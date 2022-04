Α. Πατέλης για την αναβάθμιση από την S&P: Μόνο ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα

«Εν μέσω της εισβολής στην Ουκρανία, των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας και του παγκόσμιου πληθωρισμού, η S&P αναβαθμίζει την Ελλάδα», σημειώνει ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

«Απομένει μόνο ένα βήμα για να φτάσουμε στην επενδυτική βαθμίδα. Ας το κάνουμε αυτό παιδιά!!!», προσθέτει.

Amidst the Ukraine invasion, soaring energy prices and global inflation, S&P upgrades Greece.

Just one notch left to reach investment grade.

Let’s get this done folks!!!🇬🇷 💪🏼

* S&P UPGRADES GREECE TO ‘BB+’; OUTLOOK STABLE

— Alex Patelis (@PatelisAlex) April 22, 2022