Eξαγορά της Unison σχεδιάζει η Mytilineos

Tα σχέδιά της για την εξαγορά της Unison, εταιρείας που δραστηριοποιείται στη διαχείριση ακινήτων, επιβεβαίωσε η Mytilineos, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία αναφέρει στην απαντητική επιστολή της, ότι πράγματι βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση συμφωνίας εξαγοράς με τη Unison Facility Services, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης της σχετικής δεσμευτικής συμφωνίας. Πληροφορίες φέρουν τις δύο εταιρείες να είναι πάντως πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Mytilineos θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον κλάδο του facility management, αξιοποιώντας τις συνέργειες με το χαρτοφυλάκιο των άνω των 500.000 πελατών της Protergia και της Vatt&Volt. To ενδιαφέρον της Mytilineos για τη Unison εντάσσεται στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου παρόχου ενέργειας της νέας εποχής («Utility of the Future») με διεθνή παρουσία.

Ευρωπαϊκό μπλόκο σε ρωσικά κεφάλαια άνω των 200 δισ.

Περιουσιακά στοιχεία και συναλλαγματικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, αξίας μεγαλύτερης των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι αυτή τη στιγμή δεσμευμένα από την Ευρωπαϊκή Ενωση λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας. Ο υπολογισμός βασίζεται σε αναφορές από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δήλωσε χθες εκπρόσωπός της στις Βρυξέλλες. Ολες οι συναλλαγές που σχετίζονται με τη διαχείριση συναλλαγματικών αποθεμάτων και περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας έχουν απαγορευθεί, είπε.

Αύξηση 8,4% στις τιμές των υλικών κατασκευής

Σημάδια επιβράδυνσης κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης των τιμών των υλικών κατασκευής τον φετινό Απρίλιο, παρότι δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη «ανακούφιση» στην αγορά. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών αυξήθηκε κατά 8,4% τον Απρίλιο, έναντι αύξησης 11% κατά την ίδια περίοδο σύγκρισης πέρυσι. Μάλιστα, σε σχέση με τον Μάρτιο, τον Απρίλιο οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,7%, ενώ ο μέσος δείκτης του 12μήνου Μαΐου 2022 – Απριλίου 2023 ενισχύθηκε κατά 11,1% σε ετήσια βάση.

Απόσυρση των μέτρων ελάφρυνσης ζητεί η ΕΚΤ

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, τόνισε πως οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης θα πρέπει να αποσύρουν τα μέτρα ελάφρυνσης που θεσπίστηκαν ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση, αλλιώς η κεντρική τράπεζα θα αναγκαστεί να κινηθεί πιο επιθετικά σε ό,τι αφορά την πολιτική της. Οπως υποστήριξε, αυτά θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. «Καθώς η ενεργειακή κρίση εξασθενεί, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αποσύρουν τα σχετικά μέτρα στήριξης άμεσα και με συντονισμένο τρόπο για να αποφύγουν την αύξηση των μεσοπρόθεσμων πληθωριστικών πιέσεων, γεγονός που θα απαιτούσε ισχυρότερη αντίδραση της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο Ντε Γκίντος.

Επενδυτική ορμή στις μικρομεσαίες

Αισιόδοξη οπτική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία μετουσιώνεται σε προσλήψεις και ενεργή επενδυτική ορμή, διαπιστώνει η Εθνική Τράπεζα σε σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης. Ο δείκτης εμπιστοσύνης των ΜμΕ το πρώτο εξάμηνο κατέγραψε άνοδο 8 μονάδων, μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα επιδείνωσης λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κάθετα το ποσοστό των επιχειρήσεων που ακολουθεί στρατηγικές ανάπτυξης. Οι αναλυτές της Εθνικής σημειώνουν ότι αν και εμφανώς αποδυναμωμένο, το αποτύπωμα των διαδοχικών κρίσεων παραμένει ορατό. Ωστόσο, η αβεβαιότητα δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο στο επιχειρείν. Σχεδόν το 40% των ΜμΕ σχεδιάζουν για το 2023 είτε αύξηση προσωπικού είτε αύξηση παγίων (με το 12% του τομέα να συνδυάζει και τα δύο). Ακόμη υψηλότερη δυναμική πωλήσεων αναμένεται για την ερχόμενη τριετία, με το ήμισυ του τομέα να προγραμματίζει υψηλότερες επενδύσεις.