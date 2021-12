Άλμπερτ Μπουρλά: Ο επιχειρηματίας της χρονιάς για το CNN

«Τι αξιοσημείωτη τιμή από το CNN καθώς πλησιάζουμε στο τέλος μιας πολυάσχολης, απαιτητικής και επιτυχημένης χρονιάς για την Pfizer. Μια χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μας. Είναι ο λόγος που έχω απολαύσει κάθε λεπτό των 28 χρόνων μου εδώ».

Με αυτό το μήνυμα, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά αντέδρασε στην είδηση ότι το CNN του έδωσε τον τίτλο του CEO της χρονιάς.

What a remarkable honor from @CNN as we approach the end of a busy, challenging and successful year for @Pfizer. One I will never forget. My thanks to all our purpose-driven colleagues. They‘re the reason I have enjoyed every minute of my 28 years here. https://t.co/W4XLuHspcG

— Albert Bourla (@AlbertBourla) December 26, 2021