Τα επενδυτικά σχέδια για τη Wind – Nova

Την άμεση ενοποίηση της Wind Hellas με τη Nova, την υλοποίηση νέων επενδύσεων τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε υποδομές και εξοπλισμό αλλά και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με ελκυστικούς όρους για τους συνδρομητές της δρομολογεί η United Group, όμιλος που ανήκει στο βρετανικό επενδυτικό κεφάλαιο B.C. Partners, η οποία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα πως μετά τη Nova εξαγόρασε και τη Wind Hellas.

Η συμφωνία για την εξαγορά της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης αποτίμησε την αξία της στα 970 εκατομμύρια ευρώ και η ενοποίησή της με τη Nova θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης. Αρχιτέκτονας της συμφωνίας είναι ο Νίκος Σταθόπουλος, επικεφαλής της B.C. Partners και πρόεδρος της United Group, ο οποίος μιλώντας στην «Κ» δηλώνει πως «επιδιώκουμε να γυρίσουμε σελίδα, φέρνοντας μια νέα εποχή για τους καταναλωτές, τον κλάδο αλλά και τη χώρα», ενώ αποκαλύπτει πως ο σχεδιασμός του ομίλου του περιλαμβάνει «σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές δικτύου και νέες τεχνολογίες, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών».

Ο Ν. Σταθόπουλος έχει καταταχθεί ανάμεσα στους 50 πιο «επιδραστικούς dealmakers» στην Ευρώπη από την οικονομική επιθεώρηση Financial News αλλά και στο «Hall of Fame των Private Equities» από τους Financial Times. Η εξαγορά της Wind έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία πώλησης της Pharmathen, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, από την οποία η B.C. Partners πέτυχε σημαντικότατες υπεραξίες σε σχέση με το τίμημα εξαγοράς που κατέβαλε προ ετών.

Αξιολογώντας το επενδυτικό τοπίο της Ελλάδας αναφέρει πως «στη χώρα υπάρχουν ευκαιρίες και όλο και περισσότεροι επενδυτές τής δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης επειδή δείχνει τις πραγματικές της δυνατότητες». «Για την B.C. Partners, η χώρα ήταν, είναι και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό προορισμό για επενδύσεις σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς δραστηριότητας», συμπληρώνει.

Παλιός γνώριμος της Wind, ο επικεφαλής του βρετανικού fund αλλά και του θυγατρικού του ομίλου United Group θυμάται πως διατηρεί με αυτή μια σχέση δεκαεπτά ετών. Το 2004 είχε ηγηθεί της εξαγοράς της, πωλώντας τη λιγότερο από τρία χρόνια μετά έναντι 3,5 δισ. ευρώ. «Οραμά μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ολιστικού παρόχου με ηγετική θέση στην αγορά», αναφέρει για τη νέα του επένδυση στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και νέες τεχνολογίες που θα πραγματοποιηθούν υπό το ενοποιημένο σχήμα εκτιμά πως θα δώσουν ώθηση και θα θωρακίσουν και τη χώρα στην πορεία της προς την ψηφιακή εποχή.

– H Wind εντάσσεται πλέον –μαζί με τη Nova– στην οικογένεια της United Group, εταιρείας της B.C. Partners, μέσα από μια νέα συμφωνία που φέρει την υπογραφή σας. Τι σημαίνει αυτή η νέα επένδυση για την B.C. Partners, τους καταναλωτές και, εντέλει, τη χώρα;

– Μπορεί η συμφωνία για την εξαγορά να είναι νέα, όμως η σχέση μου με τη Wind μετράει αρκετά χρόνια. Για την ακρίβεια περισσότερα από δεκαεπτά. Το 2004 μέσω της Apax Partners είχαμε εξαγοράσει την –τότε– TIM με 1,6 δισ. ευρώ, πωλώντας την περίπου τρία χρόνια αργότερα έναντι 3,5 δισ. ευρώ. Επομένως τυγχάνει να γνωρίζω καλά την εταιρεία αλλά και τον κλάδο, την πορεία του οποίου παρακολουθώ στενά τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η πρόσφατη εξαγορά της Wind αποτελεί τη δεύτερη πράξη ενός στρατηγικού σχεδίου, το οποίο υλοποιούμε στην Ελλάδα μέσω της United Group. Η πρώτη ήταν η επένδυσή μας στη Νova και τη συνδρομητική τηλεόραση. Οι δύο επενδύσεις δεν συνδέονται απλώς, αλλά δίνουν σάρκα και οστά στο ίδιο όραμα. Το όραμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ολιστικού παρόχου με ηγετική θέση στην αγορά. Η ένταξη της Wind και των 4,2 εκατομμυρίων χρηστών της στην οικογένειά μας ενισχύει και αναβαθμίζει καίρια την παρουσία και τον ρόλο τόσο της B.C. Partners όσο και της United Group στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για μια επένδυση στρατηγικής σημασίας σε τομείς με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ομως τα οφέλη και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται δεν αφορούν μόνο εμάς. Κατ’ αρχάς διαχέονται στους ίδιους τους καταναλωτές. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Wind, μέσω του ενοποιημένου σχήματος με τη Nova, οι συνδυαστικές προσφορές και οι καινοτόμες υπηρεσίες διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην αγορά συνολικά. Είναι όμως μια συμφωνία που συμβάλλει και στην επίτευξη ενός εθνικού στόχου, αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας. Οι επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και νέες τεχνολογίες που θα πραγματοποιηθούν υπό το ενοποιημένο σχήμα θα δώσουν ώθηση και θα θωρακίσουν τη χώρα στην πορεία της προς την ψηφιακή εποχή.

– Ποια είναι τα σχέδιά σας για τις εταιρείες Nova και Wind που περιήλθαν πλέον αμφότερες στο χαρτοφυλάκιό σας;

– Αρχικός μας στόχος είναι η ομαλή ενσωμάτωση της Wind στη United Group. Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ισχυρού και ανταγωνιστικού παρόχου, ο οποίος θα συνδυάζει με τον βέλτιστο τρόπο τις υπηρεσίες και τις υποδομές τόσο της Nova όσο και της Wind. Παράλληλα –και αυτό αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα– σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε στο νέο σχήμα τη δύναμη αλλά και τα ισχυρά χαρακτηριστικά της United Group, ενός ομίλου που έχει παρουσία σε οκτώ χώρες, διαθέτει διευρυμένο δίκτυο και εδραιωμένες σχέσεις με τρίτους παρόχους και προμηθευτές. Σε πρώτη φάση θα δημιουργήσουμε νέα, ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών και υπηρεσιών, βασισμένα στις ανάγκες των καταναλωτών, ενώ θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός αναπτυξιακού πλάνου, το οποίο θα απελευθερώσει τη δυναμική του νέου σχήματος. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές δικτύου και νέες τεχνολογίες, καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επιδιώκουμε να γυρίσουμε σελίδα, φέρνοντας μια νέα εποχή για τους καταναλωτές, τον κλάδο αλλά και τη χώρα.

– Εκτιμάτε ότι η συνδρομητική τηλεόραση μπορεί μακροπρόθεσμα να σταθεί απέναντι στον ανταγωνισμό από τις πλατφόρμες τύπου Netflix; Εχετε σχέδια για συνεργασίες με τέτοιες πλατφόρμες;

– Για εμάς ο ανταγωνισμός, όσο έντονος κι αν είναι, δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά κινητήρια δύναμη αλλαγής, ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού. Μόνη προϋπόθεση είναι να είναι υγιής, να διέπεται από κανόνες ίσους προς όλους. Σήμερα η United Group, που από το 2019 ανήκει στην B.C. Partners, αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη τη Ν.Α. Ευρώπη. Οσον αφορά τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης και περιεχομένου, πρόκειται για μια αγορά που αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, ειδικότερα μετά την πανδημία. Εκτός από την ανάπτυξη προσωποποιημένων, τεχνολογικά προηγμένων και ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι συνέργειες, οι οποίες είναι στο DNA μας και σκοπεύουμε να τις αξιοποιήσουμε στον μέγιστο βαθμό, μέσα από το νέο, ενοποιημένο σχήμα. Αναφέρομαι τόσο στις υφιστάμενες διεθνείς συνεργασίες της United Group και της Wind όσο και σε νέες τις οποίες θα αναπτύξουμε.

Στην Ελλάδα υπάρχουν ευκαιρίες

– H νέα συμφωνία έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ιδιαίτερα προσοδοφόρο αποεπένδυσή σας από τη Pharmathen. Θεωρείτε ότι υπάρχουν κι άλλες ευκαιρίες για την B.C. Partners στην Ελλάδα;

– Το έχω πει και στο παρελθόν, και μάλιστα σε δύσκολες περιόδους για τη χώρα. Στην Ελλάδα υπάρχουν ευκαιρίες. Σήμερα, όλο και περισσότεροι επενδυτές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα. Γιατί σήμερα; Γιατί η Ελλάδα δείχνει τις πραγματικές της δυνατότητες. Αφήνει πίσω παθογένειες και ιδεοληψίες και ακολουθεί τον δρόμο της ανάπτυξης. Ενα δρόμο που περνά μέσα από την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Για την B.C. Partners η χώρα ήταν, είναι και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό προορισμό για επενδύσεις σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς δραστηριότητας.

Η επόμενη μέρα για την οικονομία θα έρθει από επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες

– Συχνά γίνεται λόγος για συνέργειες μεταξύ των άλλων επιχειρήσεων που έχει διεθνώς η United Group, καθώς και των δραστηριοτήτων της Nova και της Wind. Μπορείτε να μας εξηγήσετε περισσότερο πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι συνέργειες;

– Θα ενεργοποιήσουμε συνέργειες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Κατ’ αρχάς σε επίπεδο cross-selling. Οι συνδρομητές της Nova θα επωφεληθούν από τις προσφορές σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και αντίστοιχα οι συνδρομητές της Wind από τα πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης της Nova. Συνέργειες, όμως, θα υπάρξουν και σε επίπεδο περιεχομένου, καθώς και στο δίκτυο διανομής και πωλήσεων. Παράλληλα θα εμβαθύνουμε το πλαίσιο συνεργασίας και με τις υπόλοιπες εταιρείες της United Group. Με αυτόν τον τρόπο ο νέος πάροχος θα αποκτήσει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα ενισχύσει την αποδοτικότητά του σχεδόν σε όλους τους τομείς, στην εξυπηρέτηση πελατών, στο δίκτυο και στο I.T.

– Θεωρείτε πως οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και τα άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, μπορούν να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε μια διατηρήσιμη ισχυρή ανάπτυξη;

– Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα προκειμένου να κάνει ένα άλμα στο μέλλον. Η επόμενη μέρα για την ελληνική οικονομία θα αναδυθεί μέσα από επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες. Και αυτό αφορά όλους τους κλάδους. Δεν πρέπει όμως να θεωρήσουμε πως τα πραγματικά μεγάλα κονδύλια, που θα είναι διαθέσιμα, και το σχέδιο της κυβέρνησης αρκούν από μόνα τους. Το μεγάλο στοίχημα είναι να καταφέρει η χώρα και οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν τους πόρους αυτούς. Είμαι, ωστόσο, βέβαιος πως ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων θα είναι επιτυχής και η οικονομία θα εκτοξευθεί. Η Ελλάδα απέδειξε μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της οικονομικής κρίσης πως μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Σήμερα είναι η στιγμή να κερδίσει το μέλλον της. Ενα μέλλον που θα έχει σχεδιάσει η ίδια.

– Ποια είναι τα εμπόδια που συνεχίζουν να υπάρχουν στην προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας;

– Το οξυγόνο για τις επενδύσεις είναι η ανάπτυξη και η σταθερότητα. Δεν αναφέρομαι μόνο στη φορολογία, αλλά σε όλα αυτά που πλαισιώνουν και επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, από το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο μέχρι τις αδειοδοτήσεις. Στην Ελλάδα για δεκαετίες δυστυχώς η αστάθεια ήταν ο κανόνας. Το ρίσκο επομένως ήταν εξαιρετικά μεγάλο. Εξίσου σημαντικά εμπόδια ορθώνουν η γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια και η αργή απονομή δικαιοσύνης, όμως τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μέσα στην πανδημία, έχει σημειωθεί εντυπωσιακή πρόοδος. Το ψηφιακό κράτος και οι δομές που δημιουργούνται αποτελούν σύμμαχο τόσο για τους πολίτες όσο και για την οικονομία. Φυσικά υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορούν και πρέπει να προχωρήσουν, ωστόσο η αρχή έχει γίνει. Η Ελλάδα βάζει γερές βάσεις προκειμένου οι επενδυτές να μην εκδηλώνουν απλώς ενδιαφέρον, αλλά να υλοποιούν επενδύσεις στη χώρα.