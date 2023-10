«The Crown»: Σε δύο μέρη η τελευταία σεζόν – Πότε θα κυκλοφορήσει

Η έκτη και τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix, «The Crown», («Το Στέμμα») θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη προς το τέλος της χρονιάς, σύμφωνα με τη streaming πλατφόρμα.

Το πρώτο μέρος της δραματικής σειράς θα είναι διαθέσιμο στην ταινιοθήκη του Netflix στις 16 Νοεμβρίου, ενώ το δεύτερο στις 16 Δεκεμβρίου του 2023. Το πολυβραβευμένο «The Crown», που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιστορικά γεγονότα, απεικονίζει μια δραματοποιημένη εκδοχή της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η streaming υπηρεσία ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κυκλοφορίας της τελευταίες σεζόν με ένα ολιγόλεπτο βίντεο που παρουσιάζει τις ηθοποιούς που έχουν υποδυθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ ενσαρκώνοντας τον ρόλο της μονάρχη στη χώρα.

«Δεν είναι επιλογή. Είναι καθήκον. Ο τελευταίος κύκλος έρχεται τον επόμενο μήνα», γράφει η λεζάντα στο κλιπ που δημοσιεύθηκε στους λογαριασμούς του Netflix στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο teaser διάρκειας ενός λεπτού και τριών δευτερολέπτων, μετά τις Κλερ Φόι και Ολίβια Κόλμαν που ενσάρκωσαν τη βασίλισσα στις προηγούμενες σεζόν και μιλούν για τα βασιλικά τους καθήκοντα, η Ιμέλντα Στόντον, την οποία παρακολουθούμε από την πέμπτη σεζόν στον ρόλο της Ελισάβετ, προχωρά προς το παράθυρο. Η σιλουέτα της βρίσκεται μπροστά από πλήθος κόσμου που ζητωκραυγάζει.

Ο πέμπτος κύκλος επεισοδίων εξερεύνησε τα γεγονότα μετά το διαζύγιο του Καρόλου και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Νταϊάνα, συμπεριλαμβανομένης της πολυσυζητημένης συνέντευξης που η ίδια έδωσε στο BBC και στον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ.

The sixth and final season of The Crown is coming.

Part 1 | November 16

Part 2 | December 14 pic.twitter.com/zXWpFnqPQP

— Netflix (@netflix) October 9, 2023