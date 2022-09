Eurostat: Ένας στους πέντε πολίτες διατρέχει κίνδυνο φτώχειας – Στην 3η θέση η Ελλάδα

Τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού διατρέχει ένας στους πέντε πολίτες στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2021 που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, το 2021, 95,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 21,7% του πληθυσμού, διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν τουλάχιστον έναν από τους τρεις κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (κίνδυνο φτώχειας, σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή/και διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας).

Πρόκειται για μια ελαφρά αύξηση σε σύγκριση με το 2020 (94,8 εκατομμύρια, 21,6% του πληθυσμού).

Μεταξύ των 95,4 εκατομμυρίων ανθρώπων στην ΕΕ που αντιμετώπισαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, περίπου 5,9 εκατομμύρια (1,3% του συνολικού πληθυσμού) ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν και τους τρεις κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ταυτόχρονα.

Το 2021, 73,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας, ενώ 27,0 εκατομμύρια αντιμετώπιζαν σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις και 29,3 εκατομμύρια ζούσαν σε νοικοκυριό με χαμηλή ένταση εργασίας.

Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού διαφέρει μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στη Ρουμανία (34%), τη Βουλγαρία (32%), την Ελλάδα και την Ισπανία (και οι δύο 28%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στην Τσεχία (11%), τη Σλοβενία (13%) και τη Φινλανδία (14%).

🆕💰🛑 In 2021, 21.7% of the population were at risk of poverty or social exclusion in the EU.

Highest shares in:

🇷🇴Romania (34%)

🇧🇬Bulgaria (32%)

🇬🇷Greece and 🇪🇸Spain (both 28%)

Lowest shares in:

🇨🇿Czechia (11%)

🇸🇮Slovenia (13%)

🇫🇮Finland (14%)

