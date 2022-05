Σε Γουόλ Στριτ των ψηφιακών νομισμάτων εξελίσσονται τα ΗΑΕ

Το επόμενο οικονομικό στοίχημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν είναι άλλο από αυτό των κρυπτογραφημένων νομισμάτων, διότι εξελίσσονται σε μια νέα Γουόλ Στριτ για τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα. Αντιθέτως, άλλες χώρες ακολουθούν εχθρική πολιτική ως προς αυτά, που λογίζονται ως μια επένδυση στερούμενη διαφάνειας. Οπότε τα Εμιράτα προσελκύουν τραπεζικά στελέχη ή ανθρώπους που εργάστηκαν σε χρηματιστηριακούς/επενδυτικούς οίκους, όπως οι Bank of America, Jefferies, Bank of New York Mellon κ.α.

Στα τέλη Μαρτίου η διεθνώς μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών σε κρυπτογραφημένα νομίσματα, ονόματι Binance, είχε οργανώσει εκδηλώσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη σκιά του ξενοδοχείου σε σχήμα πανιού «Μπουρτζ Αλ Αράμπ», στελέχη εταιρειών ψηφιακών νομισμάτων συγχρωτίζονταν με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας των Εμιράτων, τους τραπεζίτες των αμερικανικών ομίλων και τους έχοντες μεγάλη επιρροή στα κοινωνικά δίκτυα, όπως αυτό του Instagram. Πάντως απουσίαζε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, διότι ανάρρωνε από κορωνοϊό, αν και βρισκόταν στο μυαλό των παρευρισκομένων που έλεγαν ότι θα ήθελαν να ζήσουν κι αυτοί την εντυπωσιακή άνοδό του από απλό προγραμματιστή σε έναν από τους ζάπλουτους του κόσμου.

Θέλοντας να μοιάσουν στον δημιουργό της Βinance, πολλοί συρρέουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως παρατηρεί το Bloomberg, τα οποία ο ίδιος τα ονόμασε «Γουόλ Στριτ των κρυπτογραφημένων νομισμάτων». Ακόμα όμως και Αραβες οι οποίοι εργάζονται σε τοπικές τράπεζες, δικηγόροι και υψηλόβαθμα στελέχη ομίλων τεχνολογίας σκέπτονται αλλαγή πλεύσης για να κερδίσουν χρήματα. «Διαπιστώνουμε πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από υπαλλήλους σε παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θέλουν να εργαστούν για εμάς», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ρίτσαρντ Τενγκ, διευθυντής Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στην Binance. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο η Binance επέλεξε τον Βισάλ Σατσιντράν, πρώην στέλεχος της Bank of New York Mellon, για τη διεύθυνση της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής με έδρα τα Εμιράτα, ενώ ο Ρόμπι Νάκαρμι, ανώτερος σύμβουλος στο Ντουμπάι για την Βinance, προσχώρησε στις τάξεις της στα τέλη του 2021 έπειτα από δεκαετή θητεία ως δικηγόρος αρμόδιος συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνουν τεράστια εκστρατεία με στόχο την ανάπτυξη υποδομών για κρυπτονομίσματα.

Πάντως δεν είναι οι μόνοι. Ο Ασμεντ Ισμαήλ, πρώην στέλεχος στην αμερικανική τράπεζα Bank of America και στον επενδυτικό οίκο Jefferies στο Ντουμπάι, το 2017 άνοιξε μια επενδυτική τράπεζα ψηφιακών νομισμάτων, την HAYVN, με έδρα το Αμπου Ντάμπι. Συνεργάτης του ήταν ο Κρις Φλίνος, πρώην στέλεχος κι αυτός της ίδιας τράπεζας. Και είπε ότι πολλοί φίλοι πρώην τραπεζίτες εγκατέλειψαν πρόσφατα τις δουλειές τους για να ιδρύσουν επενδυτικά κεφάλαια, με έμφαση στα κρυπτογραφημένα νομίσματα.

«Ολα ξεκινούν από την κορυφή», αναφέρει ο Ασμεντ Ισμαήλ. «Εχουμε δει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να κάνουν τεράστια εκστρατεία με στόχο την ανάπτυξη υποδομών παγκόσμιας κλάσης και ενός ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας για τις εταιρείες κρυπτογράφησης, ώστε να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν και να αισθανθούν ότι βρίσκονται στο σπίτι τους». Εξάλλου, ένας από τους τελευταίους που «μετακόμισαν» είναι ο Αμίρ Ταμπς, πρώην διευθυντής παγκόσμιων αγορών στην Emirates Investment Bank. Εγινε διευθύνων σύμβουλος της χρηματιστηριακής εταιρείας Securrency Capital στο Αμπου Ντάμπι πέρυσι τον Ιούνιο, έπειτα από δεκαέξι χρόνια στον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα. Στα νέα του καθήκοντα, όπως είπε, αναζητεί να προσλάβει περισσότερους τραπεζίτες για να «γεφυρώσει το χάσμα» μεταξύ της παραδοσιακής και της ψηφιακής χρηματοδότησης.