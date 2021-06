Ζημίες 21 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2020 η Dolphin Capital Investors

Ζημίες ύψους 21 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,2 εκατ. ευρώ το 2019, εμφάνισε η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dolphin Capital Investors (DCI) το 2020. Τα έσοδα από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ από 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,02 ευρώ.

Κατά την περασμένη χρονιά, η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνίες πώλησης για οκτώ υπερπολυτελείς βίλες, συνολικής αξίας 26,4 εκατ. ευρώ, που αποτελούν τμήμα του One & Only Kea Island, του θερέτρου στην Κέα που αναπτύσσει η Dolphin Capital Investors. Η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων εισέπραξε προκαταβολές για τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε συζητήσεις με νέους υποψήφιους αγοραστές. Το One & Only Kea Island, που είναι επένδυση 150 εκατ. ευρώ, θα αποτελείται από 75 αυτόνομα καταλύματα με ιδιωτική πισίνα και πρόκειται να ολοκληρωθεί τη θερινή περίοδο του 2022, με τις κατασκευαστικές εργασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

H Dolphin Capital Investors υλοποιεί ένα ακόμη τουριστικό έργο στο Πόρτο Χέλι. Πρόκειται για το Kilada Hills του οποίου η εταιρεία αναπτύσσει την πρώτη φάση, που αφορά την κατασκευή γηπέδου 18 οπών του Nicklaus και των απαιτούμενων υποδομών για την κατασκευή κατοικιών. Η πρώτη αυτή φάση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2022, με τη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξής της να έχει εξασφαλιστεί. Προέρχεται κατά 10 εκατ. ευρώ από παλαιότερη συμφωνία με την Grivalia Hospitality και κατά 12 εκατ. ευρώ από κεφάλαια που έχει τοποθετήσει family office. Επίσης, το 2020 η εταιρεία πούλησε προς 1,5 εκατ. ευρώ έκταση περίπου 50 στρεμμάτων που βρίσκεται εκτός της περιμέτρου του Killada Hills.

«Κατά τη δύσκολη χρονιά του 2020 επικεντρωθήκαμε στην πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στο One & Only Kea Island και στο Kilada, στην πραγματοποίηση πωλήσεων, προχωρήσαμε τις συζητήσεις για τη διαχείριση των περιουσιακών μας στοιχείων και διαχειριστήκαμε τις προκλήσεις της πανδημίας», αναφέρει, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dolphin Capital Partners Μίλτος Καμπουρίδης.

«Στο νέο τοπίο κοινωνικής αποστασιοποίησης και απομακρυσμένης εργασίας που επικρατεί μετά την εκδήλωση της πανδημίας, διαπιστώσαμε ότι η ζήτηση για ποιοτικές εξοχικές κατοικίες παραμένει υψηλή. Εύπορα άτομα αναζητούν πλήρως serviced (όπου παρέχονται υπηρεσίες) κατοικίες με ιδιωτικότητα και προοπτικές μακροχρόνιας αξιοποίησης. Από μια ευρύτερη προοπτική της αγοράς, καταγράφουμε έναν αυξανόμενο αριθμό ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και οικογενειακών γραφείων (family offices), που επιδιώκουν να επεκτείνουν την έκθεσή τους στον ξενοδοχειακό τομέα», σημειώνει ο πρόεδρος της DCI Αντριου M. Κόπελ.