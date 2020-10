ΗΠΑ: Στήριξη 25 δισ. στις αεροπορικές – Ράλι 400 μονάδων για τον Dow Jones

Ράλι καταγράφουν οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιδοκιμάζουν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει χρηματοδοτική βοήθεια, ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προς τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας.

«Βουλή και Γερουσία θα πρέπει αμέσως να εγκρίνουν στήριξη 25 δισ. δολαρίων για τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς και επιταγές 135 δισ. δολαρίων για τις μικρές επιχειρήσεις. Και τα δύο μέτρα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενα από τα αδιάθετα κονδύλια του CARES Act (σ.σ. πρόγραμμα στήριξης για τον κορωνοϊό). Θα τα υπογράψω τώρα» έγραψε στο Twitter o Αμερικανός πρόεδρος.

The House & Senate should IMMEDIATELY Approve 25 Billion Dollars for Airline Payroll Support, & 135 Billion Dollars for Paycheck Protection Program for Small Business. Both of these will be fully paid for with unused funds from the Cares Act. Have this money. I will sign now!

