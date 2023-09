Τι συμβαίνει με το streaming – «Μπαράζ» ακυρώσεων σε πρωτότυπες σειρές

Κινδυνεύει το streaming να μείνει χωρίς τηλεοπτικό περιεχόμενο; Αυτό δείχνει η «ακύρωση» παραγωγών όπως το νέο «Gossip Girl», το «A League of Their Own» της Amazon, το «The Great» της Hulu και πολλές ακόμα πρωτότυπες σειρές του Netflix.

Πριν από λίγα χρόνια, οι ταινιοθήκες των streaming υπηρεσιών ήταν ακατανίκητες. Πλατφόρμες όπως το Netflix, το Hulu, η Apple TV+ και το HBO Max κυριάρχησαν – κυρίως την περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας. Τα είχαν όλα: παλαιότερες αλλά και δικά τους κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ, γεγονός που απειλούσε τα δίκτυα και τα σινεμά.

Τι σημαίνει λοιπόν η νέα αυτή πραγματικότητα για τις πλατφόρμες; Οτι οι σειρές τους ακυρώνονται πλέον με πρωτοφανή ρυθμό και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το μέλλον του αγαπημένου του σόου. Μάλιστα, πρόσφατο δημοσίευμα στον ιστότοπο Cinemablend ανέφερε ότι το Netflix «φαίνεται να μην ανανεώνει τις πρωτότυπες παραγωγές του με αδικαιολόγητη ταχύτητα και με κάπως “σκληρό” τρόπο». Ετσι, πολλές από τις σειρές διαρκούν μόνο «για μία ή δύο σεζόν».

Βέβαια, στην πραγματικότητα η εποχή του streaming δεν συγκρίνεται με τη «σφαγή» που γινόταν παλιά στα δίκτυα, δηλαδή την «παλιά, κλασική» τηλεόραση. Για παράδειγμα, τη σεζόν 2011 – 2012 που ήταν και η τελευταία πριν την εμφάνιση του Netflix, μόνο περίπου το ένα τρίτο των σειρών συνεχιζόταν μετά τον πρώτο κύκλο επεισοδίων. Από τις υπόλοιπες, πολλές κόβονταν στα μισά χωρίς προειδοποίηση, πριν προβληθούν όλα τα επεισόδια που είχαν ήδη γυριστεί.

Λίγες ήταν οι σειρές που έπαιρναν αμέσως το «πράσινο φως» για τη συνέχεια. Αυτές ήταν το «New Girl» του Fox, το «Scandal» του ABC ή το «Last Man Standing» (ABC και FOX).

Ακόμα κι αν συνέχιζε μετά την πρώτη σεζόν, μια σειρά δεν θα είχε συνήθως καλό κλείσιμο του κύκλο. Το τέλος ενός τηλεοπτικού προγράμματος «με δικούς του όρους» δεν ήταν προσδοκία, ήταν από μόνο του ένα γεγονός. Αυτό συνέβαινε με σειρές όπως οι «Cheers», «Seinfeld» και «Lost».

Οπως η καλωδιακή πριν από αυτό, το streaming υποσχέθηκε να αλλάξει τελείως το τηλεοπτικό τοπίο. Από τεχνολογικές εταιρείες που λειτουργούσαν στην αρχή, οι πλατφόρμες αυτές έχουν «αναπτυχθεί» σε περιεχόμενο και επίσης τώρα πια υπάρχουν περισσότερες. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η νέα εποχή της τηλεόρασης έχει στραφεί σε μία παλιά τηλεοπτική επιχειρηματική στρατηγική: της περικοπής.

Αλλα οι streamers είναι ακόμα ερασιτέχνες στο να «δολοφονούν» σειρές. Μελέτη του 2023 που πραγματοποιήθηκε από το διαδικτυακό περιοδικό The Wrap έδειξε ότι το Netflix «ακύρωσε» επισήμως μόνο ένα 11% των νέων του σειρών.

Τηλεόραση παλιά και σήμερα

Οσον αφορά την επιτυχία ενός προγράμματος σήμερα, αυτή μεταφράζεται σε τέσσερις, πέντε ή έξι σεζόν – ακόμα και λιγότερες μερικές φορές. Επιπλέον, στις μέρες μας, ένας κύκλος επεισοδίων αποτελείται από 8 ή 10 επεισόδια και όχι 22 (ή περισσότερα) όπως ήταν παλιά στα δίκτυα.

Ενα άλλο φαινόμενο είναι η αγάπη και δημοφιλία που κέρδισαν ξανά κλασικές σειρές όπως το «M*A*S*H» (256 επεισόδια) ή το «Fraser» (264 επεισόδια) μέσα από τις επαναλήψεις που συνήθως παρουσιάζουν μετά από χρόνια οι πλατφόρμες.

Τέλος, όπως αναφέρουν οι New York Times, η μεγαλύτερη διαφορά σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, είναι οι προσδοκίες των θεατών. Η υπόσχεση των υπηρεσιών streaming ήταν η ενδυνάμωση των συνδρομητών. Ενας συνδρομητής θα μπορούσε να παρακολουθήσει ό,τι ήθελε, όπως το ήθελε και όταν το ήθελε χωρίς άγχος.

Η αγανάκτηση ότι «το Netflix, το Max, η Amazon ακυρώνουν τα πάντα» ίσως να μην κρατήσει για πολύ καιρό καθώς ο κλάδος της τηλεόρασης – και με τις τρέχουσες απεργίες στο Χόλιγουντ – περνά μια περίοδο αλλαγών. Χρειάζεται υπομονή.

Με πληροφορίες από τους New York Times