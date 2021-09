Κίνα: Παράνομες όλες οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας αποφάνθηκε ότι όλες οι συναλλαγές που αφορούν κρυπτονομίσματα είναι παράνομες και εξέδωσε πανεθνική απαγόρευση για την εξόρυξή τους (mining).

Πρόκειται για το τελευταίο μιας σειράς μέτρων ενάντια στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

#BREAKING China’s central bank has ruled that all financial transactions involving crypto currencies are illegal, the latest in a series of regulatory measures to crack down on crypto trading pic.twitter.com/khvb0y6JxY

