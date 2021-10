Φοροαπαλλαγές 4,1 δισ. δολ. για την Amazon

Tην ώρα που σχεδόν 140 χώρες υπό την καθοδήγηση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία για ενιαίο φόρο τουλάχιστον 15% στα κέρδη των πολυεθνικών, γίνεται γνωστό ότι ο τεχνολογικός κολοσσός της Amazon εξασφάλισε περισσότερα από ποτέ φορολογικά κίνητρα από τις πολιτειακές και τοπικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κίνητρα αυτά στόχο είχαν να επεκτείνει τα δίκτυα διανομών της εντός του τρέχοντος έτους. Αυτά αποτυπώνονται σε δεδομένα, τα οποία συγκέντρωσε ο φορέας παρακολούθησης της οικονομικής ανάπτυξης Good Jobs First και τα δημοσιοποίησε η βρετανική εφημερίδα Financial Times. Βάσει λοιπόν των στοιχείων αυτών, ο αμερικανικός όμιλος υψηλής τεχνολογίας από τις αρχές του 2021 εξασφάλισε σε επιδοτήσεις τουλάχιστον 669 εκατ. δολάρια, εκπορευόμενες από την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκάστοτε πολιτεία. Αθροιστικά οι επιδοτήσεις αυτές βοηθούν την εταιρεία να οικοδομήσει τα δίκτυα παράδοσης είτε αυθημερόν είτε εντός 24 ωρών από την παραγγελία, εκτός από 21 εκατ. δολάρια σε φοροαπαλλαγές για τον κλάδο κινηματογραφικών παραγωγών της.

Για την περίοδο 2000-2021 από τις πολιτειακές και τοπικές αρχές των ΗΠΑ.

Οπως αναφέρουν οι Financial Times, πρόκειται για τα περισσότερα φορολογικά κίνητρα τα οποία δόθηκαν στην Amazon από οποιανδήποτε άλλη χρονιά για να διευρύνει το δίκτυο διανομών της, αφ’ ης στιγμής ο φορέας Good Jobs First ξεκίνησε τη συλλογή στοιχείων το 2000. Επίσης, ο ίδιος εκτιμά ότι από εκείνη τη χρονιά και μέχρι σήμερα οι φορολογικές διευκολύνσεις τις οποίες εξασφάλισε ανέρχονται σε τουλάχιστον 4,1 δισ. δολάρια. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2019 ο όμιλος είχε λάβει 750 εκατ. δολάρια, ώστε να αποδεχθεί να κατασκευάσει τα κεντρικά γραφεία του στο Αρλινγκτον της Βιρτζίνιας. Η Κάζια Ταρτσζίνσκα, αναλύτρια ερευνών στην Good Jobs First, υπογραμμίζει ότι είχε ελπίσει ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας να σημάνει ότι οι τοπικές Αρχές στις ΗΠΑ θα ξόδευαν λιγότερα για να προσελκύσουν τους γίγαντες του λιανεμπορίου να αναπτύξουν δραστηριότητες στην περιφέρειά τους. «Ηλπιζα πως οι αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα έκαναν ένα βήμα πίσω και θα σκέπτονταν ότι, εφόσον βρίσκονται σε δυσμενή θέση λόγω πανδημίας, θα δαπανούσαν λιγότερα για χάρη της Amazon και άλλων παρομοίων εταιρειών» τόνισε η κ. Ταρτσζίνσκα. «Δυστυχώς συνέβη το αντίστροφο»

Ο Τζέι Ποπλάι, μέλος του τοπικού συμβουλίου στην κομητεία Μονρόε στη Νέα Υόρκη, δήλωσε στους Financial Times ότι ο κολοσσός του λιανεμπορίου κινήθηκε κακόπιστα. Φέτος τον Απρίλιο και με ορίζοντα δεκαπέντε ετών έλαβε από την κομητεία 150 εκατ. δολάρια σε φοροελαφρύνσεις. Το πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Μονρόε και Amazon προέβλεπε πως θα προσελάμβανε ντόπιους εργάτες και μόνον από τις κοντινές κομητείες για τις εγκαταστάσεις της. Αφού η δεύτερη έλαβε τα υπεσχημένα, ζήτησε να υπάρξει εξαίρεση, ισχυριζόμενη ότι δεν μπορεί να εκπληρώσει τη δέσμευσή της εάν πρόκειται να ολοκληρωθεί το έργο στην ώρα του, όπως αναφέρει ο Ποπλάι. Πάντως, ο όμιλος της Amazon δήλωσε στους Financial Times ότι ένα πρόσφατο έργο της στο Φορτ Γουέιν της Ιντιάνας ακολουθεί κανονικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, αν και οι Αρχές της αρνήθηκαν επιπλέον φοροελαφρύνσεις 7,3 εκατ. δολαρίων. Τέλος, η Amazon δήλωσε ότι μόνο μέσα στο 2020 επένδυσε στις ΗΠΑ το ποσόν των 150 δισ. δολαρίων, έθεσε σε λειτουργία άνω των 100 εγκαταστάσεων, δημιουργώντας περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας σε πάνω από 40 πολιτείες.