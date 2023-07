Εταιρεία οπτικών ινών ίδρυσε η Vodafone

Στην ίδρυση της εταιρείας Fiber2All που έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών προχώρησε η Vodafone Ελλάδας. Η νέα εταιρεία, που διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο της τάξεως των 27,2 εκατ. ευρώ, προέκυψε από την απόσπαση του κλάδου οπτικών ινών της Vodafone, η οποία αποτελεί και τον μοναδικό μέτοχο αυτής. Οπως επισημαίνεται στην επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Vodafone Ελλάδας, σκοπός της Fiber2All είναι η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το κουτί του παρόχου (Fiber to the cabinet-FTTC) και μέχρι την κατοικία (Fiber to the home-FTTH) ώστε να φτάσει σε 850.000 οικίες και επιχειρήσεις τα προσεχή χρόνια. Σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει 280.000 γραμμές οπτικής ίνας απευθείας στο σπίτι (FTTH) και κατασκευάζει 450.000 γραμμές οπτικής ίνας μέχρι την καμπίνα, οι οποίες σταδιακά θα μετατρέπονται σε FTTH.

Ο στόχος της επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών, που αντιπροσωπεύουν τμήμα του επενδυτικού σχεδίου ύψους 600 εκατ. ευρώ της Vodafone (σημ.: σημαντικά κεφάλαια θα κατευθυνθούν και στην ανάπτυξη δικτύου 5G), επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω της δημιουργίας ξεχωριστής εταιρείας. Κι αυτό επειδή η Fiber2All θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την κατασκευή της υποδομής οπτικών ινών και θα είναι σε θέση, ως αυτόνομη οντότητα, να προσελκύει ευκολότερα επενδυτές και χρηματοδότηση. Η νέα εταιρεία θα είναι και πιο ευέλικτη ως προς τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη της υποδομής, δεδομένου ότι «δεν θα περιορίζεται από τις πολυπλοκότητες ενός μεγάλου τηλεπικοινωνιακού ομίλου».

Στόχος της Fiber2All η επέκταση του δικτύου σε 850.000 κατοικίες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης, τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου οπτικών ινών, που διασπάται από τη Vodafone Ελλάδας, έχουν λογιστική αξία 39,5 εκατ. ευρώ και αποτελούνται από:

– Οπτικές ίνες μέχρι το κουτί του παρόχου λογιστικής αξίας της τάξεως των 19 εκατ. ευρώ.

– Οπτικές ίνες μέχρι την κατοικία (Fiber to the Home – FTTH), αξίας 16,8 εκατ. ευρώ.

– Λοιπό εξοπλισμό αξίας 3,1 εκατ. ευρώ.

– Ανταλλακτικά αξίας 633.000 ευρώ που αφορούν κυρίως εξοπλισμό που σχετίζεται με τη σύνδεση των FTTH πελατών.

Η καθαρή θέση της νέας εταιρείας θα είναι 27,2 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 404.000 ευρώ και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 19,4 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε ενδοομιλικό δανεισμό που έχει ληφθεί από τη Vodafone Investment Luxembourg.

Οι επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια, το ανθρώπινο δυναμικό και τις πρώτες ύλες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πρόσφατα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Χάρης Μπρουμίδης, το κόστος για την προμήθεια καλωδίων οπτικών ινών έχει αυξηθεί κατά 70%, συγκριτικά με πέρυσι. Ως εκ τούτου, η προσέλκυση επενδυτών αποτελεί σημείο-κλειδί για την ομαλή υλοποίηση επενδύσεων στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών.