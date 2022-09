Η Κιμ Καρντάσιαν δημιουργεί fund για επενδύσεις

Νέο «χτύπημα» στις αγορές κάνει η διάσημη celebrity και influencer Κιμ Καρντάσιαν, η οποία αυτή τη φορά ενώνει τις δυνάμεις της με τον Τζέι Σάμονς, πρώην στέλεχος της Carlyle Group, και «πατάει πόδι» στη Wall Street. Οι δυο τους ιδρύουν την SKKΥ Partners, μια νέα εταιρεία private equity που θα επενδύει στους κλάδους των καταναλωτικών προϊόντων και των μέσων ενημέρωσης, με τους Καρντάσιαν και Σάμονς να αναλαμβάνουν από κοινού τη διαχείριση της νέας εταιρείας. Η μητέρα της Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ, θα είναι επίσης συνεταίρος στην εταιρεία, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της SKKY.

Το fund δεν έχει αρχίσει ακόμη να συγκεντρώνει κεφάλαια, ενώ η SKKY δεν έχει προχωρήσει σε αποκαλύψεις για τους στόχους και τις φιλοδοξίες της. Το δίδυμο φιλοδοξεί να φέρει στο εγχείρημα «μια μακρά πείρα επενδυτικών δυνατοτήτων και μια εμπειρία συνεργασίας με brands υψηλής ανάπτυξης», είπε ο κ. Σάμονς σε συνέντευξή του. «Μαζί ελπίζουμε να συνδυάσουμε τις γνώσεις μας για να χτίσουμε την εταιρεία private equity της επόμενης γενιάς σε κατανάλωση & media» έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter η Κιμ Καρντάσιαν.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, η σταρ των ριάλιτι έχει κάνει στροφή στην καριέρα της, αφού ίδρυσε επιχειρήσεις αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας εσωρούχων Skims, η οποία φέτος συγκέντρωσε κεφάλαια άνω των 3 δισ. δολαρίων. Από την πλευρά του ο κ. Σάμονς εργάστηκε στην Carlyle για σχεδόν 17 χρόνια και έβαλε την υπογραφή σε επενδύσεις όπως η Beats by Dre, η εταιρεία περιποίησης δέρματος Philosophy και η Beautycounter.

Ο βετεράνος επενδυτής γνώρισε την Καρντάσιαν μέσω ενός κοινού φίλου το 2016. Εχει σχέσεις με την οικογένεια Καρντάσιαν εδώ και αρκετά χρόνια και φέτος τους προσέγγισε προτείνοντάς τους την ιδέα της συνεργασίας. «Η Kim ξεκίνησε δύο επιχειρήσεις τις οποίες αναγνωρισμένοι επενδυτές έχουν αποτιμήσει πάνω από 1 δισ. δολάρια», είπε ο κ. Σάμονς αναφερόμενος στη Skims και την KKW Beauty, η οποία πούλησε ένα μερίδιό της στην Coty Inc. το 2020.

«Είναι μια απίστευτα επιτυχημένη επιχειρηματίας και επενδυτής», πρόσθεσε το πρώην στέλεχος της Carlyle. Σημειώνεται πως η Κιμ Καρντάσιαν, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians», έχει τα τελευταία χρόνια δει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της να αναπτύσσονται ραγδαία, ενώ το Forbes υπολογίζει την προσωπική περιουσία της σε 1,8 δισ. δολάρια.