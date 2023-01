31 ελληνικές πόλεις στο top 150 για τους Βορειοευρωπαίους «ενεργειακούς τουρίστες»

Εκστρατεία πώλησης πακέτων χειμερινής διαμονής σε προορισμούς της Μεσογείου προς Βορειοευρωπαίους που αναζητούν εναλλακτικές διαβίωσης εξαιτίας των μεγάλων αυξήσεων στα έξοδα θέρμανσης στις χώρες τους έχει λανσάρει η Holidu, ηλεκτρονική πύλη ενοικίασης καταλυμάτων διακοπών. Οι κάτοικοι αυτοί, που ονομάζονται «ενεργειακοί τουρίστες», επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τη νέα ελευθερία που προσφέρει η εξ αποστάσεως εργασία για να περάσουν τον χειμώνα σε ένα θερμότερο κλίμα.

Η εν λόγω εταιρεία προχώρησε μάλιστα στη δημοσίευση ανάλυσης μεγάλου πλήθους ευρωπαϊκών προορισμών συγκρίνοντας τη θερμοκρασία και τις ώρες ηλιοφάνειας σε όλες τις παράκτιες πόλεις της Ευρώπης, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιος είναι ο καλύτερος προορισμός για τη χειμερινή περίοδο. Σχεδόν 90 από τις 150 ιδανικές για τον χειμώνα πόλεις βρίσκονται στην Ισπανία, με την Ελλάδα να ακολουθεί με 31 προορισμούς.

Ο προορισμός Los Cristianos στην Τενερίφη αναδείχθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα κορυφαίος στην Ευρώπη για όσους Βορειοευρωπαίους θέλουν να ξεφύγουν από τον χειμώνα. Είναι το μεγαλύτερο από τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας και με μέσο όρο 320+ χειμερινές ώρες ηλιοφάνειας και μέση χειμερινή θερμοκρασία 20,6° C. Στην Ελλάδα ο πιο «θερμός» προορισμός είναι, σύμφωνα με την Holidu, ο Αγιος Νικόλαος, στην Κρήτη, με μέσο όρο ηλιοφάνειας τον χειμώνα 261+ ώρες και μέση θερμοκρασία κατά τον χειμώνα 16,4° C. Εκτός από τον Αγιο Νικόλαο, οι υπόλοιποι κορυφαίοι ελληνικοί χειμερινοί προορισμοί (περιλαμβάνονται ολόκληρα νησιά ή νομοί αλλά και επιμέρους χωριά σε αυτούς) για Βορειοευρωπαίους που αναζητούν θερμότερο κλίμα είναι, με φθίνουσα, σειρά οι Ρόδος, Λίνδος, Φαληράκι, Κιάτο, Ιεράπετρα, Καρδάμαινα, Γεράνι, Κοκκίνη Χάνι, Μάλια, Κως, Αγιος Νικήτας, Αγία Πελαγία, Κορώνη, Ημεροβίγλι, Ελούντα, Χώρα, Κλίμα, Δροσιά, Νάξος, Λαγανάς, Κέρι, Κρανίδι, Καλαμάτα, Ζάκυνθος, Μύκονος, Αλέξανδρος, Λάσση, Φισκάρδο, Λευκάδα και Καλλιθέα.

Πρωταθλήτρια η Ισπανία, με 90 ιδανικές περιοχές για τον χειμώνα.

Πέρα από την Ισπανία και την Ελλάδα στη λίστα της Holidu περιλαμβάνονται βεβαίως και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ιταλία.

Ο κορυφαίος προορισμός της λίστας στην Ιταλία είναι η ιστορική πόλη των Συρακουσών, που βρίσκεται στη Σικελία, με μέσο όρο χειμερινών ωρών ηλιοφάνειας 258+ και μέση χειμερινή θερμοκρασία 16,4° C. Πρώτη μεταξύ των προορισμών στην Πορτογαλία που μπήκαν στη συγκεκριμένη κατάταξη είναι η μικρή παραθαλάσσια πόλη Luz με μέσο όρο 250+ ώρες ηλιοφάνειας τον χειμώνα και θερμοκρασία κατά μέσο όρο 15,8° C τον χειμώνα. Η Luz βρίσκεται στην περιοχή Algarve. Ο αντίστοιχος Νο 1 προορισμός στη Γαλλία είναι η Cala Rossa με μέσο όρο 252+ ώρες ηλιοφάνειας τον χειμώνα και μέση θερμοκρασία 13,8° C.

Για την κατάταξη αυτή εξήχθησαν τα μέσα δεδομένα για κάθε πόλη από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο, προκειμένου να καθοριστεί ποιος είναι ο καλύτερος προορισμός για τη χειμερινή περίοδο, που να συνδυάζει υψηλές θερμοκρασίες, πολλές ημέρες ηλιοφάνειας, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά φιλοξενίας.