπητή και τέτοιος θρύλος, δεν θέλω να κάνω κάτι λάθος. Οπότε συζητώ όσο πιο πολύ μπορώ με τους σεναριογράφους. Στο πλατό, οι σεναριογράφοι και ο Τιμ Μπάρτον μιλούσαμε και αποφασίζαμε τι λειτουργεί και τι όχι», τόνισε η Ορτέγκα.

Και συμπλήρωσε: «Οπότε για την προετοιμασία της δεύτερης σεζόν, επιθυμούσαμε να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες νωρίτερα. Είμαι τόσο περίεργη. Θέλω να δω τα κοστούμια, τους νέους χαρακτήρες που θα έρθουν, τα σενάρια. Και μου επέτρεψαν να φορέσω το καπέλο της παραγωγού».

More torture is coming. Lucky you. pic.twitter.com/t11LptFk7e

— Wednesday Addams (@wednesdayaddams) January 6, 2023