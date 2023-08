Υποβάθμισε τράπεζες των ΗΠΑ η Moody’s

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας δέκα περιφερειακών μικρομεσαίων τραπεζών των ΗΠΑ προχώρησε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου και για μεγάλους πιστωτικούς ομίλους της χώρας. Συν τοις άλλοις, υπό το πρίσμα αυτό προειδοποίησε τον κλάδο ότι η πιστωτική του ισχύς ενδεχομένως να τεθεί σε δοκιμασία από τους κινδύνους χρηματοδότησης και την εξασθενημένη κερδοφορία του. Συγκεκριμένα, ο διεθνής οίκος μείωσε κατά μία βαθμίδα την αξιολόγηση δέκα τραπεζών, ενώ έξι τίθενται υπό έλεγχο για πιθανές υποβαθμίσεις. «Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου πολλών τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτύπωσαν διογκούμενες πιέσεις στην κερδοφορία τους, γεγονός το οποίο θα περιστείλει την ικανότητά τους να δημιουργήσουν εσωτερικά κεφάλαια», αναφέρει η Moody’s. «Αυτό παρατηρείται καθώς διακρίνεται μια ήπια ύφεση της αμερικανικής οικονομίας στον ορίζοντα για τις αρχές του 2024 και η ποιότητα του ενεργητικού φαίνεται ότι θα υποχωρήσει, με ιδιαίτερους κινδύνους στα χαρτοφυλάκια εμπορικών ακινήτων (CRE) ορισμένων τραπεζών». Συν τοις άλλοις, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης υπογράμμισε ότι η διογκούμενη έκθεση σε χαρτοφυλάκια εμπορικών ακινήτων συνιστά μέγιστο κίνδυνο εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων, της συρρίκνωσης της ζήτησης για γραφειακούς χώρους ως απόρροια των αλλαγών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της τηλεργασίας, καθώς και της μειωμένης διαθεσιμότητας σε πιστώσεις για τέτοιες δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου πολλών τραπεζών αποτύπωσαν διογκούμενες πιέσεις στην κερδοφορία τους, τονίζει η Moody’s.

Ο διεθνής οίκος, επιπλέον, άλλαξε τις προοπτικές σε αρνητικές αναφορικά με έντεκα μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι Capital One, Citizens Financial και Fifth Third Bancorp. Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank την άνοιξη πυροδότησε μια κρίση εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ, οδηγώντας σε μαζικές αναλήψεις καταθέσεων από πολυάριθμες περιφερειακές τράπεζες. Και αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και έλαβαν έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Εντούτοις η Moody’s προειδοποίησε ότι οι τράπεζες με σημαντικές μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, που δεν αντικατοπτρίζονται στους ρυθμιστικούς δείκτες των κεφαλαίων τους, είναι ευπρόσβλητες από κρούσματα κλονισμού της εμπιστοσύνης υπό τις τρέχουσες συνθήκες των υψηλών επιτοκίων. Η σαρωτική αυτή εκτίμηση έρχεται στο πλαίσιο της σύσφιγξης των νομισματικών συνθηκών, εφόσον ο ρυθμός αύξησης των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, ο οποίος είναι και ο γρηγορότερος των τελευταίων δεκαετιών, επιβραδύνει τη ζήτηση και τον δανεισμό. Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν επίσης αυξήσει τις πιθανότητες ύφεσης και έχουν ασκήσει πιέσεις σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως η αγορά ακινήτων, ώστε να προσαρμοστούν προς τη μετα-πανδημική πραγματικότητα.