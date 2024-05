Χριστίνα Χριστοδούλου: «Ο ηθοποιός είναι ένα δέντρο από το δάσος»

Μια από τις πιο δημιουργικές ηθοποιούς της γενιάς της, η Χριστίνα Χριστοδούλου, με σπουδές στην ψυχολογία και την υποκριτική, ξεχωρίζει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν στον ρόλο της Ρηνιώς στη Μάγισσα. Από το θέατρο στις Άγριες Μέλισσες και τώρα στη σειρά του ΑΝΤ1, η Χριστίνα Χριστοδούλου αφηγείται την πορεία της στον χώρο της τέχνης.

Έχετε κοινά με τη Ρηνιώ;

Είναι ένα πλάσμα βαθιά δίκαιο. Το αίσθημα του δικαίου χαρακτηρίζει κι εμένα και θέλω να πιστεύω ότι παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο. Εγώ, όμως, δεν μπορώ να καταπιέσω τα συναισθήματά μου όπως εκείνη.

Πώς βλέπετε την έξαρση σειρών μυθοπλασίας την τελευταία πενταετία;

Κάθε χρόνο βλέπω να γίνονται σειρές καλύτερες από τον προηγούμενο, και αυτό είναι ευοίωνο. Μετά από μια μεγάλη περίοδο, όπου η μυθοπλασία είχε πέσει σε «χειμερία νάρκη», η επιτυχία των Άγριων Μελισσών, μιας σειράς στην οποία είχα τη χαρά να συμμετάσχω, την επανέφερε σε πρώτο πλάνο. Βέβαια, η μεγάλη της απήχηση οδήγησε στη δημιουργία υπερβολικά πολλών σειρών και κυρίως σειρών εποχής. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να τολμήσουμε να αφηγηθούμε και διαφορετικές ιστορίες.

«Αντιγόνη», «Προμηθέας Δεσμώτης», «Ορέστης». Πόσο διαφορετική είναι η προετοιμασία ενός θεατρικού και ενός τηλεοπτικού ρόλου;

Από την πρώτη στιγμή που παίρνω στα χέρια μου ένα θεατρικό έργο, ένα σενάριο ή ένα επεισόδιο και διαβάζω τον ρόλο, η φαντασία μου ενεργοποιείται. Χωρίς να το θέλω, αρχίζω αμέσως να φαντάζομαι αυτά τα πλάσματα.

Πώς προσεγγίζετε έναν χαρακτήρα;

Κάθε χαρακτήρας απαιτεί άλλα εργαλεία, όπως και κάθε περίσταση απαιτεί άλλο τρόπο. Αλλά ο ηθοποιός είναι ένα δέντρο από το δάσος. Είμαι πάντα σε συνομιλία με τον εκάστοτε σκηνοθέτη, τη σκέψη του, τη δραματουργία, την αισθητική και τον «κόσμο» που θέλουμε να χτίσουμε, στοιχεία που εν τέλει θα μου υποδείξουν ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω για να εξυπηρετήσω το μεγαλύτερο όραμα, το δάσος.

Στο θέατρο ή στην τηλεόραση νιώθετε περισσότερο ο εαυτός σας;

Τα πρώτα χρόνια, λόγω της ελάχιστης έκθεσης στην κάμερα, ένιωθα πιο ελεύθερη στο θέατρο. Αυτό έχει πλέον αλλάξει. Προσπαθώ να νιώθω ο εαυτός μου σε ό,τι επιλέγω να κάνω, γιατί αλλιώς δυσκολεύομαι πολύ.

Ποια μαθήματα πήρατε από σκηνοθέτες και συναδέλφους;

Η ύπαρξή τους μου μάθαινε πώς θέλω ή πώς δεν θέλω να υπάρχω ως επαγγελματίας καθημερινά. Το μάθημα είναι ένα: μη σταματήσεις να μαθαίνεις ποτέ.

Παρακολουθείτε τηλεόραση;

Έχω δει τόσες καλές σειρές όλα αυτά τα χρόνια: Peaky Βlinders, Succession, The Crown, Ozark, Fleabag, Breaking Bad, Narcos, End of the F*cking world, The Maid. Με γοητεύουν η εκπληκτική υποκριτική, τα σενάρια, η φωτογραφία, οι τολμηρές σκηνοθετικές αποφάσεις, η πολυπλοκότητα των χαρακτήρων που γράφονται.

Ποια ταινία παρακολουθήσατε πρόσφατα;

Μια ταινία που αγάπησα πολύ ήταν το Aftersun σε σκηνοθεσία Σάρλοτ Γουέλς. Με συγκίνησαν η ιστορία, η φωτογραφία, η σκηνοθεσία, οι υπέροχοι ηθοποιοί. Ένιωσα ότι βλέπω ένα ποίημα για το βάθος και το σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής.

Με ποιον σκηνοθέτη ή ηθοποιό επιθυμείτε να συνεργαστείτε;

Με όσους θέλουν να αφηγηθούν ιστορίες που τολμούν να βουτήξουν στα βαθιά νερά της ανθρώπινης ύπαρξης και έχουν ως κύριο μέλημα να επικοινωνήσουν κάτι ουσιαστικό.