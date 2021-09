Όταν ο χρόνος είναι πιο πολύτιμος από το χρήμα

POWERED BY NBG

Η πλατφόρμα Time is Brain, που κατέκτησε την τέταρτη θέση στον 11ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας, συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση και σωστή διαχείριση των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων, περιορίζοντας τις επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Μιλήσαμε με τη δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, επικεφαλής της ομάδας Time is Brain και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Με ποια αφορμή δημιουργήθηκε το Time is Brain και σε ποια ανάγκη απαντά;

Το Time is Brain είναι μία έξυπνη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Αποτελεί καινοτομία του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2019 με αφορμή τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό καινοτομίας Hacking Health Athens, όπου πήραμε το πρώτο βραβείο. Στη συνέχεια συμμετείχαμε στο startup-bootcamp Match and Develop a Startup Heraklion 3.0, όπου αποσπάσαμε επίσης το πρώτο βραβείο και ταυτόχρονα την πρόκρισή μας στην 2η φάση του 11ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας.

Η δημιουργία της πλατφόρμας προέκυψε από την ανάγκη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Η ταχεία αναγνώριση ενός εγκεφαλικού και η μεταφορά του ασθενή στο κατάλληλο κέντρο, είναι ο μόνος τρόπος ο ασθενής να λάβει έγκαιρα την απαραίτητη θεραπεία. Καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών: απώλεια εγκεφάλου, αναπηρία και απώλεια ποιότητας ζωής.

Σε τι οφείλονται κατά κανόνα οι καθυστερήσεις στη διάγνωση και θεραπεία των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων;

Η άμεση αντιμετώπιση ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους: την ταχεία αναγνώριση των συμπτωμάτων, την άμεση κλήση του ΕΚΑΒ, την κατά προτεραιότητα μεταφορά του ασθενούς από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο που διαθέτει ειδική ομάδα διαχείρισης εγκεφαλικών επεισοδίων και την έγκαιρη ενημέρωση του νοσοκομείου υποδοχής του ασθενούς, προκειμένου να γίνει άμεση κλινική εκτίμηση, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, ακριβή διάγνωση και άμεση χορήγηση της ενδεδειγμένης θεραπείας.

Καθυστερήσεις μπορεί να υπάρχουν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω βήματα. Η εφαρμογή φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά το χρόνο που απαιτείται από την έναρξη του εγκεφαλικού επεισοδίου μέχρι την δυνατότητα χορήγησης θεραπείας, συμβάλλοντας στην ταχεία αναγνώριση του επεισοδίου ως πιθανού εγκεφαλικού, στην δρομολόγηση του ασθενοφόρου σε κατάλληλο νοσοκομείο, στην ενημέρωση της ομάδας αντιμετώπισης στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών, αλλά και στη διασύνδεση με τον ατομικό φάκελο του ασθενούς, προκειμένου να υπάρχει άμεση ενημέρωση των θεραπόντων ιατρών για τυχόν αντενδείξεις στην χορήγηση θεραπείας.

Πώς ακριβώς λειτουργεί η πλατφόρμα και σε ποιους απευθύνεται;

Το Time is Brain αποτελείται από δύο εφαρμογές, μία για τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μία για την ομάδα διαχείρισης εγκεφαλικών επεισοδίων στο νοσοκομείο. Η εφαρμογή των διασωστών, μέσα από μια σειρά ερωτήσεων, τους επιτρέπει να αναγνωρίσουν εάν το περιστατικό που έχουν παραλάβει είναι πιθανό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Στη συνέχεια τους καθοδηγεί, ώστε να εκτελέσουν τις ελάχιστες απαραίτητες ενέργειες και τους παρέχει πληροφόρηση δρομολόγησης για το πλησιέστερο νοσοκομείο με ειδική ομάδα διαχείρισης εγκεφαλικών επεισοδίων. Οι διασώστες, αφού συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία, τα καταχωρούν στην εφαρμογή και τα αποστέλλουν στην αντίστοιχη εφαρμογή της ομάδας διαχείρισης εγκεφαλικών επεισοδίων στο νοσοκομείο υποδοχής.

Έτσι, η ιατρική ομάδα λαμβάνει τις πληροφορίες και τις ενέργειες των διασωστών μαζί με το σύντομο ιστορικό του ασθενούς, με έμφαση σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την απόφαση για θρομβόλυση. Επίσης, ενημερώνεται για το χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη των συμπτωμάτων. Το θεραπευτικό παράθυρο χορήγησης κατάλληλης θεραπείας είναι 3 ώρες και σε κάποιες περιπτώσεις 4-5 ώρες. Αμέσως μόλις φτάσει ο ασθενής, ο γιατρός συμπληρώνει μέσω της εφαρμογής τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία και εκτυπώνει το πρωτόκολλο θεραπείας και την φόρμα συναίνεσης του ασθενή.

Η δυνατότητα διασύνδεσης της πλατφόρμας Time Is Brain με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας θα δώσει άμεση πρόσβαση στους θεράποντες ιατρούς σε δημογραφικά στοιχεία, φαρμακευτική αγωγή και ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη φροντίδα υγείας και παρέχοντας πληροφορίες που πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμες την στιγμή που χρειάζονται για την λήψη ιατρικής απόφασης.

Από που προέρχεται η φράση Time is Brain;

Time is Brain σημαίνει ο χρόνος είναι εγκέφαλος και χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει την ανάγκη αντιμετώπισης του εγκεφαλικού ως επείγον περιστατικό και την ανάγκη χορήγησης κατάλληλης θεραπείας το συντομότερο δυνατό, ώστε οι ασθενείς να έχουν μικρότερο έλλειμα, και καλύτερη ποιότητα ζωής. Συχνά, ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια άμεσα, καθώς συνήθως απουσιάζει ο πόνος, ή μπορεί να έχουν χάσει την ικανότητα να αισθάνονται ότι κάτι παθολογικό συμβαίνει στο σώμα τους. Είναι σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και να ζητήσουμε άμεσα βοήθεια.

Πώς επηρεάζει η βράβευσή σας στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας την υλοποίηση του πρότζεκτ σας;

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και έδωσε μεγάλη ώθηση στο Time is Brain. Κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό μας μετέφεραν γνώση αιχμής σε καίρια ζητήματα, όπως πωλήσεις, ψηφιακό μάρκετινγκ, εύρεση χρηματοδότησης και άλλα. Αναπτύξαμε το επιχειρηματικό μας πλάνο και ενισχύσαμε τις διαδικασίες εύρεσης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Η συνεργασία μας με την Εθνική Τράπεζα χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, υψηλό επαγγελματισμό, αλλά και υποστήριξη στα βήματά μας. Το χρηματικό έπαθλο ήταν μία επιβεβαίωση για την σημαντικότητα υλοποίησης του Time is Brain, τον υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει, καθώς, και για την ποιότητα της εργασίας που έχει γίνει μέχρι στιγμής.

Η διάκριση του Time is Brain μας έδωσε την ώθηση να εφαρμόσουμε την πλατφόρμα πιλοτικά σε φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε με τους κ. Δημήτριο Κατεχάκη, κ. Φωκίωνα Λογοθετίδη και κ. Παναγιώτη Μήτσια, ώστε η υλοποίηση του έργου να έχει πρακτική και ουσιαστική εφαρμογή με βάση τις διεθνείς κλινικές πρακτικές, καθώς και δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης.

Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας στο Match and Develop a Startup Heraklion 3.0.;

Το startup-bootcamp Match and Develop a Startup Heraklion 3.0 πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, ακριβώς πριν την πανδημία. Ήταν μια πρωτοβουλία που συνδιοργανώθηκε από το πρόγραμμα NBG Business Seeds, το Δίκτυο Πράξη και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του ΙΤΕ, το H2B HUB, το Bizrupt, το ACEin του ΟΠΑ, το Κέντρο Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, το Uni.fund, το Metavallon και την Bayer. Ως επικεφαλής της ομάδας Time is Brain, συμμετείχα σε όλες τις δράσεις και έλαβα εξειδικευμένη γνώση και εργαλεία ώστε να προχωρήσω περαιτέρω την αρχική ιδέα του Time is Brain.

Τα σεμινάρια ήταν σχεδιασμένα ώστε να μεταφέρουν εξειδικευμένη γνώση σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα, αλλά θέλουν να αναπτύξουν μια καινοτόμα ιδέα. Ήταν μια σπουδαία ευκαιρία, γιατί μου έδωσε πρόσβαση σε ανθρώπους με πολλή μεγάλη εμπειρία στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία. Η βράβευση του Time is Brain με το πρώτο βραβείο στο Match and Develop a Startup Heraklion 3.0 ήταν πραγματική ώθηση για την ιδέα.

Στην Ελλάδα γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες ενίσχυσης και προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δυναμικό με πολλούς εξειδικευμένους φορείς να έχουν ουσιαστική δράση σε αυτόν τον τομέα. Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να πιστέψει στο όραμα και στο έργο που τον εμπνέει και να ζητήσει βοήθεια από τους αρμόδιους φορείς.

*Ο 12ος Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας είναι σε εξέλιξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά έως και 4 Οκτωβρίου, ώρα 15.00.