Αγορά στρατηγικής σημασίας για τις ελληνικές εξαγωγές η Γερμανία

Σημαντικές ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα παρουσιάζει η γερμανική αγορά, η οποία έτσι κι αλλιώς αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγικό προορισμό για την Ελλάδα. Μάλιστα, κατά την περίοδο 2015-2019 παρατηρήθηκε αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία της τάξεως του 17,4%, με την αξία των εξαγωγών να διαμορφώνεται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι από 1,9 δισ. ευρώ το 2015. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει την 41η θέση ως προμηθεύτρια χώρα της Γερμανίας.

Οι ευκαιρίες που υπάρχουν, οι οποίες μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύθηκαν λόγω της πανδημίας, αποτέλεσαν το αντικείμενο του τέταρτου διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) με τίτλο Doing Business in Germany – COVID 19 Challenges and Opportunities», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο, και απευθυνόταν σε στελέχη ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Γερμανίας. Στο webinar συμμετείχαν περισσότερες από 100 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, από τους κλάδους τροφίμων και ποτών, βιομηχανικού εξοπλισμού και software – πληροφορικής.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης εξήχθησαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών πέτυχε αύξηση πωλήσεων τόσο σε καταστήματα όσο και σε διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση κατά 33,3%. Οι Γερμανοί καταναλωτές δίνουν έμφαση στην ποιότητα και στις ανταγωνιστικές τιμές. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα. Για την είσοδο στη γερμανική αγορά συστήνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις η δημιουργία κοινοπραξιών.

Αύξηση των πωλήσεων κατά 6% πέτυχε και ο κλάδος των κατασκευών και δομικών υλικών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο κλάδος παρουσίασε μεγαλύτερες αντοχές στη γερμανική αγορά, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η γερμανική αγορά εστιάζει στην υψηλή προστιθέμενη αξία των προϊόντων, την πιστοποίηση αυτών βάσει συστημάτων ποιότητας και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων.

Η πανδημία αποτελεί ευκαιρία και για τις εταιρείες του κλάδου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών λόγω των νέων συνθηκών που δημιουργούνται στο εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Για τη χάραξη σωστής στρατηγικής εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν σε πλήρη χαρτογράφηση και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της, η πρόσβαση στα οποία είναι εύκολη.

«Τα τελευταία χρόνια η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία, ιδιαίτερα των ελληνικών τροφίμων και ποτών, ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Η συγκεκριμένη αγορά, όντας η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αποτελεί μια στρατηγική αγορά για τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το μομέντουμ και να διευρύνουμε το εξαγωγικό μας αποτύπωμα στη χώρα», επεσήμανε η εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Enterprise Greece Μπέττυ Αλεξανδροπούλου.