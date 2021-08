Επένδυση αξίας 427 εκατ. δολ. στην Αίγυπτο από την Coca-Cola

Με την εξαγορά της Coca-Cola Bottling Company of Egypt, η Coca-Cola HBC AG αποκτά πρόσβαση στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά –από πλευράς όγκου πωλήσεων στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα ποτά– της Αφρικής.

Πρόσβαση στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά –από πλευράς όγκου πωλήσεων στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα ποτά– της Αφρικής, μια αγορά 100 εκατ. κατοίκων με ισχυρή προοπτική ανάπτυξης, αυτή της Αιγύπτου, αποκτά η Coca-Cola HBC AG με την εξαγορά της Coca-Cola Bottling Company of Egypt (CCBCE), του εμφιαλωτή δηλαδή της The Coca-Cola Company στη μεγάλη αυτή χώρα.

Η εξαγορά ανακοινώθηκε την Πέμπτη το πρωί, λίγο πριν από την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου για το α΄ εξάμηνο του 2021 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Το τίμημα για την εξαγορά της εταιρείας στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα του 94,7% αυτής ανέρχεται σε 427 εκατ. δολάρια, με τη συμφωνία να προβλέπει ειδικότερα τα εξής: εξαγορά του 52,7% της αιγυπτιακής εταιρείας έναντι 304 εκατ. δολαρίων, του μεριδίου δηλαδή που κατέχει η MAC Beverages Limited. Ενα πρόσθετο ποσό μπορεί να δοθεί με βάση τις επιδόσεις που θα έχει η CCBCE το 2021, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει την ενδεχόμενη απόκτηση ενός ακόμη 2,8% από μετόχους μειοψηφίας. Το υπόλοιπο 42% το οποίο ανήκει στην The Coca-Cola Company θα το αποκτήσει η Coca-Cola HBC AG έναντι 123 εκατ. ευρώ.

Η Coca-Cola Bottling Company of Egypt ιδρύθηκε το 1994 ως κοινοπραξία της MAC Beverages Limited (όμιλος με επενδυτική δραστηριότητα στα αναψυκτικά και τις συσκευασίες στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής) και της The Coca-Cola Company. Αποτελεί κορυφαίο παραγωγό μη αλκοολούχων ποτών στην Αίγυπτο, διαθέτοντας πέντε εργοστάσια εμφιάλωσης. Παράγει Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Schweppes gold, Crush και το νερό Dasani. To 2020 η παραγωγή της έφτασε τα 275 εκατ. κιβώτια και τα έσοδα από καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 410 εκατ. ευρώ.

Τους λόγους που αποφάσισε η Coca-Cola HBC να προχωρήσει στη σημαντική αυτή εξαγορά ανέλυσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ζόραν Μπογκντάνοβιτς κατά την παρουσίαση και τον σχολιασμό των οικονομικών αποτελεσμάτων για το α΄ εξάμηνο. Πέρα από το γεγονός ότι η Αίγυπτος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε όγκο πωλήσεων μη αλκοολούχων ποτών χώρα της Αφρικής, έχει πληθυσμό πάνω από 100 εκατ. κατοίκους και μάλιστα νέο πληθυσμό, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 25 έτη. H CCBCE είναι ο Νο2 παίκτης στην εν λόγω αγορά, με μερίδιο 42%, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη. Αλλος ένας λόγος είναι ότι όχι μόνο αυξάνει την παρουσία της Coca-Cola HBC AG σε περισσότερες αγορές (σε 29 από 28 σήμερα), αλλά και σε αγορές αναδυόμενες, εκεί όπου υπάρχουν και οι περισσότερες ευκαιρίες.

Σε ό,τι αφορά το α΄ εξάμηνο του 2021, ο όμιλος ανακοίνωσε χθες ότι αυτό έκλεισε με αύξηση πωλήσεων κατά 14,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, στα 3,24 δισ. ευρώ. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 350,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 67,8% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 235,6 εκατ. ευρώ από 129 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020, καταγράφοντας αύξηση 82,6%.

Στην Ελλάδα ειδικότερα, ο όγκος πωλήσεων σημείωσε αύξηση κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με την ανάκαμψη όμως να είναι μικρή λόγω του γεγονότος ότι μόλις στις αρχές Μαΐου ξεκίνησε η σταδιακή επαναλειτουργία της εστίασης, ενώ η έναρξη της τουριστικής περιόδου ήταν ασθενής.