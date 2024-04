«Fallout»: Το πείραμα πέτυχε

Εντυπωσιακά εφέ, ρετρό αισθητική και επιβλητικά σκηνικά που μεταφέρουν τον θεατή στη μετα-αποκαλυπτική νότια Καλιφόρνια. Επειτα από ένα επιτυχημένο franchise βιντεοπαιχνιδιών (το πρώτο παιχνίδι κυκλοφόρησε το 1997) αρχικά της εταιρείας Interplay και στη συνέχεια της Bethesda, το «Fallout» προσαρμόζεται στη μικρή οθόνη για την υπηρεσία Amazon Prime Video και ήδη αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές του 2024.

Το τηλεοπτικό πρότζεκτ των οκτώ επεισοδίων, που δημιούργησαν οι Τζόναθαν Νόλαν και Λίσα Τζόι («Westworld»), διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική Αμερική όπου η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία συνυπάρχει με την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1950, καθώς και την αντιπαράθεση του δυτικού κόσμου με τη Σοβιετική Ενωση και τους συμμάχους της. Η πρώτη σκηνή με τις ατομικές βόμβες που αρχίζουν να πέφτουν, τοποθετείται χρονολογικά στο 2077. Στη συνέχεια, οδηγούμαστε στο 2296 και τα καταφύγια – μικρές κοινωνίες όπου ζει η απόγονος των επιζώντων της πυρηνικής έκρηξης, Λούσι (Ελα Παρνέλ), μια νεαρή γυναίκα της οποίας η φαινομενικά ήσυχη καθημερινότητα θα αλλάξει έπειτα από μία συνθήκη που θα την αναγκάσει να αποχωριστεί τη ζώνη ασφαλείας για τον έξω, άγριο κόσμο. Στην προσπάθεια αναζήτησης του πατέρα της, θα συναντήσει σκληρούς ανθρώπους, κανίβαλους, μεταλλαγμένα ζώα και γκουλς – οντότητες που έχουν εκτεθεί σε υψηλή ραδιενέργεια και τα σώματά τους θυμίζουν αυτά ενός άψυχου ανθρώπου.

Με μεγάλη προσοχή, φροντίδα και χωρίς να υπάρχουν αφηγηματικά κενά, οι σεναριογράφοι «ταξιδεύουν» στον χρόνο για να τονίσουν μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα της Ιστορίας. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης, κατακερματισμένη σε φατρίες όπου η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της είναι σπάνια. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν πρόοδος, τώρα συναντά την οπισθοδρόμηση, αναβιώνοντας ξεπερασμένες ιδεολογίες. Τόσο η σειρά όσο και το βιντεοπαιχνίδι εκτυλίσσονται σε ένα εναλλακτικό χρόνο, όπου η πυρηνική ενέργεια αντικαθιστά τα ορυκτά καύσιμα, έως ότου οι περιορισμένοι αυτοί πόροι προκαλέσουν πυρηνικό πόλεμο.

Η ροή του σεναρίου, το οποίο συνδυάζει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, γουέστερν, τρόμου και μαύρης κωμωδίας, είναι υποδειγματική και εμπνέει για την εξερεύνηση μιας νέας προοπτικής σχετικά με τις προσαρμογές βιντεοπαιχνιδιών στην τηλεόραση ή το σινεμά. Αν ανατρέξουμε στις παραγωγές που βασίστηκαν σε παιχνίδια της κονσόλας, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες εγχειρημάτων που οι παίκτες αγάπησαν μέσα από τον υπολογιστή ή το playstation και το nintendo. Για παράδειγμα, το βραβευμένο με Emmy «The Last of Us», που παρουσιάστηκε στο δίκτυο του HBO, ενθουσίασε τους τηλεθεατές εξαιτίας της αριστοτεχνικής μεταφοράς του σύμπαντος του παιχνιδιού, σε μόλις μερικά επεισόδια. Αλλες κινηματογραφικές προσαρμογές που ικανοποίησαν τους gamers ήταν οι «Sonic the Hedgehog» και «Five Nights at Freddy’s». Επιπλέον, σειρές όπως οι «Halo», «Twisted Metal» και «Castlevania» συγκέντρωσαν υψηλή τηλεθέαση στις πλατφόρμες streaming όπου προβλήθηκαν.

Αυτά τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά για τη βιομηχανία του Χόλιγουντ, η οποία –ύστερα από πολλές δεκαετίες– φαίνεται να έχει ανακαλύψει τη φόρμουλα, τόσο οικονομικά όσο και δημιουργικά για τη σωστή μεταφορά των video games. Ο δρόμος σίγουρα δεν ήταν εύκολος, το στίγμα όμως γύρω από διαβόητες αποτυχίες προσαρμογών όπως οι «Super Mario Bros.», «Double Dragon» και «BloodRayne» κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1990 και του 2000, έχει σε μεγάλο βαθμό ξεθωριάσει.

Το «Fallout» ισορροπεί έξυπνα ανάμεσα στη βία και την τηλεόραση υψηλής ποιότητας. Η σειρά αντικατοπτρίζει μια βαθιά κατανόηση του σημερινού ανθρώπινου τοπίου, με τη διαφαινόμενη πιθανότητα εμπλοκής των ΗΠΑ σε κάποια σύγκρουση και την κλιμάκωση των ταξικών ανισοτήτων. Ομως, το πιο σημαντικό επίτευγμα των δημιουργών είναι το γεγονός ότι η Ιστορία προσελκύει τόσο τους θαυμαστές των παιχνιδιών, που εκτός από τις τέσσερις βασικές κυκλοφορίες περιλαμβάνουν και πολλά spinoffs, όσο και άτομα που τώρα γνωρίζουν τον ζοφερό αυτό κόσμο.

Αν και τα στούντιο του Χόλιγουντ αρχικά ενδιαφέρθηκαν για προσαρμογή του «Fallout» το 2008, μετά την κυκλοφορία του βραβευμένου παιχνιδιού «Fallout 3», καμία από τις προτεινόμενες ιδέες δεν είχε απήχηση στον επικεφαλής σχεδιαστή Τοντ Χάουαρντ, ο οποίος είναι και ένας από τους παραγωγούς της σειράς. Η κύρια πρόκληση έγκειται στη φύση του ως ενός παιχνιδιού ανοιχτού κόσμου, όπου κάθε ιστορία εκτυλίσσεται σε διαφορετική πόλη και διαθέτει ξεχωριστούς χαρακτήρες.

Η εμπειρία του παιχνιδιού «Fallout» διαφέρει πολύ από τη γραμμική αφήγηση του «The Last of Us», όπου όλοι οι παίκτες αντιμετωπίζουν τους ίδιους χαρακτήρες και προκλήσεις, και όλα μπορούν να τελειώσουν μόνο με έναν τρόπο. Αντίθετα, το «Fallout» επεκτείνει το τεράστιο σύμπαν του μεταφέροντάς μας στο Λος Αντζελες, μια πόλη που δεν είχε εξερευνηθεί προηγουμένως στο παιχνίδι και εισάγει νέους χαρακτήρες που βάζουν τόσο τους μακροχρόνιους θαυμαστές όσο και τους πιο νέους σε ισότιμη βάση.

Η τηλεοπτική σειρά παραμένει πιστή στο παιχνίδι και αυτό –μαζί με τους ηθοποιούς που συμμετέχουν όπως οι Κάιλ Μακλάχλαν, Γουόλτον Γκόγκινς, Ζακ Τσέρι και το σάουντρακ με επιτυχίες των Τζόνι Κας, Νατ Κινγκ Κόουλ, Σκίτερ Ντέιβις– πιθανόν να ήταν ακόμα ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην απόφαση να ανανεωθεί για μία δεύτερη σεζόν, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η πρώτη που έκανε πρεμιέρα στις 11 Απριλίου. Οπως φαίνεται, αυτή είναι μόνο η αρχή ενός από τα πιο σπουδαία εγχειρήματα της μικρής οθόνης που δίνει το πράσινο φως για περισσότερες παραγωγές του είδους.