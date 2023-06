Οι ακτιβιστές μέτοχοι χάνουν τη μάχη στις πετρελαϊκές

Οι ετήσιες συνελεύσεις των μετόχων της ExxonMobil και της Chevron, που έχουν προγραμματιστεί γι’ αυτές τις ημέρες, δεν αναμένεται να έχουν «παρατράγουδα» καθώς θα διεξαχθούν διαδικτυακά. Αντίθετα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η ετήσια γενική συνέλευση της Shell την περασμένη εβδομάδα συνοδεύτηκε από έκτροπα.

Συγκεκριμένα, δεκάδες ακτιβιστές βρέθηκαν εντός της αίθουσας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα υπερκέρδη που έχει συσσωρεύσει η εταιρεία εις βάρος του περιβάλλοντος, απαιτώντας να «κλείσει η Shell». Ο πρόεδρος της Shell, Aντριου Mακένζι, δεν μπορούσε να ξεκινήσει τη συνεδρίαση για πάνω από μία ώρα, καθώς δεκάδες άνθρωποι σηκώθηκαν από τα καθίσματά τους, φωνάζοντας και τραγουδώντας «Κλείστε τη Shell» και «Στο δια…ο η Shell», όπως έδειχναν και βίντεο στο Twitter.

Παρά τις εντυπωσιακές παρεμβάσεις τους, οι ακτιβιστές αναγκάζονται να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους, δύο χρόνια αφότου το μικροσκοπικό hedge fund Engine No 1 κατάφερε να επικρατήσει της διοίκησης της Exxon. Τότε, το fund Engine No 1 συγκέντρωσε με επιτυχία υποστήριξη από θεσμικούς επενδυτές και εταιρείες συμβούλων που ήταν δυσαρεστημένοι με τη θυγατρική Irving για την ασθενική οικονομική της επίδοση. Η BlackRock, ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Exxon, προσχώρησε στους αντιφρονούντες, υποστηρίζοντας τρεις από τους υποψηφίους του Engine No 1. Ετσι, το fund κατάφερε να αποσπάσει τελικά δύο θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο του πετρελαϊκού γίγαντα.

Εκτοτε πολλά άλλαξαν. Ακτιβιστές όπως το Εngine No 1 έχασαν τις περισσότερες μάχες που έδωσαν στα διοικητικά συμβούλια πετρελαϊκών. «Τον Ιούνιο, θα επανεξετάσουμε τη στρατηγική μας και θα σκεφτούμε τι θα πρέπει να κάνουμε για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε στο DealBook ο Μαρκ βαν Μπάαλ, ιδρυτής της ομάδας ακτιβιστών μετόχων «Follow This». Οπως και πέρυσι, έτσι και η φετινή απόπειρά του να προωθήσει στη γενική συνέλευση της Total Energies ένα ψήφισμα με πιο δεσμευτικούς κλιματικούς στόχους απορρίφθηκε.

Και αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι μεγάλοι επενδυτές υποστηρίζουν τις προσπάθειες των ακτιβιστών μετόχων: Το νορβηγικό ταμείο, που κατέχει ποσοστά στη Chevron και στην Exxon, 0,86% και 1,13% αντίστοιχα, δήλωσε ότι θα υποστηρίξει, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το ψήφισμα των ακτιβιστών του «Follow This» για το κλίμα, που ζητούν ταχύτερες μειώσεις των εκπομπών στις αμερικανικές εταιρείες.

Το ζήτημα για τους ακτιβιστές παραμένει: πώς να πείσουν τους επενδυτές να δώσουν προτεραιότητα στους μακροπρόθεσμους κλιματικούς κινδύνους έναντι των ανθηρών κερδών από το πετρέλαιο. Μέχρι στιγμής, πολλά αιτήματά τους για την απαλλαγή της βιομηχανίας από τον άνθρακα έχουν συγκεντρώσει μόνο το 20% της έγκρισης των μετόχων. Mε φόντο τα παραπάνω, ο Βαν Μπάαλ υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να αποεπενδύσει από τις πετρελαϊκές, ώστε αφενός να διατηρεί μια μικρή έστω παρουσία και αφετέρου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.