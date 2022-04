Στροφή σε έγκυρα μέσα ενημέρωσης

Οι εφημερίδες Financial Times και Guardian είδαν να ξεπερνούν εκάστη το ένα εκατομμύριο συνδρομητές των ψηφιακών τους εκδόσεων. (SHUTTERSTOCK)

H πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία αναθέρμανε το ενδιαφέρον του κόσμου για τις ειδήσεις και χάρις σε αυτό βελτιώθηκαν σημαντικά τα κέρδη των εφημερίδων Times και Sunday Times, που αποτελούν τμήμα της αυτοκρατορίας ΜΜΕ του Ρούπερτ Μέρντοχ υπό το εμπορικό σήμα Newς Corporation, όπως σχετικώς αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Υπό ερώτηση, πάντως, τίθεται το εάν η συνθήκη αυτή δείχνει ότι οι εφημερίδες διαμόρφωσαν ένα επιτυχές επιχειρηματικό μοντέλο τελικά για τη νέα ψηφιακή εποχή ή απλώς είναι μια εφάπαξ αναλαμπή στη μάχη επιβίωσης με τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ειδικότερα, την περασμένη εβδομάδα, οι Times και Sunday Times ανακοίνωσαν διπλασιασμό των λειτουργικών κερδών τους στα υψηλότερα επίπεδά τους από το 1990, ενώ η Sun, κάποτε παραγωγός υψηλών εσόδων για τον όμιλο και νυν θύμα της ψηφιακής εποχής, απέχει μόλις 1 εκατομμύριο στερλίνες για να επανέλθει σε λειτουργικά κέρδη πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια. Η μητρική εταιρεία των εν λόγω εφημερίδων, τώρα, News Corporation, της οποίας από το 2019 και μέχρι σήμερα η χρηματιστηριακή αξία της διπλασιάστηκε στα 9,9 δισ. στερλίνες, έρχεται να προστεθεί στη χορεία των ομίλων του κλάδου που «επωφελήθηκαν» από τις τελευταίες εξελίξεις και αύξησαν τα έσοδά τους. Οι αναγνώστες διψούν να ενημερωθούν για τα τεκταινόμενα σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και σπεύδουν κατά χιλιάδες να αντλήσουν πληροφορίες από τα αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης.

Στις ΗΠΑ

Οι Times και Sunday Times ανακοίνωσαν διπλασιασμό των λειτουργικών κερδών τους στα υψηλότερα επίπεδά τους από το 1990.

Αντιστοίχως η αμερικανική εφημερίδα The New York Times εξασφάλισε τα 10 εκατομμύρια συνδρομητών, που είχε στόχο, τρία χρόνια νωρίτερα, παρά το ότι μερικώς ευεργετήθηκε και από την απόκτηση της Athletic. Πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία αθλητικής ειδησεογραφίας, την οποία εξαγόρασε η εφημερίδα αντί 550 εκατ. δολαρίων (420 εκατ. στερλινών), ενώ η διευθύνουσα σύμβουλός της, Μέρεντιθ Κόπιτ Λεβιίν, δήλωσε ότι το 2021 ήταν –εδώ και σειρά ετών– η πιο κερδοφόρος χρονιά. Αναλόγως και οι εφημερίδες Financial Times και Guardian είδαν να ξεπερνούν εκάστη το ένα εκατομμύριο συνδρομητές των ψηφιακών τους εκδόσεων. «Ενα από τα θετικά αυτής της αναζήτησης ενημέρωσης και ειδήσεων είναι πως ανανέωσε την εμπιστοσύνη του κλάδου των ΜΜΕ ως προς το ότι έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει, ένα σκοπό να επιτελέσει και μια κοινότητα ανθρώπων προετοιμασμένη να τον αξιολογήσει», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων και ερευνών Enders Analysis, Nτάγκλας Μακάμπι. «Κάθε συζήτηση είχε ως θέμα τη μάχη με την Google, αλλά τώρα πλέον το ηθικό είναι ακμαίο. Για πρώτη φορά τα στελέχη των εφημερίδων μπορούν να διακρίνουν, να φανταστούν και να περιγράψουν ένα ψηφιακό μέλλον».

Βέβαια, όσον αφορά τις διαφημιστικές δαπάνες, παραμένουν τρομακτικοί ανταγωνιστές οι όμιλοι Google και Meta, η μητρική των Facebook και Instagram. Το τρέχον έτος, οι δύο κολοσσοί της Σίλικον Βάλεϊ θα αποκομίσουν στη Βρετανία ποσό άνω των 16 δισ. στερλινών από διαφημίσεις, ήτοι το 63% της συνολικής αγοράς. Αθροιστικά τώρα η αγορά της διαφήμισης για τις εφημερίδες της χώρας, είτε ως έντυπα είτε ως ιστοσελίδες, θα ανέλθει σε 1,5 δισ. λίρες, σύμφωνα με την GroupM. Παρά ταύτα, έχουν υπάρξει τεκτονικές αλλαγές, μιας και οι ρυθμιστικές αρχές ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού εστιάζουν στο να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο δίκαιου ανταγωνισμού ανάμεσα στα παραδοσιακά και στα ψηφιακά ΜΜΕ.

Τέλος, η News Corporation έχει δημοσίως δηλώσει πως έχει έλθει σε μεγάλες συμφωνίες για τη χρήση του ειδησεογραφικού της περιεχομένου, ενώ Google και Facebook δεσμεύονται να διαθέσουν η κάθε μία ένα δισ. δολ. ετησίως προς τους ομίλους ΜΜΕ την επόμενη τριετία για την αναδημοσίευση ειδήσεων.