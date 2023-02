4ήμερη εργασία: Με επιτυχία στέφθηκε το πείραμα στη Βρετανία

Ως πείραμα απεδείχθη εξαιρετικά επιτυχές, γι’ αυτό και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του βρετανικού Κοινοβουλίου, ενδεχομένως με την προοπτική να αποτελέσει στο εγγύς μέλλον πραγματικότητα για όλους τους εργαζομένους στη Βρετανία.

Ο λόγος για την εργάσιμη εβδομάδα των τεσσάρων ημερών που υιοθέτησαν δοκιμαστικά 61 επιχειρήσεις στη Βρετανία από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων: από τράπεζες, εταιρείες τεχνολογίας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς μέχρι εταιρείες συμβούλων και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μέχρι ομίλους αναζήτησης ταλέντων.

Στο πείραμα συμμετείχαν σχεδόν 3.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να εργάζονται είτε τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, είτε, σε κάποιες περιπτώσεις, πέντε ημέρες, αλλά με μικρότερο ωράριο. Και όλα αυτά, βεβαίως, χωρίς μείωση του μισθού τους.

Επειτα από δοκιμαστική εφαρμογή επί έξι μήνες η επιτυχία του είναι προφανής, καθώς 56 από τις 61 εταιρείες -αναλογία που ισοδυναμεί με εννέα στις δέκα- αποφάσισαν να το επεκτείνουν. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται και 18 που ανακοίνωσαν ότι το υιοθετούν πλέον σε μόνιμη βάση.

Κίνητρο των επιχειρήσεων και κριτήριο της επιτυχίας του πειράματος ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας, όπου, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, υπήρξε γενική διαπίστωση. Ταυτόχρονα, το κίνητρο των εργαζομένων ήταν η καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη σταδιοδρομία και την οικογενειακή ή την προσωπική ζωή, κάτι που επίσης αποδεικνύει πως το πείραμα ήταν εξαιρετικά επιτυχές.

Μιλώντας στους ερευνητές που συγκέντρωναν τα αποτελέσματα του πειράματος, το 39% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ένιωθε λιγότερο στρες στη δουλειά, το 40% ότι είχε καλύτερο ύπνο και το 54% ότι το πείραμα τους διευκόλυνε πραγματικά να συνδυάσουν σωστά τη σταδιοδρομία τους με τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Πέραν των όσων δήλωσαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι εταιρείες ανακοίνωσαν επίσης ότι κατά τη διάρκεια του πειράματος μειώθηκαν κατά τα 2/3 οι αναρρωτικές άδειες που ζητούσαν οι υπάλληλοί τους, ενώ οι αποχωρήσεις υπαλλήλων ήταν κατά 57% λιγότερες.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν, άλλωστε, πως τα έσοδά τους αυξήθηκαν 1/3 κατά μέσον όρο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, πολλές εταιρείες αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που προέκυψαν. Ο Μαρκ Ντάουνς, διευθύνων σύμβουλος της Royal Society of Biology, τόνισε πόσο κρίσιμη είναι η αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί μια εταιρεία. Οπως επισήμανε ο ίδιος, «δεν είναι δυνατόν να μειώσεις τις ώρες εργασίας και να διατηρήσεις αμετάβλητη την παραγωγικότητα χωρίς να κάνεις κάτι διαφορετικά». Οπως διευκρίνισε, υπήρξαν διάφορες δυσκολίες που προέκυψαν στην πορεία, όπως για παράδειγμα ότι μερικές φορές η δουλειά καθιστούσε αναγκαία την παρουσία του συνόλου του προσωπικού ακόμη και τις ημέρες που είχαν αργία, καθώς έπρεπε να συμμετάσχουν σε κάποιες σημαντικές συσκέψεις. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι της νεοφυούς Rivelin Robotics, που παράγει ρομπότ για βιομηχανίες από τον κλάδο της αεροδιαστημικής μέχρι τις ιατρικές υπηρεσίες, τόνισαν πως υπήρξαν και προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπισθούν. Οπως υπογράμμισαν, μερικές φορές η δουλειά δεν μπορεί να περιμένει όπως, για παράδειγμα, σε μια περίσταση όπου θα συμμετείχαν σε μια εμπορική επίδειξη και είχαν καθυστερήσει ένα ή δύο προϊόντα. Οπως, άλλωστε, αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, υπάρχει παράλληλα διάχυτη η ανησυχία για το ενδεχόμενο να εξανεμισθεί η αύξηση της παραγωγικότητας όταν μονιμοποιηθεί το νέο καθεστώς της εβδομάδας των τεσσάρων ημερών.