Στην τελική ευθεία το νέο resort των 300 εκατ. στα Αστέρια Γλυφάδας

Τον Οκτώβριο ξεκινάει την κανονική λειτουργία του στα παλιά Αστέρια της Γλυφάδας το ξενοδοχείο One & Only Aesthesis, μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, από την Grivalia Hospitality. Θα έχει προηγηθεί η δοκιμαστική λειτουργία του από τον Αύγουστο, όπως έχει αποκαλύψει νωρίτερα φέτος στην «Κ» ο Γιώργος Χρυσικός, πρόεδρος και CEO της Grivalia Hospitality.

Τι περιλαμβάνει

Το συγκρότημα φιλοξενείται σε έκταση 210 στρεμμάτων προστατευμένης δασικής περιοχής που εκτείνεται μέχρι την παραλία και διαθέτει 95 μπανγκαλόους τα οποία αναπτύχθηκαν στο προϋπάρχον οικοδομικό αποτύπωμα των Αστεριών, έτσι ώστε να προσφέρουν φιλοξενία κορυφαίου επιπέδου.

Στο One & Only Aesthesis υπάρχουν ακόμη 18 κατοικίες και δύο εμβληματικές βίλες με ιδιωτικές πισίνες και κήπους. Ως κορωνίδα των υποδομών προωθείται η Villa One, που προσδιορίζεται ως χαρακτηριστική της φιλοσοφίας του brand One & Only. Φιλοξενείται σε έκταση 1,4 στρεμμάτων και διαθέτει, μεταξύ άλλων, δύο υπνοδωμάτια και μεγάλη πισίνα με θέα. Μάλιστα η Villa One μπορεί να συνδεθεί με τη Villa Nostos, τη δεύτερη βίλα του θερέτρου, ώστε να λειτουργήσει ως έπαυλη τεσσάρων υπνοδωματίων. Παράλληλα, στη «γειτονιά» αυτή έχει αναπτυχθεί και η λεγόμενη κατοικία Epos Residence, που διαθέτει επίσης δύο υπνοδωμάτια.

Η επένδυση της Grivalia Hospitality είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Στα παλιά Αστέρια βρίσκονται και τα 14 One & Only Private Homes, το καθένα εκ των οποίων έχει διαφορετικό σχεδιασμό. Οσοι αποκτήσουν ένα από αυτά θα εξασφαλίσουν επίσης δωρεάν πρόσβαση και χρήση των εγκαταστάσεων του resort και των υπηρεσιών που προσφέρει παγκοσμίως το δίκτυο της One & Only.

«Το ντεμπούτο μας στην Ελλάδα όχι μόνο ενδυναμώνει τη θέση της εταιρείας, αλλά φέρνει και το brand One & Only στο λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού», εξηγεί ο Φιλίπ Ζουμπέρ, chief executive officer της Kerzner International, η οποία και είναι η ιδιοκτήτρια του ομίλου One & Only. Υπενθυμίζεται πως η One & Only θα διαχειρίζεται από την επόμενη χρονιά και ένα δεύτερο resort στην Ελλάδα, το One & Only Kea Island, που αναπτύσσεται από την Dolphin Capital Partners στην Τζια.

Η αναγέννηση μιας περιοχής

Υπεύθυνος για το One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα, δηλαδή ο γενικός διευθυντής του resort, είναι ο Γιαν Ζιλέ, που εκτιμά πως «με το One & Only Aesthesis ξεκινάει η αναγέννηση της Αθηναϊκής Ριβιέρας και ενός θρυλικού θερέτρου το οποίο θα λειτουργήσει για πολλούς Ελληνες ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο παρελθόν και στο σήμερα». Οπως τονίζει, «τους επισκέπτες περιμένει μια εμπειρία εμπνευσμένη από την κοσμοπολίτικη ζωή των δεκαετιών του ’60 και του ’70, όταν η περιοχή έσφυζε από ζωή και η χώρα πρωταγωνιστούσε σε πολυσυζητημένες χολιγουντιανές παραγωγές». Σημειώνεται πως η αρχιτεκτονική του One & Only Aesthesis επιχειρεί να συνδέσει το σήμερα με το ντιζάιν της δεκαετίας του ’60.

Στο συγκρότημα θα φιλοξενούνται και ένα all-day εστιατόριο, το Ora, που διευθύνει ο σεφ Εκτορας Μποτρίνι, το El Bar de Paco Morales, ένας pop-up χώρος για δείπνο από τον Πάκο Μοράλες, το Alelia bar και το beach και pool bar Minima. Ακόμη υπάρχει σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, γήπεδα τένις και πάντελ αλλά και ένα KidsOnly Club. Το δε Beach Club και οι καμπάνες του προορίζεται μόνο για ενηλίκους και θα προσφέρει ζωντανή μουσική, φαγητό και ποτό.