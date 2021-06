Νέος «πράσινος» δείκτης στο Χρηματιστήριο

Με ρεκόρ συμμετοχής ξεκινάει την Τρίτη 8 Ιουνίου το 10ο Greek Investment Forum in New York που συνδιοργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπως σημειώνει στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, με το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών να είναι έντονο, ενώ έχουν προγραμματιστεί παρουσιάσεις από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της κεφαλαιαγοράς αλλά και τους επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Ο κ. Λαζαρίδης μιλάει για τις ευκαιρίες που φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς και τη δυναμική που δημιουργούν στο Χ.Α. οι αυξήσεις κεφαλαίου των εισηγμένων, προσθέτοντας ότι έχει σημειωθεί έως τώρα το 2021 υπερδιπλάσια αύξηση αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με το 2020 και το 2019 και τα μεγέθη αυτά θα αυξηθούν περαιτέρω.

Παράλληλα, αποκαλύπτει πως την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε, για πρώτη φορά, μετά 10 χρόνια, αίτηση εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α), ενώ επισημαίνει πως στο πλαίσιο της προσέλκυσης ξένων θεσμικών επενδυτών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία τραπεζικού δείκτη στην αγορά παραγώγων και ενός δείκτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης –ESG–, ο οποίος δυνητικά θα μπορούσε να έχει το ίδιο μέγεθος, από άποψη αριθμού εταιρειών, με τον Γενικό Δείκτη του Χ.Α.

– Σε δύο μέρες ξεκινάει το 10ο Greek Investment Forum in New York, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και αυτή τη χρονιά. Διεξάγεται σε ένα κομβικό χρονικό σημείο, ενάμιση χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, με το άνοιγμα της οικονομίας και το Ταμείο Ανάκαμψης να έχουν δημιουργήσει νέες προοπτικές. Υπάρχει ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν;

– Στο φετινό Greek Investment Forum in NY συμμετέχει ο ιστορικά μεγαλύτερος αριθμός εισηγμένων εταιρειών (32) και μάλιστα υπάρχουν εταιρείες που για πρώτη φορά δίνουν το «παρών» σε αυτή τη διοργάνωση. Αυτό ακριβώς το στοιχείο αποτελεί επιστέγασμα της προσπάθειας που κάνουμε όλα τα χρόνια της διοργάνωσης αυτής, να δίνουμε την ευκαιρία σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους να πραγματοποιούν ένα «άνοιγμα» στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Το ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι προφανές και δεν εντοπίζεται τώρα για πρώτη φορά. Το Roadshow δίνει τη σημαντική ευκαιρία σε εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με ανώτατα στελέχη περισσότερων εταιρειών ταυτόχρονα και να ενημερωθούν για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τα επενδυτικά σχέδια αυτών. Εχουν ήδη προγραμματιστεί one to one meetings με μεγάλα funds, προερχόμενα τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρώπη, χάρη στη δυνατότητα που μας δίνει το ψηφιακό περιβάλλον.

Οι εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν ουσιαστικό ενδιαφέρον από τους αναλυτές, καθώς οι σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που σημειώθηκαν τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η υστέρηση της αγοράς στην COVID-19 εποχή, σε συνδυασμό με τη γενικότερη πορεία της ελληνικής αγοράς την προηγούμενη 10ετία –με εξαίρεση το 2019 που βρέθηκε παγκοσμίως στην πρώτη θέση αποδόσεων– προκαλούν ενδιαφέρον στη διεθνή θεσμική κοινότητα. Για αυτό και στο briefing session έχουμε προγραμματίσει να αναπτυχθούν από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της κεφαλαιαγοράς αλλά και τους επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θέματα που αφορούν τόσο το ύψος των κεφαλαίων και την προετοιμασία για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο και τα σημαντικά βήματα των τραπεζών για τη διαμόρφωση ενός ισολογισμού με χρηματοδοτική δυναμική. Είναι γεγονός ότι η συναλλακτική δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο είναι εσχάτως αυξημένη και αυτό υποδηλώνει αύξηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών, ενώ deals, κινητικότητα στο επιχειρηματικό μέτωπο, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου δίνουν μία νέα δυναμική στην αγορά.

– Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί έντονη κινητικότητα στο μέτωπο της άντλησης κεφαλαίων από τις εισηγμένες, ωστόσο τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις νέες εισαγωγές στο Χρηματιστήριο μετά και τη «βροχή» αποχωρήσεων του παρελθόντος. Επίσης, σε ποιους κλάδους βλέπετε να εστιάζεται το επενδυτικό ενδιαφέρον;

– Ιστορικά οι αυξήσεις κεφαλαίου μεγάλων εταιρειών και δη των τραπεζών που έχουν ήδη ξεκινήσει, δημιουργούν μια δυναμική που μπορεί να αξιοποιηθεί για την άντληση κεφαλαίων από το σύνολο των εταιρειών. Ηδη, μέχρι σήμερα τα αντληθέντα κεφάλαια το 2021 έχουν φτάσει τα 4,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 δισ. ευρώ αφορά αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και 300 εκατ. εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, οι οποίες μάλιστα σημείωσαν εντυπωσιακή υπερκάλυψη.

Συγκεκριμένα, στους πρώτους πέντε μήνες του έτους παρουσιάζεται υπερδιπλάσια αύξηση αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με την περυσινή και την προπέρσινη χρονιά και τα μεγέθη αυτά θα αυξηθούν περαιτέρω με τις ήδη προγραμματισμένες αυξήσεις της Alpha Bank και της «Ελλάκτωρ». Την εβδομάδα που έκλεισε κατατέθηκε, για πρώτη φορά μετά 10 χρόνια, αίτηση εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α). Ενα επιπλέον χαρακτηριστικό από την άντληση κεφαλαίων το 2021 είναι και το άνοιγμα για πρώτη φορά στην αγορά έκδοσης ομολόγου από την ποντοπόρο ναυτιλία.

Σε ό,τι αφορά το κλαδικό ενδιαφέρον, στο πλαίσιο και της γενικότερης διεθνούς τάσης ανταγωνισμού του new economy με το old economy, το Χρηματιστήριο είχε αρχίσει από το 2020 να προσθέτει στα παραδοσιακά του Roadshows και κλαδικά. Ηδη έχουμε υποστηρίξει με σχετικές εκδηλώσεις τους κλάδους πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας αλλά και real estate, τροφίμων και ποτών. Σε σχέση δε με το ισχυρό ενδιαφέρον που παρατηρείται για τον τραπεζικό κλάδο, έχουμε δρομολογήσει και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του α΄ εξαμήνου θα είναι διαθέσιμος στην αγορά παραγώγων ένας τραπεζικός δείκτης.

Η χρηματιστηριακή αγορά είναι μία δυναμική αγορά και δεν θα μπορούσε να μην έχει και αποχωρήσεις εταιρειών για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διαμορφώσει συνθήκες για να την αξιοποιήσουν. Σε επίπεδο αγοράς όμως, οι αποχωρήσεις που παρακολουθούμε όλοι, είτε αυξάνουν τη μέση ρευστότητα της αγοράς είτε αφορούσαν εταιρείες που επέλεξαν να αλλάξουν τη χώρα-έδρα τους. Για αυτή την τελευταία κατηγορία έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι στην απόλυτη πλειοψηφία τους η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει στην Ελλάδα και σε καμία περίπτωση δεν επλήγη η ρευστότητα της αγοράς.

– Εχετε προαναγγείλει τη δημιουργία δείκτη ESG έως τον Οκτώβριο. Υπάρχει εικόνα για το πόσες εταιρείες θα συμπεριληφθούν σε πρώτη φάση στον δείκτη αυτό; Η εικόνα που σήμερα παρουσιάζουν οι εισηγμένες εταιρείες ως προς τον βαθμό υιοθέτησης πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης είναι ικανοποιητική;

– Σε σχέση με την επιχειρηματική ευαισθησία που συνοψίζεται στο ακρωνύμιο ESG (Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και οι σχετικοί με τη Διακυβέρνηση παράγοντες) και έχει διαμορφώσει ισχυρή επενδυτική κουλτούρα, ήδη το Χρηματιστήριο από το 2019 έχει δώσει επιβοηθητική κατεύθυνση στις εισηγμένες εταιρείες εκδίδοντας τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG. Στην πρόσφατη μελέτη του ΕΚΠΑ, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Χρηματιστηρίου και της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών, παρατηρήσαμε σημαντική βελτίωση της δημοσιοποίησης σχετικών πληροφοριών από τις εισηγμένες εταιρείες στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για παροχή μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Από τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία που αφορούν δημοσιοποιήσεις που έγιναν το 2020, ένας ESG δείκτης θα μπορούσε να περιλαμβάνει 25-30 εταιρείες. Είμαστε όμως βέβαιοι πως με την εμφανή ευαισθησία που πλέον επιδεικνύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, σε σύντομο χρονικό διάστημα ο δείκτης αυτός μπορεί να έχει σύνθεση ανάλογη με αυτή του Γενικού Δείκτη.

– Η κληρονομιά των ΝPEs των ελληνικών τραπεζών υπήρξε ένα από τα «βαρίδια» του Χ.Α. στο πρόσφατο παρελθόν. Πλέον προχωρούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, επιταχύνουν τις τιτλοποιήσεις και αρχίζουν να δίνουν νέα δάνεια. Σε ποιο βαθμό συμβάλλει ο κλάδος στη διαμόρφωση του νέου χάρτη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς;

– Πράγματι, όπως αναφέρετε, η διεθνής τάση επιβάλλει τη διαμόρφωση νέων διαστάσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας με αξιοποίηση των ψηφιακών ευκαιριών και η ελληνική κεφαλαιαγορά, όπως κάθε κεφαλαιαγορά, οφείλει να είναι ο καθρέφτης της οικονομίας. Οι ευκαιρίες μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας δεν μπορούν να μη στηριχθούν σε ένα υγιές και επιθετικό τραπεζικό σύστημα, όπως αυτό που διαμορφώθηκε πρόσφατα.

Η ισόρροπη στήριξη μεγέθυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με δανειακά και ίδια κεφάλαια είναι το στοίχημα στο οποίο μόνο ο τραπεζικός κλάδος μπορεί να συμβάλει σε αυτό το νέο περιβάλλον. Η ισορροπία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη κατά την αξιοποίηση των δανειακών κεφαλαίων που θα ενισχύσουν την ελληνική επιχειρηματικότητα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να εξασφαλιστεί τόσο ο πολλαπλασιασμός τους αλλά και μια μακροχρόνια βιώσιμη προοπτική.

Ψηφιακό περιβάλλον για την αγορά

– Eνας από τους κύριους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται το νέο οικονομικό μοντέλο της χώρας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας τι θέση έχει στον στρατηγικό σχεδιασμό του Χρηματιστηρίου;

– Το Χρηματιστήριο ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έχει συμβάλει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, τόσο με τις υποδομές που παρέχει στο οικοσύστημά του σε επίπεδο συναλλακτικού και μετασυναλλακτικού περιβάλλοντος όσο και με σειρά πρόσθετων υπηρεσιών. Η προηγούμενη χρονιά, που στέρησε την ελευθερία κίνησης των ανθρώπων λόγω της πανδημίας, εκτίναξε την αποδοχή ψηφιακών λύσεων στο σύνολο της κοινωνίας. Η ετοιμότητα της πολιτείας να παρέχει ψηφιακές λύσεις στο περιβάλλον αυτό βελτίωσε περαιτέρω την αποδοχή και διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας από τον κόσμο.

Το Athexgroup μπόρεσε να αξιοποιήσει την κρίσιμη μάζα γνώσεων και εμπειριών του, τόσο παρέχοντας ένα σταθερό περιβάλλον όσο και προσθέτοντας υπηρεσίες για τους μετόχους. Οι ψηφιακές του υποδομές ήδη χρησιμοποιούνται και από άλλες αγορές αλλά και σε άλλες χώρες. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν αλλά και οι ευκαιρίες που έχουμε επιτυχώς εκμεταλλευθεί, μας επιτρέπουν να προωθήσουμε δυναμικότερα το νέο ψηφιακό περιβάλλον για την αγορά με περισσότερες λύσεις τόσο για το ελληνικό οικοσύστημα όσο και για τις γειτονικές αγορές.