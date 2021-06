Βαρύ πλήγμα στα εμπορικά κέντρα

Η μαζική στροφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο όπως την επέβαλε η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεσή της, με κυριότερο όλων την κοινωνική απόσταση, οδηγούν στην πτώχευση εμπορικών επιχειρήσεων και εμπορικών κέντρων. Αυτό καταδεικνύει η προσφυγή του αμερικανικού ομίλου Washington Prime Group στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα, που θα επιτρέψει στην εταιρεία να λειτουργεί για όσο προσπαθεί να εφαρμόσει τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους της στην οποία κατέληξε με μερίδα πιστωτών της.

Πρόκειται για εταιρεία που επενδύει σε ακίνητα και διαχειρίζεται εμπορικά κέντρα, περίπου 100 malls, σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, αλλά όταν οι καταναλωτές στράφηκαν αναγκαστικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο βρέθηκε στη δεινή θέση να έχει χρέος ύψους σχεδόν 3,5 δισ. δολαρίων, όταν τα περιουσιακά της στοιχεία κυμαίνονται σε περίπου 4 δισ. δολάρια. Αιτία στάθηκε η πανδημία που αποθάρρυνε τη φυσική παρουσία των αγοραστών εντός των καταστημάτων. Ετσι, στη διάρκεια του περασμένου έτους τα ομόλογα του ομίλου Washington Prime υποχώρησαν σε επίπεδα εταιρείας υπό πτώχευση, τα καταστήματα των εμπορικών κέντρων δεν κατέβαλαν τα ενοίκια, με αποτέλεσμα τα έσοδά της από ενοίκια να μειωθούν κατά 127 εκατ. δολάρια, ενώ οι επιχειρήσεις που τα είχαν νοικιάσει κήρυτταν πτώχευση και έκλειναν. Αρχισε να διαπραγματεύεται με τους πιστωτές της από το περασμένο έτος και τον Φεβρουάριο έκανε στάση πληρωμών και δεν κατέβαλε τόκους των ομολόγων της ύψους 23 εκατ. δολαρίων. Οι πιστωτές της παρέτειναν την περίοδο χάριτος που είχαν συμφωνήσει καθώς συνεχίζονταν οι συνομιλίες. Αυτήν τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της αφορούν την αναδιάρθρωση χρέους ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία, που έχει έδρα στο Οχάιο, ιδρύθηκε το 2014 μετά την απόσχισή της από τον κολοσσό των εμπορικών κέντρων, τη Simon Property Group, και έχει στον έλεγχό της κάθε είδους εμπορικά κέντρα και ανοικτές αγορές, εκ των οποίων περίπου το 1/3 βρίσκεται στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Και βέβαια ανάμεσα στις επιχειρήσεις που είχαν έδρα στα εμπορικά κέντρα του ομίλου συγκαταλέγονται πολλά ηχηρά ονόματα του αμερικανικού εμπορικού κόσμου, που οδηγήθηκαν στην πτώχευση εξαιτίας της πανδημίας, όπως η J.C. Penney Co. Κάποια άλλα, όπως η Bed Bath & Beyond Inc και η Macy’s, αναγκάστηκαν εν μέσω πανδημίας να δανειστούν πέρυσι για να αντιμετωπίσουν τον οικονομικό της αντίκτυπο. Η εταιρεία έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο πώλησής της, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές. Η περίπτωση της Washington Prime είναι μία από τις πολλές εταιρείες διαχείρισης εμπορικών κέντρων που οδηγήθηκαν στην πτώχευση εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων και της στροφής στο λιανικό εμπόριο. Εχουν προηγηθεί η επίσης ιδιοκτήτρια κλειστών εμπορικών κέντρων CBL & Associates Properties και η Pennsylvania Real Estate Investment Trust, που υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης το περασμένο έτος.