Νέο αιολικό πάρκο εγκαινιάστηκε στην Ιταλία

Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο, εγκαινίασε το αιολικό πάρκο Κράκο – Στιλιάνο στη Βασιλικάτα της Ιταλίας, στη νοτιοανατολική περιφέρεια της χώρας. Στο τεράστιο αυτό έργο έχουν τοποθετηθεί δέκα ανεμογεννήτριες ισχύος 3,5 μεγαβατωρών εκάστη, άρα συνολικής ισχύος 35 μεγαβατωρών. Το αιολικό πάρκο θα είναι σε θέση να παράγει 79 γιγαβατώρες ανά έτος, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η παραγωγή 37.250 τόνων εκπομπών CO2. Συν τοις άλλοις, θα προμηθεύει καθαρή ενέργεια σε 26.280 νοικοκυριά. Εκτός από το αιολικό πάρκο, η πορτογαλική EDPR έχει επίσης κατασκευάσει την υποδομή για τη σύνδεση με το δίκτυο – η σύνδεση του αιολικού πάρκου πραγματοποιήθηκε στα τέλη του προηγουμένου μηνός. Με τη νέα αυτή εγκατάσταση, η συνολική ισχύς της EDPR στην Ιταλία ανέρχεται σε 463 μεγαβατώρες. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο διευθύνων σύμβουλος της EDPR, Μιγκέλ Στιλβέλ Νταντράντε, δήλωσε: «Η ενεργειακή κρίση, την οποία ζει σήμερα η Γηραιά Ηπειρος, καθώς και η ολοένα και επιτακτικότερη ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία, μας παρακινούν να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας για παραγωγή και προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μη ρυπογόνες προς το περιβάλλον. Εγκαινιάζοντας αυτό το νέο αιολικό πάρκο στη Βασιλικάτα, η EDPR συμβάλλει γεμάτη υπερηφάνεια στο να καταστεί η Ιταλία πιο πράσινη και ενεργειακά ανεξάρτητη». Αξίζει να αναφερθεί πως η πορτογαλική εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2018 και στην Ελλάδα, ενώ το πρώτο της αιολικό πάρκο, το οποίο εγκαινιάστηκε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, ήταν αυτό της Μαλεσίνας με παραγωγική ικανότητα 45 μεγαβατωρών.

Στην τελετή παρευρέθησαν ο Φρανσέσκο Μικούτσι, δήμαρχος του Στιλιάνο, και ο Βιτσέντσο Λακόπετα, δήμαρχος του Κράκο. Ο τελευταίος δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που συνεισφέρουμε ως κοινότητα σε αυτόν τον σπουδαίο στόχο, που αφορά και το εθνικό συμφέρον. Το εν λόγω έργο αποτελεί σαφή απόδειξη της αφοσίωσης της περιοχής μας στην περιβαλλοντική άμυνα και στη βιωσιμότητα». Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Ντουάρτε Μπέλο, γενικός διευθυντής Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής για την EDPR, και ο Ρομπέρτο Πάσκουα, γενικός διευθυντής της EDPR Ιταλίας, καθώς και μαθητές από τοπικά δημοτικά σχολεία. Το αιολικό πάρκο Κράκο – Στιλιάνο ενδυναμώνει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της EDPR και της γειτονικής χώρας. Η εταιρεία έχει παρουσία εκεί με πληθώρα αιολικών πάρκων και πρόσφατα ξεκίνησε την εκστρατεία συμμετοχικής χρηματοδότησης «Energy together. The renewable energy tour in Italy», για να δώσει στους Ιταλούς πολίτες την ευκαιρία να γίνουν μέρος της ενεργειακής μετάβασης. Η EDPR δεσμεύεται, επίσης, να αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης για τους νέους, ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουν η παρουσία αιολικών πάρκων και η παραγωγή ενέργειας από ήπιες πηγές στις επιμέρους περιοχές, όπου υπάρ-χουν οι εγκαταστάσεις της.