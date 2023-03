Κατάρρευση SVB: Η έκθεση των εγχώριων startups

Ανακούφιση κυριάρχησε στα γραφεία των ελληνικών venture capitals, των επενδυτικών σχημάτων που χρηματοδοτούν ελληνικές startups, στο άκουσμα της κοινής ανακοίνωσης της Oμοσπονδιακής Tράπεζας των Ηνωμένων Πολιετιών (Fed), του υπουργείου Οικονομικών και της Ομοσπονδιακής Yπηρεσίας Eγγύησης Kαταθέσεων (FDIC) πως «οι καταθέτες της Silicon Valley Bank θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα χρήματά τους από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου».

Το ίδιο συνέβη και με την ανακοίνωση ότι η βρετανική HSBC απορροφά τον βρετανικό βραχίονα της Silicon Valley Bank, της «τράπεζας των νεοφυών επιχειρήσεων» που κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες, μέσω της διάσωσης και της πλήρους προστασίας των καταθετών.

Ο λόγος; Κύκλοι της αγοράς των νεοφυών επιχειρήσεων επισημαίνουν στην «Κ» πως τουλάχιστον 15 μεγάλες ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας (μπορεί και περισσότερες) είχαν καταθέσεις στην SVB. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις τους, το μέγεθος των καταθέσεων των ελληνικών startups μπορεί να αγγίζει μια τάξη μεγέθους κοντά στα 100 εκατ. δολ., και κάποιες από αυτές πρόλαβαν να αποσύρουν είτε όλα τα κεφάλαιά τους είτε ένα μέρος αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων Blueground, η οποία στο πλαίσιο του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης, ύψους 180 εκατ. δολ., είχε ανακοινώσει δανειακή χρηματοδότηση ύψους 40 εκατ. δολ. από τη Silicon Valley Bank με σκοπό και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η εταιρεία πρόλαβε να προχωρήσει σε ανάληψη των κεφαλαίων της την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της. Οπως εξηγούν κύκλοι της αγοράς, για να λάβουν οι εταιρείες δανειακή χρηματοδότηση διατηρούσαν ένα μέρος των καταθέσεών τους στη συγκεκριμένη τράπεζα.

Παράλληλα, δανειακή χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. στερλινών από τη βρετανική θυγατρική, Silicon Valley Bank UK, έλαβε πέρυσι η fintech Plum για να ενισχύσει τη δραστηριότητά της κατά τη διάρκεια της δύσκολης προηγούμενης χρονιάς. Οπως και η Blueground έτσι και η Plum φαίνεται πως πρόλαβε να αποσύρει τις καταθέσεις της, ενώ δεν εκτέθηκαν ούτε κεφάλαια των χρηστών της στην τράπεζα. Η εταιρεία έχει αναπτύξει εφαρμογή που ρυθμίζει –κατόπιν έγκρισης– τις αποταμιεύσεις των χρηστών, αφού αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Τις αποταμιεύσεις αυτές τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-money wallet), σε αντίθεση με άλλες εταιρείες που αποθήκευαν τις αποταμιεύσεις στην SVB.

Στο μεταξύ, τη μεταφορά κεφαλαίων σε ελληνικές τράπεζες γνωστοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο διευθύνων σύμβουλος της Workable, Νίκος Μωραϊτάκης («Μoving money to Greece to save it. Never expected to say this»). «H Silicon Valley Bank αποτελούσε πρώτη επιλογή για τη χρηματοδότηση πολλών εταιρειών στον κόσμο. Ηταν από αυτές που πρωτοστάτησαν στην παροχή δανειακής χρηματοδότησης (venture debt) σε εταιρείες τεχνολογίας χωρίς κερδοφορία.

Επίσης, συνεργαζόταν στενά και με venture capitals. Δηλαδή, εάν τα funds είχαν κάνει due diligence (τεχνικοοικονομικός, νομικός έλεγχος), τότε η τράπεζα τα εμπιστευόταν και χορηγούσε δάνεια στις εταιρείες», αναφέρει εκπρόσωπος της αγοράς.

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr