Βραβεία Emmy: Ο συγκινητικός φόρος τιμής στον Μάθιου Πέρι

Η 75η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Peacock Theater του Λος Αντζελες, συγκίνησε τους παρευρισκομένους στην αίθουσα αλλά και τους θεατές από το σπίτι όταν παρουσίασε το αφιέρωμα «In Memoriam» («Εις Μνήμην»).

Οι διοργανωτές απέτισαν φόρο τιμής στον Μάθιου Πέρι, γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από την ερμηνεία του ως Τσάντλερ Μπινγκ στο «Friends», με μια διασκευή του τραγουδιού που ακούγεται στους τίτλους αρχής της σειράς, «I’ll be there for you». Εκτός από αυτό, ο τραγουδιστής της ποπ Τσάρλι Πουθ και το ντουέτο The War and Treaty ερμήνευσαν επί σκηνής και την επιτυχία του Πουθ «See You Again», την ώρα που σε μια οθόνη έπαιζε βίντεο με τα πρόσωπα που «έφυγαν» από τη ζωή το 2023. Ανάμεσά τους ήταν και οι Λεν Γκούντμαν, Μπάρμπαρα Γουόλτερς, Αντζελα Λάνσμπερι, Κίρστι Αλεϊ, Αϊρίν Κάρα, Χάρι Μπελαφόντε, Πολ Ρούμπενς.

Charlie Puth performs the theme song from #Friends during the in memoriam segment at the 75th #Emmys pic.twitter.com/YbfNUZOHYj — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

Ο Πέρι πέθανε στις 28 Οκτωβρίου του 2023 σε ηλικία 54 ετών. Ο ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε τζακούζι στο σπίτι του στο Λος Αντζελες. Αργότερα, ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Αντζελες αποκάλυψε ότι ο θάνατος του Πέρι οφεελόταν σε «οξείες επιδράσεις κεταμίνης». Ο ηθοποιός, ο οποίος επί δεκαετίες έδινε μάχη με τις ουσίες και το αλκοόλ, βρισκόταν «σε θεραπεία με κεταμίνη» με την πιο πρόσφατη να είναι μιάμιση εβδομάδα πριν από τον θάνατό του.

«Είμαστε όλοι τόσο συντετριμμένοι από την απώλεια του Μάθιου. Ημασταν κάτι παραπάνω από συμπρωταγωνιστές. Ημασταν μια οικογένεια. Υπάρχουν τόσο πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά αυτή τη στιγμή θα θρηνήσουμε και θα προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε στο μυαλό μας αυτή την τραγική απώλεια» έγραψαν οι Τζένιφερ Ανιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίσα Κούντροου, Ματ Λε Μπλανκ και Ντέιβιντ Σουίμερ σε ανακοίνωση μετά την είδηση του θανάτου του συμπρωταγωνιστή και φίλου τους. Αργότερα, ένας ένας οι πρωταγωνιστές του «Friends» αποχαιρέτησαν τον Πέρι μέσα από αναρτήσεις στα σόσιαλ μίντια.

Με πληροφορίες από το Variety