Πολλά υποσχόμενος κλάδος για τις startups η τεχνητή νοημοσύνη

Ενας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους για τις νεοφυείς εταιρείες σε 12 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων και της Ελλάδας, αναδεικνύεται η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την έκθεση της The Recursive, πλατφόρμας η οποία καταγράφει τα νέα των startups στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την τελευταία τριετία (2021-2023) οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή άντλησαν συνολικά 4,2 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός τους σήμερα υπερβαίνει τις 900. Παράλληλα, όπως διαπιστώνει η έρευνα, η οποία φέρει τον τίτλο «The state of AI in CEE Report 2023», το τελευταίο διάστημα, αυξημένο είναι το ενδιαφέρον κορυφαίων επενδυτών για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με έδρα ή παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, το 30% αυτών των εταιρειών διατηρεί έδρα στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, δεδομένης και της μεγάλης συγκέντρωσης επενδυτικών venture capitals, τα οποία διοχετεύουν κεφάλαια σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, η πλειονότητα των ομάδων τους απασχολείται σε υποκαταστήματα που διατηρούν οι startups στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβακία, Δυτικά Βαλκάνια κ.λπ.). Ενας από τους πιο δημοφιλείς κλάδους αναδεικνύεται ο χώρος των βιοεπιστημών, προσελκύοντας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των νέων επιχειρηματιών. Περίπου 150 εταιρείες από τις συνολικά 900 δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτόν εξασφαλίζοντας κεφάλαια ύψους 600 εκατ. δολ. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της ελληνικής νεοφυούς εταιρείας Causaly του Γιάννη Κιαχόπουλου, που σήκωσε πριν από λίγους μήνες 60 εκατ. δολάρια.

«Μέσα από το report μπορούμε να διακρίνουμε μια στροφή από σποραδικές επιχειρηματικές επιτυχίες σε πιο επαναλαμβανόμενα μοντέλα επιτυχίας». Ετσι, το τελευταίο διάστημα πάνω από 75 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν αντλήσει συνολικά κεφάλαια άνω των 10 εκατομμυρίων, ενώ 24 νεοφυείς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν αντλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι νεοφυείς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που δραστηριοποιούνται στη χώρα έχουν αντλήσει συνολικά τα τελευταία χρόνια 765 εκατ. δολάρια. Οι πιο δημοφιλείς κλάδοι στην Ελλάδα για τους οποίους δημιουργούνται τεχνολογίες με βάση την τεχνητή νοημοσύνη είναι οι κλάδοι υγείας και βιοεπιστημών, μάρκετινγκ και πωλήσεων, καθώς και ο κλάδος του λιανεμπορίου. Σύμφωνα με την έρευνα, 103.100 εργαζόμενοι στην Ελλάδα απασχολούνται ευρύτερα στον κλάδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Σε ό,τι αφορά υποκλάδους της τεχνητής νοημοσύνης, 10.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στον κλάδο της μηχανικής μάθησης, 2.200 στην υπολογιστική όραση και 2.800 στη ρομποτική.