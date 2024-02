«One Day»: Μια ιστορία αγάπης που θα σας «διαλύσει» την ψυχή

Είναι 15 Ιουλίου του 1988. Το πλάνο «ανοίγει» στο πάρτι αποφοίτησης των σπουδαστών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Η Εμα και ο Ντέξτερ συναντιούνται εκεί για πρώτη φορά και αμέσως, δημιουργείται έλξη μεταξύ τους. Περνούν το υπόλοιπο βράδυ μαζί, προσπαθώντας να γνωριστούν καλύτερα. Οι ολονύχτιες συζητήσεις τους προδίδουν δύο εντελώς αντίθετους χαρακτήρες. Η καλλιεργημένη και έξυπνη Εμα που προέρχεται από την εργατική τάξη, είναι φιλόδοξη έχοντας στόχους και όνειρα. Ο γοητευτικός και προνομιούχος Ντέξτερ επιθυμεί να απολαύσει τη στιγμή χωρίς ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα σχέδια. Οι δρόμοι τους θα χωριστούν, όμως σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους μέχρι και το 2007, πάντα θα αναζητούν τη συντροφιά ο ένας του άλλου.

Το «One Day» («Μια Ημέρα»), η επιτυχημένη σειρά του Netflix σε σενάριο Νικόλ Τέιλορ και βασισμένη στο ομότιτλο μπεστ – σέλερ μυθιστόρημα του Βρετανού συγγραφέα και σεναριογράφου Ντέιβιντ Νίκολς, διηγείται την ιστορία δύο ανθρώπων που ερωτεύτηκαν, απομακρύνθηκαν αλλά καθώς περνούν τα χρόνια, εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ τους μια αλληλοεπίδραση που θα εκδηλώνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Το εγχείρημα πέτυχε καθώς οι συνδρομητές της πλατφόρμας «αγκάλιασαν» τη σειρά και αυτό φάνηκε στα νούμερα τηλεθέασης. Σύμφωνα με στοιχεία του streamer, τις πρώτες τέσσερις μέρες από την κυκλοφορία του, το «One Day» συγκέντρωσε 5,3 εκατομμύρια προβολές ενώ από τις 12 έως τις 18 Φεβρουαρίου έφτασε στην κορυφή της λίστας με τη μεγαλύτερη θέαση (9,9 εκατ. προβολές). Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στην πρώτη θέση και του ελληνικού Netflix.

Ποιο είναι, όμως, το στοιχείο που έκανε τη συγκεκριμένη ρομαντική κομεντί να αγαπηθεί τόσο πολύ, αν κρίνουμε από την κυκλοφορία παρόμοιων παραγωγών τα προηγούμενα χρόνια; Σίγουρα το, χωρίς υπερβολές, ρεαλιστικό σενάριο και οι ανατροπές που επιφυλάσσει η μοίρα. Το κοινό ταυτίζεται με τους χαρακτήρες, γεγονός που οφείλεται στις εντυπωσιακές ερμηνείες των ταλαντούχων πρωταγωνιστών Αμπίκα Μοντ («This Is Going to Hurt») και Λίο Γούνταλ («The White Lotus», «Citadel»). Τα επεισόδια παρουσιάζουν τους Εμα και Ντέξτερ την ίδια μέρα που γνωρίστηκαν, στις 15 Ιουλίου, αλλά σε διαφορετικές χρονιές. Σε πολλές περιπτώσεις βιώνουν τη μοναξιά, αποτυγχάνουν όσον αφορά τις επιλογές συντρόφων, ενώ ταυτόχρονα παλεύουν με την αντίθεση των νεανικών τους ονείρων και τη σκληρή πραγματικότητα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.

Το μυθιστόρημα του Νίκολς

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το βιβλίο του Νίκολς, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 και μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες, μεταφέρεται στην οθόνη. Το 2011, η Δανή σκηνοθέτις Λόουν Σέρφινγκ παρουσίασε τη δική της εκδοχή με τους Αν Χάθαγουεϊ, Τζιμ Στέρτζες και Πατρίσια Κλάρκσον στους βασικούς ρόλους. Η κινηματογραφική έκδοση, που απέτυχε εισπρακτικά, δεν εξερευνά τον συναισθηματικό κόσμο των χαρακτήρων τόσο βαθιά όσο η σειρά των 14 ημίωρων επεισοδίων όπου υπάρχει περισσότερος χώρος. Κι αυτό είναι μια σημαντική διαφορά. Επειδή όμως υπάρχει χρόνος για την ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων χαρακτήρων, πολλές φορές η πλοκή εξελίσσεται με αργό ρυθμό.

Ο Νίκολς προσέδωσε στο μυθιστόρημα μια πιο απαιτητική αφήγηση, αξιοποιώντας μια πιο περίπλοκη δομή. Οι εναλλασσόμενες στιγμές στη ζωή των Εμα και Ντέξτερ είναι πολλές αλλά δεν φαίνονται – στοιχεία που κανονικά θα υποδήλωναν τη μακροχρόνια φιλία και αγάπη τους. Οι δημιουργοί της σειράς προσάρμοσαν τηλεοπτικά το μυθιστορηματικό έργο με ξεκάθαρο όραμα και κατανόηση του πρωτότυπου υλικού, μεταφέροντάς το με δεξιοτεχνία και αυτοπεποίθηση.

Το ειδύλλιο των πρωταγωνιστών δεν είναι τέλειο και δεν συμμορφώνεται εύκολα με τα πρότυπα όπως ίσως έχουμε συνηθίσει στις κομεντί. Το μήνυμα που μεταδίδουν οι δημιουργοί της σειράς, είναι ότι στις καθημερινές, ήσυχες στιγμές νιώθεις πραγματικά την εξαιρετικά έντονη συναισθηματική σύνδεση μεταξύ δύο ατόμων.

Το μήνυμα

Το «One Day» είναι μια γοητευτική, ειλικρινής σειρά που κάνει τον θεατή να γελάσει, να συγκινηθεί, να θυμώσει, να απελπιστεί, να κλάψει με λυγμούς και να λαχταρά να ζήσει αυτή την εμπειρία ξανά από την αρχή. Στον πυρήνα, βρίσκεται η δύναμη μιας επικής αγάπης, οι «νίκες» των χαρακτήρων και ο θρήνος των απωλειών τους. Οι αναπάντεχες καταστάσεις και ο τρόπος στις οποίες θα ανταπεξέλθουν.

Αριστοτεχνικά γραμμένο, το σενάριο αναμφισβήτητα έχει ήδη λάβει την έγκριση από τους θαυμαστές του μυθιστορήματος και τους λάτρεις του ρομαντισμού που έχουν ανάγκη να παρακολουθήσουν μια παραγωγή υψηλού επιπέδου. Το ζευγάρι νιώθει την επιθυμία να επανεξετάσει επανειλημμένα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σχέση του. Πάνω από όλα όμως, θα πρέπει να μάθει να απολαμβάνει το σήμερα γιατί το αύριο είναι απρόβλεπτο. Κι αυτό λειτουργεί σαν γροθιά στο στομάχι.