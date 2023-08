Νέος πύργος 12 ορόφων στο Ελληνικό

Μπορεί ο πύργος της μαρίνας στο Ελληνικό (Riviera Tower) ακόμα να μην έχει περάσει το στάδιο της θεμελίωσης, αλλά η Lamda Development έχει ήδη βγάλει στην αγορά προς πώληση από τα σχέδια κατοικίες και για το δεύτερο μεγάλο οικιστικό project που σχεδιάζει να αναπτύξει στην έκταση του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας.

Η χωροθέτηση του συγκροτήματος 12 ορόφων έχει γίνει πίσω από τις βίλες και τις μεζονέτες που βρίσκονται στην παραλία του Αγίου Κοσμά και κοντά στις παρυφές του μητροπολιτικού πάρκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητούμενες τιμές κινούνται σε περίπου 9.000 ευρώ/τ.μ. ανάλογα με τον όροφο και τη θέση των υπό συζήτηση διαμερισμάτων. Ο σχεδιασμός έχει γίνει από το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Bjarke Ingels Group και τον ομώνυμο αρχιτέκτονα και λειτουργεί στις διεθνείς αγορές με το εμπορικό σήμα «BIG». Με αυτήν την εμπορική ονομασία, «Residences by BIG» βγαίνουν τώρα στην ελληνική αγορά και οι νέες αυτές κατοικίες στο Ελληνικό.

Ωστόσο ο χρονικός ορίζοντας της ολοκλήρωσής τους απέχει σημαντικά ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές οικοδομικές άδειες. Πάντως, όπως αναφέρεται στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος/κράτησης που διανέμει η Lamda Development σε επιλεγμένους πελάτες, η τελική σύμβαση αγοράς των διαμερισμάτων αυτών πρέπει να έχει υπογραφεί το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2024, ή 12 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής άδειας του συγκροτήματος ή 12 μήνες από την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας. Καθίσταται σαφές πως η Lamda Development συνεχίζει μέσω της πολιτικής της για κρατήσεις, προσύμφωνα και όρους αγοραστών ακινήτων να προεισπράττει σημαντικά ποσά, πολύ πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής των ακινήτων. Σύμφωνα με πρόσφατη παρουσίαση της Lamda, οι εισπράξεις από τις πωλήσεις ακινήτων που έχει συμφωνήσει ή σχεδιάζει να συμφωνήσει άμεσα αναμένεται έως τα τέλη του 2023 να φτάσουν στα επίπεδα των 700 εκατ. ευρώ.

Πάντως, κατά δήλωση του management οι πρώτοι όροφοι στον πύργο της μαρίνας (Riviera Tower) αναμένεται ότι θα έχουν ανεγερθεί στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά από τις παρουσιάσεις της παραχωρησιούχου του Ελληνικού, έως το τέλος του 2026 σχεδιάζεται να έχουν πουληθεί 1.500 από τις συνολικά 8.000 κατοικίες που θα αναπτυχθούν στην έκταση του πρώην αεροδρομίου. Από αυτά τα 1.500 σπίτια για τη συντριπτική πλειοψηφία από τα 313 διαμερίσματα, βίλες και μεζονέτες στο παραλιακό μέτωπο, που βρίσκονται δηλαδή στον Riviera Tower, στις The Cove Villas και στις The Cove Residences, έχουν υπογραφεί προσύμφωνα ή συμφωνίες κράτησης. Τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα από τις τρεις συγκεκριμένες οικιστικές αναπτύξεις προβλέπονται σε 1,118 δισ. από τα οποία επιδιώκεται να έχουν εισπραχθεί 700 εκατ. μέχρι το τέλος του έτους. Πλέον όμως έχουν ξεκινήσει, όπως προαναφέρθηκε, οι πωλήσεις και για νέα project όπως το «Residences by BIG». Πρόκειται για τα υπόλοιπα 1.230 σπίτια στις πρώτες φάσεις ανάπτυξης. Τα 251 από αυτά θα βρίσκονται σε ψηλά κτίρια όπως το «Residences by BIG» και τα υπόλοιπα θα βρίσκονται στις παρυφές της λεωφόρου Ποσειδώνος, στον Αλιμο αλλά και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης κοντά στο μεγάλο εμπορικό κέντρο που χτίζει εκεί η Lamda Development.