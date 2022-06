Πρώτη η Ελλάδα στο κόστος στέγασης: Ένας στους τρεις δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός του

Ένας στους τρεις Έλληνες (το 33,3% του πληθυσμού) δίνει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για την κάλυψη των αναγκών στέγασης. Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία της Eurostat από το 2020, το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται το ενοίκιο για τους ενοικιαστές, ή η δόση του στεγαστικού δανείου για τους ιδιοκτήτες, καθώς και τα κοινόχρηστα και οι δαπάνες θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας και κοινοχρήστων.

Κατά μέσο όρο, το 7,8% των κατοίκων της Ε.Ε. έδινε τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για το κόστος στέγασης. Ωστόσο, σημειώθηκαν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, σε 13 κράτη μέλη το ποσοστό αυτό ανερχόταν κάτω από 5%. Χαμηλότερο ήταν το ποσοστό στην Κύπρο (1,9%), στη Λιθουανία (2,7%), τη Μάλτα (2,8%) και τη Σλοβακία (3,2%).

Αντιθέτως, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στη Δανία (14,1%), τη Βουλγαρία (14,4%) και πρώτη με διαφορά ήταν η Ελλάδα (33,3%).

🏘️💰The housing cost overburden rate was 7.8% in the EU in 2020.

Lowest rates in:

🇨🇾Cyprus (1.9%)

🇱🇹Lithuania (2.7%)

🇲🇹Malta (2.8%)

Highest rates in:

🇬🇷Greece (33.3%)

🇧🇬Bulgaria (14.4%)

🇩🇰Denmark (14.1%)

👉https://t.co/URBsyI0rJf pic.twitter.com/i4NjvB2vkP

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 16, 2022