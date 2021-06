Χτίζοντας έναν “World of Difference” με πρόσβαση σε όλους

Δύο νέα κορίτσια είναι αυτά που θα προσπαθήσουν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία, στηριζόμενα στην τεχνογνωσία και τις σπουδές τους και εκμεταλλευόμενα την ευκαιρία που τους δίνει το πρόγραμμα World of Difference του Ιδρύματος Vodafone. Η μία θα αναλάβει να καθοδηγήσει το ενδιαφερόμενο κοινό πάνω στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενώ η άλλη θα ασχοληθεί με τη διαχείριση μιας ψηφιακής πλατφόρμας, που θα προσφέρει τη δυνατότητα της εκπαίδευσης των οικογενειακών φροντιστών από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Έντεκα χρόνια τώρα, το Ίδρυμα Vodafone, μέσω του Προγράμματος World of Difference, έχει καταφέρει να αλλάξει τη ζωή δεκάδων νέων ανθρώπων στη χώρα μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν τις ιδέες τους πράξη, και μετρά μέχρι στιγμής περισσότερους από 434.000 ωφελούμενους και μια ολοένα και πιο ενισχυμένη Κοινωνία των Πολιτών. Ενήμερη, ενεργή, δίκαιη. «Στο Ίδρυμα Vodafone, με την πεποίθηση ότι η τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για την ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας όσο και για την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό κύμα αλλαγής», αναφέρει η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη Ιδρύματος Vodafone.

Κάπως έτσι, για μια ακόμη χρονιά -μια εξαιρετικά δύσκολη από κάθε άποψη χρονιά- δέκα νικητές από 18 έως 35 ετών, εργάζονται για έξι μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους, με το Ίδρυμα Vodafone να καλύπτει τον μισθό και τις εργοδοτικές τους εισφορές. Αξιοποιούν την εκπαίδευσή τους και συνεισφέρουν με την τεχνογνωσία τους σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας, με στόχο την εξάλειψη στερεοτύπων, την ενδυνάμωση ατόμων με αναπηρίες, την προώθηση της φιλαναγνωσίας σε παιδιά, την καλλιέργεια κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού World of Difference είναι η γνωριμία και συνεργασία δύο ωφελούμενων ΜΚΟ, οι οποίοι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια διαφορετική και δίκαια αναπτυσσόμενη κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αναφερόμαστε στο Women Do Business, την Οργάνωση που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας πλατφόρμας για κοινωνικούς επιχειρηματίες και την InterMediaKT με έδρα στην Πάτρα και στόχο της να προσφέρει εκπαίδευση, κατάρτιση και μεταφορά γνώσεων μέσω τεχνολογικών εργαλείων, συνεργασιών και μεταφοράς ορθών πρακτικών στους πολίτες.

Σε αυτές τις δύο ΜΚΟ, ξεχωρίζουν τα δύο κορίτσια που βρέθηκαν μεταξύ των νικητών του προγράμματος του Ιδρύματος Vodafone.

Η Έρη Παυλάκη, συνιδρύτρια της ΜΚΟ “Women Do Business” και πλέον και Project Manager έχει αναλάβει το έργο της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Koinoniko – Epixeiro’’,για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες το οποίο “σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε”. Σημαντικός παράγοντας στην υλοποίηση αυτού του έργου για την ίδια αποτελεί “Η συνεργασία με την ΑΜΚΕ ‘InterMediaKT’, που είναι επίσης στους νικητές του Προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος Vodafone, και εξειδικεύεται στην κατασκευή ιστοσελίδων και οτιδήποτε φορά IT και τεχνολογικά εργαλεία”.

Τα αποτελέσματα του συνολικού έργου της, μόλις ολοκληρωθούν οι 6 μήνες της εργασίας της, υπολογίζει να είναι 20 εγγεγραμμένες κοινωνικές επιχειρήσεις της Κρήτης, 7 μέντορες συνεργάτες, 1 webinar για κοινωνική επιχειρηματικότητα, “συν όλες τις δράσεις επικοινωνίας σε κάποιους χιλιάδες μέσω ΤV, ραδιόφωνο, newsletters. Μέσω της ενημέρωσης γύρω από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, της συμβουλευτικής και της δικτύωσης θα αλλάξουν τα δεδομένα”.

Η Έρη έχει μεταπτυχιακό στο Διεθνές Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενώ έχει ιδρύσει το Εθελοντικό Σωματείο “Είμαι Ακόμα Παιδί” που βοηθάει παιδιά κακοποιημένα και άπορα. “Οι φίλοι μου λένε ότι ‘τρέχω σε τρελές ταχύτητες’, εγώ θα έλεγα αυτή η ορμή που με κυριεύει όταν κάτι με εμπνέει. Όπως και η ασταμάτητη επιθυμία μου για εξέλιξη”, θα πει η ίδια αυτοσυστήνοντας τον εαυτό της.

Σύμφωνα με την Έρη τα στερεότυπα που βιώνουμε σήμερα είναι αρκετά και βρίσκονται στην καθημερινότητά μας. “Από την ανατροφή των παιδιών παρατηρούμε στερεοτυπικές συμπεριφορές από τους ίδιους τους γονείς, άθελά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανασφάλειες στα κορίτσια, που τις ακολουθούν και ως ενήλικες” συμπληρώνει. Στόχος της για το εξάμηνο της εργασίας της είναι: “όποιος επιθυμεί να ξεκινήσει μία κοινωνική επιχείρηση να μπορεί να βρει συγκεντρωμένες πληροφορίες σε μία πλατφόρμα για το πώς να ξεκινήσει, σε ποιους να απευθυνθεί και ποια βήματα να ακολουθήσει”. Με τη βοήθεια της Μαρίας Κοτσώνη, επόμενης νικήτριας του Προγράμματος “World of Difference” είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει.

Η Μαρία ως η Interactive Multimedia Developer της ΑΜΚΕ “InterMediaKΤ” έχει αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση της ψηφιακής πλατφόρμας “Web Guide for Mental Health”, που έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των οικογενειακών φροντιστών και των ατόμων που αυτοί επιμελούνται. “Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα που μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, προερχόμενο από το σωματείο «Φροντίζω», προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης από εξειδικευμένους επαγγελματίες πρώτον, στην εφαρμογή προγραμμάτων νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης των ωφελούμενων ηλικιωμένων και δεύτερον, στη χρήση τεχνικών και μεθόδων αυτο-φροντίδας και ψυχικής ευημερίας, ώστε να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους οι φροντιστές”, εξηγεί η ίδια.

Η πλατφόρμα ‘Web Guide for Caregivers’ θα είναι ένα καινοτόμο εργαλείο στη φαρέτρα της ΑΜΚΕ, για να ευαισθητοποιηθεί γύρω από το σχετικά άγνωστο ζήτημα της οικογενειακής φροντίδας. “Επιθυμούμε η πλατφόρμα να βοηθήσει όσους περισσότερους οικογενειακούς φροντιστές γίνεται αλλά και να αξιοποιηθεί από τις αντίστοιχες οργανώσεις”. Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρμας και “προχωράμε, με εξειδικευμένους επαγγελματίες του σωματείου ‘Φροντίζω’ στη δημιουργία του υλικού”.

Η Μαρία είναι “μια millennial με ανησυχίες για έναν καλύτερο κόσμο που αναζητά τρόπους να συμβάλλει”. Απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει εργαστεί στην Intercambia Youth Association, Οργανισμό νέων στην Μάλαγα της Ισπανίας, όπου βασική της ενασχόληση ήταν η δημιουργία περιεχομένου multimedia, social media, διαχείριση της ιστοσελίδας καθώς και οργάνωση εκπαιδευτικών και μη δράσεων. Την InterMediaKT τη γνώρισε ως εθελόντρια. Μεγάλη της επιθυμία είναι να παραμείνει στον χώρο της Κοινωνίας των πολιτών. Γεγονός το οποίο της ευχόμαστε να καταφέρει.

Γιατί είναι σημαντικό να μπορείς να μετουσιώνεις τη γνώση σου σε συνεισφορά και να αμείβεσαι για αυτό.