Νόμπελ Οικονομίας στην Αμερικανίδα Κλόντια Γκόλντιν

Στην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Κλόντια Γκόλντιν, απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας, για την έρευνά της σχετικά με τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, η οποία εξηγεί το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών. Πρόκειται για την τρίτη γυναίκα που λαμβάνει το Νόμπελ Οικονομίας.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.” #NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

«Το να κατανοήσουμε τον ρόλο των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι σημαντικό για την κοινωνία», δήλωσε ο Jakob Svensson, πρόεδρος της Επιτροπής για το Βραβείο Νόμπελ Οικονομίας. «Χάρη στην επαναστατική έρευνα της Claudia Goldin, τώρα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για τους βαθύτερους παράγοντες και για το ποια εμπόδια ίσως να πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον».

Η Goldin χρησιμοποίησε δεδομένα 200 και πλέον ετών για να δείξει ότι, ενώ το χάσμα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να εξηγηθεί ιστορικά από τις διαφορές στη μόρφωση και τις επιλογές καριέρας, σήμερα υφίσταται κυρίως μεταξύ ανδρών και γυναικών που κάνουν το ίδιο επάγγελμα, ενώ αυξάνεται με τη γέννηση του πρώτου παιδιού.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του λογαριασμού που διατηρούν τα βραβεία Νόμπελ στην πλατφόρμα X, κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, τα επίπεδα εκπαίδευσης των γυναικών αυξάνονταν συνεχώς και στις περισσότερες χώρες υψηλού εισοδήματος είναι πλέον σημαντικά υψηλότερα από ό,τι στους άνδρες. Η Goldin έδειξε ότι η πρόσβαση στο αντισυλληπτικό χάπι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση αυτής της επαναστατικής αλλαγής, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για τον προγραμματισμό σταδιοδρομίας.

During the twentieth century, women’s education levels continuously increased, and in most high-income countries they are now substantially higher than for men. Claudia Goldin – awarded the 2023 prize in economic sciences – demonstrated that access to the contraceptive pill… pic.twitter.com/6WvntXpykV

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023