Bloomberg: Ο Κατσιματίδης προειδοποιεί για έλλειψη ντίζελ στην Ανατολική Ακτή

Η κρίση του ντίζελ στις ΗΠΑ μπορεί να επιδεινωθεί αυτό το καλοκαίρι με πιθανό το ενδεχόμενο ελλείψεων στην Ανατολική Ακτή, δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος Τζον Κατσιματίδης, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

«Δεν θα εκπλαγώ να δω το ντίζελ να διατίθεται με δελτίο στην Ανατολική Ακτή αυτό το καλοκαίρι», είπε Διευθύνων Σύμβουλος της United Refining Co., σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Αυτή τη στιγμή τα αποθέματα είναι χαμηλά και μπορεί να δούμε έλλειψη τους επόμενους μήνες», πρόσθεσε.

Τα αποθέματα καυσίμων της Ανατολικής Ακτής έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1990. Τα εθνικά αποθέματα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, καθώς οι ΗΠΑ έχουν γίνει ο βασικός προμηθευτής ντίζελ στον κόσμο. Οι αγορές καυσίμων βρίσκονται σε αναταραχή από τη στιγμή που οι αυξανόμενες απαγορεύσεις κατά των ρωσικών προϊόντων περιόρισαν έναν από τους κύριους προμηθευτές ενέργειας της Ευρώπης.

Με τις εξαγωγές να αποστραγγίζουν τις δεξαμενές των ΗΠΑ, η Ανατολική Ακτή αισθάνεται πιο έντονα την πίεση λόγω της έλλειψης επαρκούς ικανότητας παραγωγής καυσίμων εκεί, σημειώνει το ρεπορτάζ του Bloomberg.

Οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν τις τελευταίες 16 συναπτές ημέρες και έφτασαν στο νέο ρεκόρ των 5,553 δολαρίων το γαλόνι την Τρίτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων. Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν σε νέο ρεκόρ, 4.404 δολαρίων το γαλόνι.

Οι προμήθειες καυσίμων είναι περιορισμένες σε όλη τη χώρα, λόγω της πανδημίας και της αξίωσης προς τους πολίτες να παραμένουν στο σπίτι. Η Ανατολική Ακτή υπέστη ένα ιδιαίτερο πλήγμα αφού η «Philadelphia Energy Solutions» έκλεισε οριστικά το διυλιστήριο της, το οποίο τροφοδοτούσε ολόκληρη την Ανατολική Ακτή, το 2019 μετά από έκρηξη.

Τα αποθέματα βενζίνης έχουν επίσης μειωθεί καθώς τα διυλιστήρια των ΗΠΑ μεγιστοποίησαν την παραγωγή ντίζελ αυτή την άνοιξη για να καλύψουν το ξαφνικό έλλειμμα σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ο Κατσιματίδης, η εταιρεία του οποίου διαθέτει και λειτουργεί 350 πρατήρια καυσίμων, δεν περιμένει ότι η βενζίνη θα είναι σε έλλειψη, απλώς θα είναι πολύ ακριβή. «Οι οδηγοί θα πληρώσουν τις υψηλότερες τιμές βενζίνης που έχουν πληρωθεί ποτέ για την “Ημέρα Μνήμης”», είπε.

