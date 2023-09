Ο νέος δρόμος του μεταξιού και ο ρόλος της Ελλάδας

Πόσο γρήγορα όμως μπορούν να αποκτήσουν οι διμερείς οικονομικές σχέσεις αξιοσημείωτο όγκο; «Είναι περισσότερο μια άσκηση πολλών μικρών διμερών επιχειρηματικών συμφωνιών πάρα μιας μεγάλης στρατηγικής απόφασης ή συμφωνίας», εξηγεί μιλώντας στην «Καθημερινή» η αναπληρώτρια καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο London School of Economics and Political Science Κατερίνα Δαλακούρα. «Και θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Ωστόσο το ενδιαφέρον και οι διεθνείς ισορροπίες αλλά και οι διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας ευνοούν αυτή την προσέγγιση», επισημαίνει, επαναλαμβάνοντας πως η Ινδία είναι η νέα ραγδαία αναπτυσσόμενη παγκόσμια υπερδύναμη.

O Ηλίας Γ. Μπέλλος είναι δημοσιογράφος. Εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή ενώ παλιότερα έχει συνεργαστεί και με τις εφημερίδες Ισοτιμία, Κεφάλαιο αλλά και ιστοσελίδες όπως το capital.gr και σειρά άλλων ΜΜΕ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Έκδοσης της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «Ισοτιμία» και Διευθυντής Σύνταξης του isotimia.gr και του Banker’s Review, παραγωγός συνεδρίων οικονομικού περιεχομένου ενώ από το 2007 έως το 2011 απασχολήθηκε και ως Managing Director στα New Media του ομίλου της Ισοτιμίας. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων των ομίλων Νέμεσης και ΑΔΕΛΕ ΑΕ (Development of Business Week και Bloomberg branded content & syndication projects, Paragraph Publishing joint venture, McGraw-Hill venture). Εργάστηκε και στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς (σύνταξη μελετών και ειδικών εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών). Είναι κάτοχος Master του University of Kent at Canterbury στο Theory & Philosophy of International Relation και πτυχίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ενώ είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών .

