Τα έξι μεγάλα ξενοδοχειακά ντιλ του 2022

Σε ολοένα και μεγαλύτερες αποτιμήσεις πραγματοποιούνται οι συμφωνίες στην αγορά των ελληνικών ξενοδοχείων, καθώς έχει γίνει πλέον σαφές διεθνώς ότι οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού έχουν και περιθώρια περαιτέρω ανόδου και διάρκεια. Σε αυτό το περιβάλλον το επενδυτικό ενδιαφέρον, ελληνικό και ξένο, για ξενοδοχειακά ακίνητα και επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι έντονο. Εξι είναι οι μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες, χαρακτηριστικές του κλίματος που διαμορφώθηκε το 2022 και αναμένεται να επικρατήσει και την επόμενη χρονιά.

• Το fund της Σιγκαπούρης GIC. Κορωνίδα των μεγαλύτερων ντιλ της χρονιάς στα ξενοδοχεία είναι ασφαλώς η είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο του ελληνικού ξενοδοχειακού ομίλου Sani/Ikos ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, του κρατικού επενδυτικού κεφαλαίου της Σιγκαπούρης GIC. Για τη συναλλαγή, που αφορά την αποεπένδυση μετά τη συμπλήρωση επταετίας των Oaktree, Goldman Sachs Asset Management, Moonstone, Florac και Hermes GPE, ο όμιλος Sani/Ikos αποτιμήθηκε στα 2,3 δισ. Τους επενδυτές αυτούς αντικατέστησε πλέον ως μέτοχος πλειοψηφίας η GIC, ενώ διατηρούν τη συμμετοχή τους στον όμιλο όπως και στο μάνατζμεντ οι ιδρυτές του Σταύρος και Ανδρέας Ανδρεάδης αλλά και ο Mathieu Guillemin. Πηγές της αγοράς εκτιμούν πως η έξοδος των επενδυτικών κεφαλαίων έγινε με πολύ μεγάλες υπεραξίες, αναδεικνύοντάς την σε μία από τις πιο επιτυχημένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

• Η Goldman Sachs Asset Management. Δεν είναι περίεργο που μόλις δύο μήνες μετά η Goldman Sachs Asset Management προχώρησε στην εξαγορά τριών άλλων ελληνικών ξενοδοχείων στη Χαλκιδική. Συγκεκριμένα, απέκτησε τα ξενοδοχεία Athos Palace, Pallini Beach και Theophano Imperial, συμφερόντων της οικογένειας Γρηγοριάδη (G Hotels). Πηγές της GSAM δήλωσαν στην «Καθημερινή» ότι η εξαγορά στην Ελλάδα εντάσσεται στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος στον τουρισμό στη χώρα, προσθέτοντας ότι μεσοπρόθεσμα εξετάζει την περαιτέρω διερεύνηση του χαρτοφυλακίου της σε ακίνητα του κλάδου φιλοξενίας. «Το ντιλ αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης της Goldman Sachs στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και στον τομέα της φιλοξενίας, και ειδικότερα στην περιοχή της Χαλκιδικής», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

• Το ισπανικό fund Azora. Την πεποίθηση αυτή μοιράζεται και το ισπανικό επενδυτικό fund Azora που αυτό το καλοκαίρι εξαγόρασε έναντι 43,8 εκατ. ευρώ το ξενοδοχείο Sheraton Rhodes Resort της Λάμψα στη Ρόδο. Το Azora είναι το δεύτερο μεγάλο ισπανικών συμφερόντων σχήμα μετά την Hotel Investment Partners της Blackstone (η οποία έχει εξαγοράσει πέντε ξενοδοχεία ήδη από το φθινόπωρο του 2019 και συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της) που επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα. Οπως άλλωστε έχει κάνει και ανάστροφα ο ελληνικός όμιλος Sani/Ikos με μονάδες του στην Ισπανία αλλά και στην Πορτογαλία.

• Oι Αραβες. Την υψηλότερη αποτίμηση σε όρους κόστους εξαγοράς ανά δωμάτιο (600.000 το δωμάτιο) πέτυχε φέτος το μικρό αλλά υπερπολυτελές ξενοδοχείο Kensho Psarou, ιδιοκτησίας της Notion Ανάπτυξη Ακινήτων στην Ψαρού της Μυκόνου, το οποίο πουλήθηκε στη Monterock International έναντι 19 εκατ. ευρώ. Στη Monterock International, το όχημα που πραγματοποίησε την εξαγορά, συμμετέχουν κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε συνεργασία με την Investment Corporation of Dubai και τον επιχειρηματία Π. Στάθη. Είναι τα ίδια συμφέροντα που συνδέονται με δύο projects στις περιοχές Καλαφάτη και Καραμπέτη της Μυκόνου, που αφορούν την ανάπτυξη των υπερπολυτελών συγκροτημάτων One & Only και Aman αντίστοιχα, σε δύο επενδύσεις που αθροιστικά εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ.

• Ο όμιλος Μήτση. Μεγάλα ντιλ δεν πραγματοποιούν μόνο οι ξένοι όμιλοι στη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ίσως πως ο όμιλος Μήτση προχώρησε φέτος στην εξαγορά των ξενοδοχείων Aldemar Royal Mare και Aldemar Cretan Village στην Κρήτη από τον όμιλο Αγγελόπουλου. Υπενθυμίζεται πως o όμιλος Μήτση βρίσκεται προ της εξασφάλισης από το ΤΑΙΠΕΔ της παραχώρησης μεγάλης έκτασης στα Καμένα Βούρλα όπου έχει ήδη παρουσία με ένα ξενοδοχείο και αναμένεται να αναπτύξει σταδιακά άλλα δύο, έχει ξεκινήσει project για νέο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, νέο ξενοδοχείο στη Μύκονο, νέο ξενοδοχείο στον Πειραιά αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ παράλληλα τρέχει επενδυτικό πλάνο για τρία ξενοδοχεία στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου.

• Το fund Smerc. Φιλόδοξα σχέδια έχει και το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (Smerc) του Νίκου Καραμούζη που σε συνεργασία με τον όμιλο Λασκαρίδη και την Brown Hotels προχωρούν στην εξαγορά του χαρτοφυλακίου με δάνεια 72 ξενοδοχείων από την Intrum. Το χαρτοφυλάκιο με τα δάνεια των 72 ξενοδοχείων, που φέρει την επωνυμία Tethys, είναι ονομαστικής αξίας 290 εκατ. ευρώ (εξαγοράζεται με σημαντικό discount) και περιλαμβάνει αθροιστικά πάνω από 4.000 δωμάτια. Μεταξύ αυτών είναι 10 μεγάλες τουριστικές μονάδες με δυναμικότητα άνω των 100 δωματίων, ενώ κατά μέσο όρο περιλαμβάνει ξενοδοχεία 50 κλειδιών το καθένα.

Δεκάδες ακόμα μικρότερα ντιλ και πολλά περισσότερα αναπτυξιακά πλάνα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, καθιστώντας την Ελλάδα κορυφαίο διεθνώς επενδυτικό προορισμό του κλάδου.