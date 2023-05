«Βενζινάδικο» για ηλεκτρικά οχήματα

Πριν από μία δεκαετία, μια πολύ επιτυχημένη νεοφυής εταιρεία γνωστή με το όνομα Better Place έβγαλε πάρα πολλά δισ. δολ. σε έσοδα, βάζοντας στοίχημα πως οι οδηγοί των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων θα προτιμούσαν να ανταλλάξουν μέσα σε μόλις λίγα λεπτά τις εξαντλημένες μπαταρίες τους με νέες φορτισμένες, αντί να περιμένουν να φορτιστούν για ώρες. Ομως, όταν η Better Place λάνσαρε τους σταθμούς που επιτρέπουν την ανταλλαγή μπαταριών το 2012, ο Ελον Μασκ αποκάλυψε τη δημιουργία ενός δικτύου γρήγορης και δωρεάν φόρτισης για τους οδηγούς αυτοκινήτων της Tesla, ενός από τα πιο δημοφιλή brand στον κλάδο των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Εννέα μήνες μετά την ανακοίνωση του κ. Μασκ, η νεοφυής Better Place πτώχευσε, αφήνοντας στον αέρα πάνω από 750 εκατ. δολ. που έλαβε από επενδυτές όπως οι Morgan Stanley, General Electric και HSBC.

Ωστόσο, η ιδέα επέστρεψε. Τα τελευταία δύο χρόνια, η νεοφυής εταιρεία από το Σαν Φρανσίσκο, Ample, έχει αναπτύξει και υλοποίησε πάνω από 12 ρομποτικούς σταθμούς ανταλλαγής μπαταριών στην περιοχή αυτή καθώς και στην Ευρώπη.

Ενα απόγευμα μέσα στον Μάιο η εταιρεία, μέσα σε μία αποθήκη, παρουσίασε τους σταθμούς επόμενης γενιάς, με τους οποίους μπορεί κανείς να αλλάξει μια μπαταρία με εξαντλημένη ισχύ με μια πλήρως φορτισμένη σε περίπου 5 λεπτά.

Η διαδικασία μειώνεται κατά το ήμισυ σε σύγκριση με τους σταθμούς που λειτουργούν τώρα. Οι ιδρυτές της εταιρείας, Καλντ Χασούναχ και Τζον ντε Σούζα, σύστησαν την εν λόγω εταιρεία ένα χρόνο μετά την πτώχευση της Better Place, υιοθετώντας πάντως διαφορετικό μοντέλο και διαφορετική τεχνολογία ως προς την ανταλλαγή των μπαταριών. «Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη Better Place», δήλωσε ο κ. Χασούναχ, που κατέχει και τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου. Η εταιρεία, που έχει σηκώσει 260 εκατ. δολ. σε κεφάλαια από το λανσάρισμά της, το 2014, απευθύνεται σε στόλους οχημάτων delivery ή εταιρειών διαμεσολάβησης που δεν μπορούν να περιμένουν αρκετή ώρα για να φορτίσουν τα ηλεκτρικά τους οχήματα. «Εάν μπορείς να το φορτίσεις στο σπίτι σου, καλό είναι να το κάνεις. Εάν όμως παρκάρεις στον δρόμο ή έχεις ένα όχημα που αποτελεί μέρος ενός στόλου, αυτό δεν είναι δυνατό». Ο σταθμός που παρουσίασε η Ample, είναι άσπρος και κίτρινος και σε αυτόν αναγράφεται τη φράση «Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι για όλους». Θυμίζει μάλιστα έναν ευρύχωρο χώρο για τον καθαρισμό των αυτοκινήτων. «Θέλουμε να γίνουμε το βενζινάδικο των ηλεκτρικών οχημάτων», παραδέχεται ο κ. Χασούναχ.

Ο σταθμός που έχει αναπτύξει η εταιρεία αποτελεί μια μικρότερη έκδοση των αντίστοιχων σταθμών αξίας πολλών εκατ. δολ. που κάποτε άρχισε να υλοποιεί στο Ισραήλ και στη Δανία η Better Place. Ωστόσο, η υποδομή της Ample κοστίζει λιγότερο από 100.000 δολ., μπορεί να χωρέσει σε ένα container και να λειτουργήσει μέσα σε τρεις ημέρες, αναφέρει ο ίδιος. Από τη στιγμή που η εταιρεία φορτίζει αργά τις μπαταρίες, δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να ιδρύσει μια ακριβή υποδομή υψηλής τάσης.

Η Ample πήρε και ένα άλλο μάθημα μετά την πτώχευση της Better Place: τη σημασία να πείθεις τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να χτίσουν ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιώντας μπαταρίες που μπορούν να ανταλλαχθούν. Πριν πτωχεύσει, οι σταθμοί της Better Place μπορούσαν να ανταλλάξουν τις μπαταρίες ενός μοναδικού μοντέλου της Renault, που η αυτοκινητοβιομηχανία είχε τροποποιήσει για τον σκοπό αυτό.