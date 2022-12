Alpha Bank: Mε επιτόκιο 7,75% άντλησε κεφάλαια 450 εκατ. ευρώ

Κεφάλαια ύψους 450 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου για 300 εκατ. ευρώ, άντλησε η Alpha Bank μέσω νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) που εξέδωσε χθες, λαμβάνοντας προσφορές ύψους 875 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του ομολόγου, που έχει διάρκεια 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, διαμορφώθηκε στο 7,75% και αποσκοπεί στην κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων, γνωστών ως υποχρεώσεων MREL.

Η συναλλαγή υλοποιήθηκε δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους του senior preferred ομολόγου, ύψους 400 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 (με κουπόνι 3%) και με ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, να μεταφέρουν σε πλήρως εθελοντική βάση τη θέση τους στη νέα έκδοση νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάκλησης ή, εναλλακτικά, να επιδιώξουν την πρόωρη ρευστοποίηση με τους ίδιους όρους (τιμή 100%).

Οι προσφορές ανήλθαν στα 875 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 300 εκατ. ευρώ.

Με βάση και τις ανακοινώσεις των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, η τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τον ενδιάμεσο στόχο MREL και παραμένει σύμφωνα με τη διοίκηση «προσηλωμένη στην περαιτέρω πορεία της προς την κάλυψη των εποπτικών της MREL υποχρεώσεων». Ο στόχος για τις αρχές του 2026 έχει τεθεί στο 26,87% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού –σήμερα 32,5 δισ. ευρώ– ανεβάζοντας το ύψος των πρόσθετων κεφαλαίων που θα αντληθούν έως την περίοδο εκείνη κοντά στα 2,4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία 9μήνου ο δείκτης MREL διαμορφώνεται σε 20,3%. Η νέα έκδοση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, έρχεται σε συνέχεια «της πρόσφατης πολύ επιτυχημένης έκδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική συγκυρία στις αγορές». Να σημειωθεί ότι η Alpha Bank άντλησε τον Οκτώβριο του 2022 μέσω ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) 400 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 7%. Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα αποφάσισε να καλύψει εκ των προτέρων μέρος των μελλοντικών MREL αναγκών, μέσω μιας νέας έκδοσης με μεγαλύτερη διάρκεια, που καλύπτει τον τελικό στόχο για τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια τον Ιανουάριο του 2026.

Κάτω από το 5% μειώθηκε το ποσοστό που διαθέτει ο Τζον Πόλσον μέσω της Paulson & Co Inc. στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank με βάση ανακοίνωση της τράπεζας στο χρηματιστήριο, βάσει της οποίας ενημερώνει ότι η Paulson & Co Inc. κατέχει άμεσα από τις 30 Νοεμβρίου 114.061.367 δικαιώματα ψήφου. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη διανομή των ομολογιών του Galaxy το ποσοστό της Paulson & Co Inc. στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank είχε διαμορφωθεί στο 5,61%, ενώ κοντά στο 6% είχε ανέλθει το ποσοστό του Ολλανδού Χένρι Χόλτερμαν. Ετσι μετά τη μείωση του ποσοστού του Τζον Πόλσον, βασικός μέτοχος της τράπεζας είναι ο Χένρι Χόλτερμαν.