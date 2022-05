Υπό έρευνα το πρώτο deal Μασκ με το Twitter

Οι αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ διερευνούν την καθυστέρηση της ανακοίνωσης από τον Ελον Μασκ για την εξαγορά ενός σημαντικού ποσοστού μετοχών της Twitter Inc τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal, η οποία επικαλείται πηγές που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση. Ο Μασκ αποκάλυψε την αγορά μετοχικού πακέτου 9,2% του Twitter στην αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) στις 4 Απριλίου, με καθυστέρηση τουλάχιστον δέκα ημερών, ενώ είχε ξεπεραστεί το ποσοστό εξαγοράς μετοχικού πακέτου 5%, που είναι το όριο για την υποχρεωτική δημοσιοποίηση της αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ενας επενδυτής που έχει στην κατοχή του ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των μετοχών μιας εταιρείας, πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο και να το καταθέσει στη SEC εντός δέκα ημερών. Η κίνηση αυτή έχει τον χαρακτήρα έγκαιρης προειδοποίησης των υπολοίπων μετόχων ότι ένας μεγάλος επενδυτής μπορεί να επιδιώξει να πάρει τον έλεγχο της εταιρείας. Η SEC αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής της Tesla Inc δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού που του απηύθυνε το Reuters. Πέρα από την καθυστέρηση, η κατάθεση σχετικών εγγράφων που έκανε ο Μασκ στις 4 Απριλίου χαρακτηρίζει το μετοχικό μερίδιό του ως παθητικό. Με την κίνησή του αυτή δήλωνε προς την αρμόδια επιτροπή ότι δεν σχεδίαζε να εξαγοράσει το Twitter ούτε να επηρεάσει τη διοίκηση ή τη λειτουργία του ως επιχείρηση.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα τού προσφέρθηκε μία θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Twitter Inc, ενώ περίπου δύο εβδομάδες αργότερα ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έκλεισε συμφωνία 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων (41,84 δισεκατομμυρίων ευρώ) για την εξαγορά της αναφερόμενης εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μασκ έχει μακρύ ιστορικό αψιμαχιών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Πρόσφατα ένας Αμερικανός δικαστής τον επέπληξε επειδή προσπάθησε να υπεκφύγει από έναν διακανονισμό με την ίδια επιτροπή, με τη SEC να απαιτεί την εποπτεία από την ίδια των αναρτήσεων του Μασκ σχετικά με την Tesla στο Twitter.

Τον Απρίλιο, η συνδρομητική έκδοση για την τεχνολογία Τhe Information ανέφερε ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου διερευνά το αν ο Μασκ παραβίασε έναν νόμο που απαιτεί από τις εταιρείες, αλλά και τους επενδυτές, να αναφέρουν συγκεκριμένες εξαγορές μεγάλων μετοχικών πακέτων στις αρμόδιες αρχές κατά των μονοπωλίων της αγοράς στις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, όποιες αλλαγές κι αν προωθήσει στο Twitter, το σίγουρο είναι πως ο ίδιος θα είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης –τουλάχιστον προσωρινά– και βέβαια χαίρει της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Για το νέο εγχείρημά του, την εξαγορά του Twitter, άντλησε 7,14 δισ. δολάρια από ηχηρά ονόματα του επιχειρηματικού και επενδυτικού κόσμου, όπως ο Λάρι Ελισον συνιδρυτής της Oracle και από τις επενδυτικές Fidelity και Sequoia Capital, αλλά και από το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Binance.